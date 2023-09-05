Масалитин о Марио: «Повезло, что ему на фланге противостоял Гайич, вообще никакой! Фернандес с ним что хотел, то и делал»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Валерий Масалитин Марио Фернандес Милан Гайич Футбол

Валерий Масалитин высказался о дуэли Марио Фернандеса против Милана Гайича.

Фланговые защитники приняли участие в матче 7-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1).

—  Газзаев неделю назад жестко прошелся по Фернандесу: «Из игры явно выпадает, лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА...»

— В целом к Марио особых вопросов нет. Защитник опытный, надежный. Потихоньку набирает форму. Понятно, на ЦСКА у него был запредельный настрой — и отыграл здорово. Даже мог забить — выручил Акинфеев.

Повезло Фернандесу, что в этом матче ему на фланге противостоял Гайич.

— В чем же везение?

— Да серб вообще никакой! Сдулся! Фернандес с ним что хотел, то и делал. Вот если бы попал под такого живчика, как Караваев, который 90 минут способен носиться по бровке туда-сюда, Марио пришлось бы намного сложнее.

— Гайич-то почему сдулся?

— То ли травма повлияла, то ли смена позиции. А может, и то и другое. Раньше он активно подключался к атаке, простреливал, пытался что-то создать. Здесь же вперед практически не ходил, сидел в обороне, – сказал экс-игрок ЦСКА.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Baobabb forever
Может дело в том, что один играл на своем фланге, а другой нет?))
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
ну, марио согласен, повезло что был гайич.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Вераксо
Ага, дело в везении, разумеется. Не в тренерских наработках, подготовке к матчам, а в везении
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Агейкина
Ответ Dmitry Orlov
А Гайич ли? И Марио, и Гайич - правые защитники, значит против Марио должен был играть... левый защитник ЦСКА, а не правый?
Он и был левый, правый - Келвен. Ввиду дыр в составе, все - универсалы 😀
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enot1881
Здесь я с Масалитиным полностью согласен, Гаича на поле совсем не видно было... Провалил матч...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
Потому что он ПЗ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Вчера писали , что КДК будет рассматривать празднование Фернандесом гола Зенита. А вот это они не хотят рассмотреть? https://sport.rambler.ru/volleyball/51359545-novichok-tsska-kelvin-sygral-protiv-zenita-narushiv-migratsionnoe-zakonodatelstvo-rf/?ysclid=lm60qctj6t159428140 Получается ЦСКА грозит "технарь"?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pushka Zotova
Ответ Светлана Агейкина
Марио что ль неделю назад нанял обелять его на всех ветках? Не надоело?
Просто не люблю несправедливость.
А вы какой выбор сделали, кому поверили - ветерану клуба или его новым хозяевам?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
так Зенит их по всем позициям возил кроме вратарской)
как подтверждение - после первого тайма по фолам 10-2 и по угловым 0-10, владение порой достигало 78% у Зенита!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радик_Казань
Ответ krokodilych
Белобрысого исландца звали Арнор Сигурдссон. Я помню и его, и кроссы на Марио, и вообще помню Марио с момента его появления в ЦСКА. Собственно, против вашей оценки Марио я и не возражаю. Но вместе с тем я пытаюсь сказать, что Милан Гайич - тоже классный игрок. Просто он - правый латераль, а его вынужденно поставили на левый фланг под Марио, да ещё и после травмы. В таких условиях сложно показать свою лучшую игру.
Ошибаетесь))) Этотбыл Хёрдур Магнуссон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gfnhbjn68
Ответ Светлана Агейкина
Он и был левый, правый - Келвен. Ввиду дыр в составе, все - универсалы 😀
Келвен еще не набрался универсализма.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Гайич, во-первых, не на своей позиции, а во-вторых, пропустил несколько игр из-за травмы. Это, конечно, сказалось.

