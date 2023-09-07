ЦСКА интересен форвард «Родины» Тимошенко. Его могли подписать летом за 1,5 млн евро
ЦСКА может подписать нападающего «Родины» Ивана Тимошенко.
По информации «РБ Спорт», ЦСКА рассматривает возможность подписания Тимошенко. «Родина» была готова отпустить нападающего летом за 1,5 миллиона евро, но сторонам не удалось договориться о трансфере.
В прошлом сезоне Мелбет Первой лиги Тимошенко отметился 14 голами в 30 матчах. В этом сезоне у 24-летнего форварда 5 голов в 8 матчах турнира. Его подробная статистика доступна здесь.
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