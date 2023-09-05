ООН о поцелуе Рубиалеса с Эрмосо: «Женщины подвергаются гендерному насилию даже в высших эшелонах своей профессии. Призываем ФИФА бороться с домогательствами»
В ООН осудили Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, состоящий из 23 экспертов (22 женщин и 1 мужчины), выступил с заявлением относительно этого инцидента.
«Инцидент показывает, как женщины, даже находясь в высших эшелонах своей профессии, могут подвергаться неуместным и оскорбительным действиям, которые могут представлять собой гендерное насилие.
Мы призываем ФИФА и другие спортивные организации бороться с сексуальными домогательствами и другими формами гендерного насилия в отношении женщин в спорте, а также продолжать содействовать равенству и расширению прав и возможностей женщин и их разнообразию во всех видах спорта», – говорится в заявлении.
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Вы заметили, что никто из мужской родни этой бабуси не квакнул?
Россия на их фоне, даже со всеми косяками, - глоток свежего воздуха.
Не 11 женщин и 11 мужчин, а 22 и 1 :))
Как вы вообще на свет появились? Из капусты?
Перед входом в рай в две двери стоят в очереди мужики.
Над одной дверью надпись - "Подкаблучники", над другой - "Главы семей".
У первой двери толпа страшная, возле второй - всего один человек.
Апостол Павел спрашивает его - Почему стоишь здесь?
Мужик ему - Жена велела тут стоять!
Скоро все европейцы переедут в РФ, там "пока ещё" можно целовать женщин
А так да - 15 лет каторги за такое "преступление"
Раскалились добела
Во как сильно беспокоят
Поцелуйные дела!
Все почти с ума свихнулись
Даже кто безумен был
И тогда главврач Маргулис
Поцелуи запретил…