«Пари НН» подписал экс-форварда системы «Спартака» Кутателадзе. Контракт – на 3 года

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Д2 Франция Родез Пари НН Николоз Кутателадзе Футбол

Экс-игрок «Спартака» Николоз Кутателадзе перешел в «Пари НН».

Нижегородский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с нападающим. Он будет играть под 23-м номером. 

Кутателадзе родился в Тбилиси. В 2009 году вместе с семьей переехал в Прагу, где занимался в школах «Спарты» и «Браника». С 2011 года Николоз находился в системе «Лилля», с 2017 по 2018 год выступал за академию «ПСЖ». 

С 2019 по 2022 год хавбек играл в системе «Спартака» – на его счету 66 матчей, 17 голов и 8 голевых передач за «Спартак-2» и «Спартак-М». В 2022 году футболист присоединился к французскому «Родезу».

Фото: https://fcnn.ru/

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13 комментариев

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Артур Артур
Из Пари Сен-Жермена в Пари Нижний Новгород
+10
-1
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JENNINGS
Ответ Никита Самарин
Был в ПСЖ, а теперь в Пари 😏
Ты на футболку его посмотри, никакой логотип не напоминает? )))
+6
-1
+5
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Diald
Николоз Кутателадзе
Иброхимхалил Юлдошев
Эдгар Севикян
Русланбек Жиянов
Тимур Сулейманов
Давид Мелик-Гусейнов
А это точно Нижегородский клуб, а
не среднеазиатский какой нибудь?)
+3
0
+3
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Сергей Спартакович
Ответ Антон Фалафель
Помню, как он добыл Спартаку единственный трофей за последние годы - Киберкубок.
женщина,у вас плохая память
+3
-1
+2
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Никита Самарин
Был в ПСЖ, а теперь в Пари 😏
+2
-2
0
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Kit244098
Это типа нападающий? 0 голов за два года в Спартаке -2. Большой мастер. Сразу видно. Был везде, но никому на хрен не сдался))
+2
-2
0
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pav11k
Надеюсь, Коля разукрасит атаку Нижнего
0
0
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михаил караваев
удачи парню
0
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Dan Kennedy
Ответ JENNINGS
Ты на футболку его посмотри, никакой логотип не напоминает? )))
Возвращение легенды в Пари :)))
0
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Тренерские конспекты Бормана
Ответ JENNINGS
Ты на футболку его посмотри, никакой логотип не напоминает? )))
В 300 метрах от стадиона Нижний Новгород, на стрелке стоят две металлические башни. Однако из них на футболке
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KKA
Ответ Diald
Николоз Кутателадзе Иброхимхалил Юлдошев Эдгар Севикян Русланбек Жиянов Тимур Сулейманов Давид Мелик-Гусейнов А это точно Нижегородский клуб, а не среднеазиатский какой нибудь?)
Спонсор команды - ФМС России )
0
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