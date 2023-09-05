Масалитин о Марио: «Повезло, что ему на фланге противостоял Гайич, вообще никакой! Фернандес с ним что хотел, то и делал»

Валерий Масалитин высказался о дуэли Марио Фернандеса против Милана Гайича.

Фланговые защитники приняли участие в матче 7-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1).

— Газзаев неделю назад жестко прошелся по Фернандесу: «Из игры явно выпадает, лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА...»

— В целом к особых вопросов нет. Защитник опытный, надежный. Потихоньку набирает форму. Понятно, на ЦСКА у него был запредельный настрой — и отыграл здорово. Даже мог забить — выручил Акинфеев.

Повезло Фернандесу, что в этом матче ему на фланге противостоял .

— В чем же везение?

— Да серб вообще никакой! Сдулся! Фернандес с ним что хотел, то и делал. Вот если бы попал под такого живчика, как Караваев, который 90 минут способен носиться по бровке туда-сюда, Марио пришлось бы намного сложнее.

— Гайич-то почему сдулся?

— То ли травма повлияла, то ли смена позиции. А может, и то и другое. Раньше он активно подключался к атаке, простреливал, пытался что-то создать. Здесь же вперед практически не ходил, сидел в обороне, – сказал экс-игрок ЦСКА.

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