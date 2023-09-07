«Эвертон» продал Грэя «Аль-Иттифаку» Джеррарда за 10 млн долларов. Контракт вингера – на 4 года
Демерэй Грэй перешел из «Эвертона» в «Аль-Иттифак».
Клуб из Саудовской Аравии объявил о трансфере 27-летнего вингера. Контракт с ним рассчитан на 4 года.
По информации Фабрицио Романо, «Эвертон» получил 10 миллионов долларов за продажу игрока.
Пост главного тренера «Аль-Иттифака» занимает Стивен Джеррард.
Грэй выступает за «Эвертон» с 2021 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 33 матча, отметившись 4 голами и 1 результативным пасом. Статистику футболиста можно найти здесь.
Фото: https://ettifaq.com/
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