Масалитин о Марио: «Повезло, что ему на фланге противостоял Гайич, вообще никакой! Фернандес с ним что хотел, то и делал»
Валерий Масалитин высказался о дуэли Марио Фернандеса против Милана Гайича.
Фланговые защитники приняли участие в матче 7-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1).
— Газзаев неделю назад жестко прошелся по Фернандесу: «Из игры явно выпадает, лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА...»
— В целом к Марио особых вопросов нет. Защитник опытный, надежный. Потихоньку набирает форму. Понятно, на ЦСКА у него был запредельный настрой — и отыграл здорово. Даже мог забить — выручил Акинфеев.
Повезло Фернандесу, что в этом матче ему на фланге противостоял Гайич.
— В чем же везение?
— Да серб вообще никакой! Сдулся! Фернандес с ним что хотел, то и делал. Вот если бы попал под такого живчика, как Караваев, который 90 минут способен носиться по бровке туда-сюда, Марио пришлось бы намного сложнее.
— Гайич-то почему сдулся?
— То ли травма повлияла, то ли смена позиции. А может, и то и другое. Раньше он активно подключался к атаке, простреливал, пытался что-то создать. Здесь же вперед практически не ходил, сидел в обороне, – сказал экс-игрок ЦСКА.
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А вы какой выбор сделали, кому поверили - ветерану клуба или его новым хозяевам?
как подтверждение - после первого тайма по фолам 10-2 и по угловым 0-10, владение порой достигало 78% у Зенита!
Что же касается "живчика Караваева", то он - тоже правый защитник, поэтому, даже играй он за ЦСКА, вряд ли смог бы противостоять Марио :)
это так, мелочи, никто не заметит думаю
Собственно, против вашей оценки Марио я и не возражаю. Но вместе с тем я пытаюсь сказать, что Милан Гайич - тоже классный игрок. Просто он - правый латераль, а его вынужденно поставили на левый фланг под Марио, да ещё и после травмы. В таких условиях сложно показать свою лучшую игру.
А так ЦСКА даже игру в атаке одно время строил, опираясь на доминацию Марио на своем фланге в РПЛ - и РПЛ тогдашняя была посильнее нынешней.
Или не помните знаменитые уже кроссы исландца белобрысого, не помню как звали, на Марио через все поле при Гончаренко?
Увы