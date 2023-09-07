«Пари НН» подписал экс-форварда системы «Спартака» Кутателадзе. Контракт – на 3 года

Экс-игрок «Спартака» Николоз Кутателадзе перешел в «Пари НН».

Нижегородский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с нападающим. Он будет играть под 23-м номером.

родился в Тбилиси. В 2009 году вместе с семьей переехал в Прагу, где занимался в школах «Спарты» и «Браника». С 2011 года Николоз находился в системе «Лилля», с 2017 по 2018 год выступал за академию «ПСЖ».

С 2019 по 2022 год хавбек играл в системе «Спартака» – на его счету 66 матчей, 17 голов и 8 голевых передач за «Спартак-2» и «Спартак-М». В 2022 году футболист присоединился к французскому « ».

Фото: https://fcnn.ru/

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