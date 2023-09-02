ЦСКА интересен защитник «Каза Пии» Лелу. За участника Евро U21 хотят 3,5 млн евро
ЦСКА интересуется 23-летним португальским защитником.
Ранее стало известно, что компания Red Bull наложила вето на переход левого защитника Жуниньо Капишабы в московский клуб из «Ред Булл Брагантино».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в качестве альтернативного варианта армейцы рассматривают возможность приобретения игрока «Каза Пия» Леонарду Лелу. Португальский клуб готов продать защитника за 3,5 миллиона евро.
ЦСКА изучает этот и еще несколько вариантов. Отмечается, что клуб не оставляет попыток подписать Жуниньо. От трансфера футболиста «Сан-Паулу» Велингтона москвичи отказались из-за высокой цены.
В прошлом сезоне чемпионата Португалии Лелу провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 6 ассистами. Также он попал в состав сборной Португалии U21 на молодежный Евро, но не сыграл ни одного матча в финальной части турнира. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Конечно, все уже представляли Капишабу в форме ЦСКА, но Лелу моложе и дешевле: 26 лет и 6 миллионов долларов против 23 лет и 3.5 миллионов евро соответсвенно )
Обычный бегунок по флангу. Чуть более быстрая версия Милана Гайича с понятным потолком.
Хотя, если тройку португальскую и Брагу не заинтересовал, хорош ли игрок?
Нафига ещё один защитник, когда дыра опорной зоне и справа на фланге.
На подмену Агапов, играл там в матче с Сочи и в остатке Набабкин.
Хотят приобрести защитника, а не полузащитника.