Что же касается "живчика Караваева", то он - тоже правый защитник, поэтому, даже играй он за ЦСКА, вряд ли смог бы противостоять Марио :)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Ответ Радик_Казань
Ошибаетесь))) Этотбыл Хёрдур Магнуссон
Да, наверное, Вы правы, но сути дела это не меняет :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
Ответ Александр Жердин
Вчера писали , что КДК будет рассматривать празднование Фернандесом гола Зенита. А вот это они не хотят рассмотреть? https://sport.rambler.ru/volleyball/51359545-novichok-tsska-kelvin-sygral-protiv-zenita-narushiv-migratsionnoe-zakonodatelstvo-rf/?ysclid=lm60qctj6t159428140 Получается ЦСКА грозит "технарь"?
а вот это будет весело)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КраснопольИваныч
Ответ Александр Жердин
Вчера писали , что КДК будет рассматривать празднование Фернандесом гола Зенита. А вот это они не хотят рассмотреть? https://sport.rambler.ru/volleyball/51359545-novichok-tsska-kelvin-sygral-protiv-zenita-narushiv-migratsionnoe-zakonodatelstvo-rf/?ysclid=lm60qctj6t159428140 Получается ЦСКА грозит "технарь"?
Оп, давай-давай, технарь армейцам присуждай!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лирой Дженкинс
Ответ Александр Жердин
Вчера писали , что КДК будет рассматривать празднование Фернандесом гола Зенита. А вот это они не хотят рассмотреть? https://sport.rambler.ru/volleyball/51359545-novichok-tsska-kelvin-sygral-protiv-zenita-narushiv-migratsionnoe-zakonodatelstvo-rf/?ysclid=lm60qctj6t159428140 Получается ЦСКА грозит "технарь"?
да ну брось, это же не выход в конфронтационной манере к судье
это так, мелочи, никто не заметит думаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Агейкина
Ответ Pushka Zotova
Просто не люблю несправедливость. А вы какой выбор сделали, кому поверили - ветерану клуба или его новым хозяевам?
Вас, я так понимаю устроил бы лишь один вариант в отношении позиции болельщиков ЦСКА. Он вернулся, топит за Зенит, счастлив как никогда, болелы сжали зубы молчат. Остервенело бьётся на нашем стадионе, ни один другой матч с таким энтуз. он не проводил - болелы молча наблюдают, и даже, видимо, подбадривают, ввиду былых заслуг. Радуются его успехам в настоящем, и прям счастливы, когда Игорь получает полную авоську от него. Так? Это уже будет предательство клуба. Короче, как ни крути - предатели мы. Спасибо, это и есть по-Вашему справедливо 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Ответ Pushka Zotova
Если только на сегодняшний день, со скидкой на возраст и форму. А так ЦСКА даже игру в атаке одно время строил, опираясь на доминацию Марио на своем фланге в РПЛ - и РПЛ тогдашняя была посильнее нынешней. Или не помните знаменитые уже кроссы исландца белобрысого, не помню как звали, на Марио через все поле при Гончаренко?
Белобрысого исландца звали Арнор Сигурдссон. Я помню и его, и кроссы на Марио, и вообще помню Марио с момента его появления в ЦСКА.

Собственно, против вашей оценки Марио я и не возражаю. Но вместе с тем я пытаюсь сказать, что Милан Гайич - тоже классный игрок. Просто он - правый латераль, а его вынужденно поставили на левый фланг под Марио, да ещё и после травмы. В таких условиях сложно показать свою лучшую игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pushka Zotova
Ответ krokodilych
Гайич играл на чужом фланге и после травмы. Марио классный футболист, да, но про "разные лиги" - это вы сильно перебарщиваете.
Если только на сегодняшний день, со скидкой на возраст и форму.
А так ЦСКА даже игру в атаке одно время строил, опираясь на доминацию Марио на своем фланге в РПЛ - и РПЛ тогдашняя была посильнее нынешней.
Или не помните знаменитые уже кроссы исландца белобрысого, не помню как звали, на Марио через все поле при Гончаренко?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Ответ Pushka Zotova
Комментарий скрыт
Гайич играл на чужом фланге и после травмы. Марио классный футболист, да, но про "разные лиги" - это вы сильно перебарщиваете.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Артем Гладских
ну, марио согласен, повезло что был гайич.
А Гайич ли? И Марио, и Гайич - правые защитники, значит против Марио должен был играть... левый защитник ЦСКА, а не правый?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enot1881
Надо сказать большое спасибо Зениту, сто теперь вместо престарелого Фернандес у нас справка будет играть и развиваться молодой перспективный игрок!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luckyanov
и Марио хороший игрок, и Гаич полная посредственность.
Увы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Сагайдачный
Аобитры топят за мослига.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий