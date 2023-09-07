РФС утвердил обмен домашними матчами между «Спартаком» и «Сочи». В Москве сыграют 16 сентября

«Спартак» примет «Сочи» не в апреле 2024 года, а в сентябре.

Бюро исполкома РФС на заседании, состоявшемся в среду, утвердило изменения в график Мир РПЛ, в соответствии с которыми красно-белые сыграют дома 16 сентября (8-й тур), а на выезде – весной (24-й тур).

Ранее лига рекомендовала «Сочи» не играть на стадионе «Фишт» из-за проблем с газоном.

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