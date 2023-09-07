РФС утвердил обмен домашними матчами между «Спартаком» и «Сочи». В Москве сыграют 16 сентября

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Открытие Банк Арена Олимпийский стадион Сочи календарь Сочи Футбол

«Спартак» примет «Сочи» не в апреле 2024 года, а в сентябре.

Бюро исполкома РФС на заседании, состоявшемся в среду, утвердило изменения в график Мир РПЛ, в соответствии с которыми красно-белые сыграют дома 16 сентября (8-й тур), а на выезде – весной (24-й тур).

Ранее лига рекомендовала «Сочи» не играть на стадионе «Фишт» из-за проблем с газоном.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
михаил караваев
очнулись, я в понедельник вечером эту новость читал уже
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Логичное решение поменяться кругами, надеюсь в Сочи за месяц приведут поле в порядок, всё-таки состояние поля в матчах с ЦСКА и Локо не должно повторяться.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ михаил караваев
очнулись, я в понедельник вечером эту новость читал уже
В понедельник скорее всего была новость о том, что 15 из 16 проголосовали «за», оставшаяся должна была до конца того дня. Остаётся понять, почему так долго? Проблемы с подсчетом или оформлением документов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
михаил караваев
Ответ Peter Parker
В понедельник скорее всего была новость о том, что 15 из 16 проголосовали «за», оставшаяся должна была до конца того дня. Остаётся понять, почему так долго? Проблемы с подсчетом или оформлением документов.
По телевизору бегущей строкой было, я не видел мне батя сказал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Как-бы там небыло, за ничью в обоих матчах. Надеюсь никого не обидел?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Сагайдачный
Дают руку помощи павшим. В сочах ещё одна баранка, а так глядишь и выиграют + судью зарядат. Но ещё не факт .
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Егурнов
Ответ Никита Самарин
Логичное решение поменяться кругами, надеюсь в Сочи за месяц приведут поле в порядок, всё-таки состояние поля в матчах с ЦСКА и Локо не должно повторяться.
у них это повторяется уже годами, что им этот месяц))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Котляров
Думаю да
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
поздно новость вышла.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Сутурин
админресурс Спартака
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий