ЦСКА интересен форвард «Родины» Тимошенко. Его могли подписать летом за 1,5 млн евро

ЦСКА может подписать нападающего «Родины» Ивана Тимошенко.

По информации «РБ Спорт», рассматривает возможность подписания Тимошенко. « » была готова отпустить нападающего летом за 1,5 миллиона евро, но сторонам не удалось договориться о трансфере.

В прошлом сезоне Мелбет Первой лиги отметился 14 голами в 30 матчах. В этом сезоне у 24-летнего форварда 5 голов в 8 матчах турнира. Его подробная статистика доступна здесь.

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