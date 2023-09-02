ЦСКА интересен защитник «Каза Пии» Лелу. За участника Евро U21 хотят 3,5 млн евро

ЦСКА интересуется 23-летним португальским защитником.

Ранее стало известно, что компания Red Bull наложила вето на переход левого защитника в московский клуб из «Ред Булл Брагантино».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в качестве альтернативного варианта армейцы рассматривают возможность приобретения игрока « » Леонарду Лелу. Португальский клуб готов продать защитника за 3,5 миллиона евро.

изучает этот и еще несколько вариантов. Отмечается, что клуб не оставляет попыток подписать Жуниньо. От трансфера футболиста « » Велингтона москвичи отказались из-за высокой цены.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Лелу провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 6 ассистами. Также он попал в состав сборной Португалии U21 на молодежный Евро, но не сыграл ни одного матча в финальной части турнира. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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