ЦСКА интересен защитник «Каза Пии» Лелу. За участника Евро U21 хотят 3,5 млн евро

Теги ЦСКА высшая лига Португалия высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Ред Булл Брагантино Каза Пия Жуниньо Капишаба Велингтон Леонарду Лелу Футбол

ЦСКА интересуется 23-летним португальским защитником.

Ранее стало известно, что компания Red Bull наложила вето на переход левого защитника Жуниньо Капишабы в московский клуб из «Ред Булл Брагантино».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в качестве альтернативного варианта армейцы рассматривают возможность приобретения игрока «Каза Пия» Леонарду Лелу. Португальский клуб готов продать защитника за 3,5 миллиона евро.

ЦСКА изучает этот и еще несколько вариантов. Отмечается, что клуб не оставляет попыток подписать Жуниньо. От трансфера футболиста «Сан-Паулу» Велингтона москвичи отказались из-за высокой цены. 

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Лелу провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 6 ассистами. Также он попал в состав сборной Португалии U21 на молодежный Евро, но не сыграл ни одного матча в финальной части турнира. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
9черное
Очень достойный вариант, кстати. Думал, его Порту или Бенфика заберут
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jamil Javadov
Надеюсь смогут подписать все же Жуниньо...потому что он даже не на две а на три головы сильнее португальского игрока
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Соколов
нехорошая ассоциация с другим вундеркиндом, ставшим чемпионом в составе сборной Бразилии, но не сыгравшем там ни одного матча... пусть это будет только совпадением
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ 9черное
Очень достойный вариант, кстати. Думал, его Порту или Бенфика заберут
Нормальная цена для достаточно молодого игрока.

Конечно, все уже представляли Капишабу в форме ЦСКА, но Лелу моложе и дешевле: 26 лет и 6 миллионов долларов против 23 лет и 3.5 миллионов евро соответсвенно )
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Шумков
Лелу Даллас. Мультипаспорт
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ St.7
3,5 млн евро многовато,нет?
Маловато я бы сказал, в наше время-то.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex@putoff.ru
Ответ Алексей Васильев
Мойзес,Агапов, иногда Набабкин.Солить их что ли слева.
Агапов центральный, Мойзес не рассматривается латералем, уже несколько раз об этом заявляли сотрудники ТШ, Набабкин тоже не латераль, и уж точно не левый. Слева есть только семнадцатилетний Рядно и затыкающий дырку Обляков, который не должен там играть, туда нужен игрок в основной состав.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Гурьянов
Ответ Jenqa123
ЦСКА рассматривает вообще кого-то кроме защитников?
Давила и Файзуллаев пришли же)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Ответ Заборостроитель
Надо брать? Хотя, если тройку португальскую и Брагу не заинтересовал, хорош ли игрок?
Ну если только в Спортинг под Рейса садиться, у остальных просто либо уже укомплектована позиция, либо это Бенфика, которая летом взяла Юрасека и Берната.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геодез
давайте лучше Жуниньо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Емельченков
Ответ 9черное
Очень достойный вариант, кстати. Думал, его Порту или Бенфика заберут
А зачем оно надо Бенфике или Порту?
Обычный бегунок по флангу. Чуть более быстрая версия Милана Гайича с понятным потолком.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Petiashka
То есть, Мойзес -- все? Останется центрдефом, хотя приходил как раз левым латералем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
Надо брать?
Хотя, если тройку португальскую и Брагу не заинтересовал, хорош ли игрок?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
По-тихоньку наши клубы открывают для себя рынок не топовых игроков из португальского чемпионата. Там уровень игроков с ценой до 5 мультов выше чем игроков из чемпионата Франции у которых цена 10 и более. К примеру 3 ноунейма из Португалии в Урале сходу стали основными и вносят весомый вклад в успех команды на данном этапе. Тот же Родригао тоже из португальского середняка. Тормена в Краснодаре вообще топом будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Васильев
Правый, левый, центральный защитник?
Нафига ещё один защитник, когда дыра опорной зоне и справа на фланге.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sancho81
Ответ Jenqa123
ЦСКА рассматривает вообще кого-то кроме защитников?
Взяли Давилу и Файзулаева. Левый латераль край как нужен. Хотя ЦФ тоже неплохо бы, конечно..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гоша Петров
Ответ Jenqa123
ЦСКА рассматривает вообще кого-то кроме защитников?
Что бы вы понимали в схеме ЦСКА новичок Келлвен и предполагаемый новичок Лелу это латерали(закрывают весь фланг целиком),называть их защитниками не совсем верно,это одновременно и игроки обороны и игроки атаки в равной степени.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Islam Gasanov
Ответ Алексей Васильев
Правый, левый, центральный защитник? Нафига ещё один защитник, когда дыра опорной зоне и справа на фланге.
правого уже взяли Келлвина,теперь нужен левый вот и ищут варианты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Three Days Grace
В фм23 просто монстр)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Васильев
Ответ alex@putoff.ru
Агапов центральный, Мойзес не рассматривается латералем, уже несколько раз об этом заявляли сотрудники ТШ, Набабкин тоже не латераль, и уж точно не левый. Слева есть только семнадцатилетний Рядно и затыкающий дырку Обляков, который не должен там играть, туда нужен игрок в основной состав.
Если Мойзес не латераль, то он и есть левый центральный защитник.
На подмену Агапов, играл там в матче с Сочи и в остатке Набабкин.
Хотят приобрести защитника, а не полузащитника.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Лилу Даллас, мультипаспорт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий