ООН о поцелуе Рубиалеса с Эрмосо: «Женщины подвергаются гендерному насилию даже в высших эшелонах своей профессии. Призываем ФИФА бороться с домогательствами»

Теги Луис Рубиалес Сборная Испании по футболу женский футбол ФИФА Федерация футбола Испании сборная Испании жен ООН Дженнифер Эрмосо Футбол

В ООН осудили Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, состоящий из 23 экспертов (22 женщин и 1 мужчины), выступил с заявлением относительно этого инцидента.

«Инцидент показывает, как женщины, даже находясь в высших эшелонах своей профессии, могут подвергаться неуместным и оскорбительным действиям, которые могут представлять собой гендерное насилие.

Мы призываем ФИФА и другие спортивные организации бороться с сексуальными домогательствами и другими формами гендерного насилия в отношении женщин в спорте, а также продолжать содействовать равенству и расширению прав и возможностей женщин и их разнообразию во всех видах спорта», – говорится в заявлении.

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66 комментариев

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Born is the King
Комитет из 22 женщин и 1 мужчины - вот где настоящее неравенство. Представляю как мужики в Испании не выносят испашек
+41
-3
+38
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FEZ10
Ответ Born is the King
Комитет из 22 женщин и 1 мужчины - вот где настоящее неравенство. Представляю как мужики в Испании не выносят испашек
Главные вопрос .Кто этот гей ?😁
+27
0
+27
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Deni Magician
ахренеть конечно раздули,и ведь это ещё не конец !
+19
-1
+18
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Однажды протухла лига наций. Теперь протухла и ООН.
Вы заметили, что никто из мужской родни этой бабуси не квакнул?

Россия на их фоне, даже со всеми косяками, - глоток свежего воздуха.
+17
-6
+11
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Artem Piatkov
Ответ Born is the King
Комитет из 22 женщин и 1 мужчины - вот где настоящее неравенство. Представляю как мужики в Испании не выносят испашек
Неравенство даже в числе - 23

Не 11 женщин и 11 мужчин, а 22 и 1 :))
+10
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+9
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Dark.Babysitter
Вот же содомитов развелось. Мужчина уже на радостях не может поцеловать женщину.
Как вы вообще на свет появились? Из капусты?
+9
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ailex
Обняла, приподняла..и пострадала от гендерного насилия. Всё сходится🤦‍♂️
+9
-1
+8
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OldRedWhite
Ответ Deni Magician
ахренеть конечно раздули,и ведь это ещё не конец !
Ждём исключения Испании из ЕС и НАТО и вступления в Союзное государство !
+8
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Mr. Jones
Ответ Ночной кошмар Логинова
Вообще, в Испании чиновничий аппарат настолько извращен и решения их настолько идиотские порой, что эта охота на Рубиалеса - причудливая форма того, что с ним должны были сделать, когда он лишил национальную сборную тренера на старте ЧМ из-за своего раздутого эго. Да, сейчас он страдает не по делу, но 5 лет назад он не пострадал вообще
Именно так оно и есть. Отстранить за непрофессионализм и самодурство руководителя спортивной федерации, видимо, нереально - он де юре никому не подчиняется. Вот и пользуются случаем, пока он влип в скандал.
+6
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Ночной кошмар Логинова
Вообще, в Испании чиновничий аппарат настолько извращен и решения их настолько идиотские порой, что эта охота на Рубиалеса - причудливая форма того, что с ним должны были сделать, когда он лишил национальную сборную тренера на старте ЧМ из-за своего раздутого эго. Да, сейчас он страдает не по делу, но 5 лет назад он не пострадал вообще
+7
-1
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Dmitry Stepanov
это просто парад безумия
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zherebyatnikov
Эко ж как его конкретно сливают....
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Ржавый крюк Джаббара
Какие идиоты. В десятках стран, входящих в ООН, женщины люди второго сорта, тысячи женщин воруют и продают как рабынь, их убивают самодуры-мужья и это воспринимается как должное. Вот куда надо бросить все усилия ООН, но нет, все эти комитеты по дискриминации, комиссии по новой этике могут добивать только в таких случаях, чтобы было непыльно, неволнительно и неопасно. Лицемеры.
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Lexx2
22 бабы и мужик...Что-то напомнило анекдот:
Перед входом в рай в две двери стоят в очереди мужики.
Над одной дверью надпись - "Подкаблучники", над другой - "Главы семей".
У первой двери толпа страшная, возле второй - всего один человек.
Апостол Павел спрашивает его - Почему стоишь здесь?
Мужик ему - Жена велела тут стоять!
+2
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Матрос Кот
Это цирк натуральный.Уже до ООН довели невинную шалость. В Европе при всем уважении к техническим достижениям что то с мозгами неладное творится.
+2
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Artem Piatkov
Какой кошмар ))))
Скоро все европейцы переедут в РФ, там "пока ещё" можно целовать женщин

А так да - 15 лет каторги за такое "преступление"
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v_decadence
Ждём, что скажет Гринпис и ООО "Рога и копыта"
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Сергей Галынский
Пфффф....мир сошел с ума
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Гамарджоба Генацвале
Ответ nurikkkk
Осталось выслушать мнение Лаврова.....
Де билы, #####!
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Фут.Боль
ООН её целует и говорит, что любит. Почему-то вспомнилось из КВН)
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_SIGNAL _
Не надоело? Из мухи в слона
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Marcus Varro
Ответ Marcus Varro
…Сорок душ посменно воют Раскалились добела Во как сильно беспокоят Поцелуйные дела! Все почти с ума свихнулись Даже кто безумен был И тогда главврач Маргулис Поцелуи запретил…
Пардон, за переделку шедевра.
+1
0
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Marcus Varro
…Сорок душ посменно воют
Раскалились добела
Во как сильно беспокоят
Поцелуйные дела!
Все почти с ума свихнулись
Даже кто безумен был
И тогда главврач Маргулис
Поцелуи запретил…
+2
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Геннадий Тёкин
Комитет решил и постановил...целоваться прилюдно можно только представителям сексменьшинств.
+1
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Бродяга-симпатяга
Если не видеть сам эпизод то по новостям создается впечатление что Рубиалес грубо овладел Эрмосой в прямом эфире
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