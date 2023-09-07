«Эвертон» продал Грэя «Аль-Иттифаку» Джеррарда за 10 млн долларов. Контракт вингера – на 4 года

Демерэй Грэй перешел из «Эвертона» в «Аль-Иттифак».

Клуб из Саудовской Аравии объявил о трансфере 27-летнего вингера. Контракт с ним рассчитан на 4 года.

По информации Фабрицио Романо, « » получил 10 миллионов долларов за продажу игрока.

Пост главного тренера « » занимает Стивен Джеррард.

выступает за «Эвертон» с 2021 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча, отметившись 4 голами и 1 результативным пасом. Статистику футболиста можно найти здесь.

Фото: https://ettifaq.com/

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