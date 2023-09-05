ООН о поцелуе Рубиалеса с Эрмосо: «Женщины подвергаются гендерному насилию даже в высших эшелонах своей профессии. Призываем ФИФА бороться с домогательствами»

В ООН осудили Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, состоящий из 23 экспертов (22 женщин и 1 мужчины), выступил с заявлением относительно этого инцидента.

«Инцидент показывает, как женщины, даже находясь в высших эшелонах своей профессии, могут подвергаться неуместным и оскорбительным действиям, которые могут представлять собой гендерное насилие.

Мы призываем и другие спортивные организации бороться с сексуальными домогательствами и другими формами гендерного насилия в отношении женщин в спорте, а также продолжать содействовать равенству и расширению прав и возможностей женщин и их разнообразию во всех видах спорта», – говорится в заявлении.

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