ЦСКА интересен форвард «Родины» Тимошенко. Его могли подписать летом за 1,5 млн евро

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Родина Москва Иван Тимошенко Футбол

ЦСКА может подписать нападающего «Родины» Ивана Тимошенко.

По информации «РБ Спорт», ЦСКА рассматривает возможность подписания Тимошенко. «Родина» была готова отпустить нападающего летом за 1,5 миллиона евро, но сторонам не удалось договориться о трансфере.

В прошлом сезоне Мелбет Первой лиги Тимошенко отметился 14 голами в 30 матчах. В этом сезоне у 24-летнего форварда 5 голов в 8 матчах турнира. Его подробная статистика доступна здесь.

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23 комментария

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Николай Овечкин
Зачем он нужен? За такие деньги, добавить миллион и бразильца лучше привезти.
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loveski
Да уже опровергли
+10
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Антон Юрьевич
Там точно миллионы? Точно евро?
+7
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Аюр Баев
А вдруг выстрелит? Может это русский Варди
+4
0
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TFP_Sports
Чемпионские усиления
+2
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Nick Crosier
Тимошенко и Родина. звучит конечно двояко.
+3
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OneLad
Мелбет лига такая крутая. Не хочу говорить, что плохой футболист, но 1.5 евро, это сильно конечно
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Давид Agabekyan
Ни один игрок ФНЛ 1,5 миллиона евро не стоит, хоть Тимошенко и хорош
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Black Banana
Трансферы Калоуды и Рамона уже не такие плохие
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MarkAntoniy
Да ладно вам, миллион евро! только если в каштанах платить... Или пушниной.
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e34
Ответ ericssons
Пусть сначала хотя бы 20 забъет в ФНЛ. Родина видимо не нуждается в деньгах, поэтому просит столько за него.
У владельца 3 клуба, явно не бедный
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Arthur Nowack
Ответ Николай Овечкин
Зачем он нужен? За такие деньги, добавить миллион и бразильца лучше привезти.
Такой ты простой, конечно)
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Честный контроль
Может все таки полтора мильена юаней.
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leon74
Совсем что ли уже.
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ericssons
Пусть сначала хотя бы 20 забъет в ФНЛ. Родина видимо не нуждается в деньгах, поэтому просит столько за него.
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Olympo
Комличенко уже хотели привезти с сумасшедшей статистикой
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Алексей Ильин
Сборщики гамна?
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Teodrakis
Не, ну такой риск это слишком. Сначала надо обкатать в Крыльях или Урале
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LionKing
Очередной топ-трансфер намечается, похоже
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