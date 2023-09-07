«Эвертон» продал Грэя «Аль-Иттифаку» Джеррарда за 10 млн долларов. Контракт вингера – на 4 года

Теги Эвертон премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Демерэй Грэй Футбол

Демерэй Грэй перешел из «Эвертона» в «Аль-Иттифак».

Клуб из Саудовской Аравии объявил о трансфере 27-летнего вингера. Контракт с ним рассчитан на 4 года. 

По информации Фабрицио Романо, «Эвертон» получил 10 миллионов долларов за продажу игрока. 

Пост главного тренера «Аль-Иттифака» занимает Стивен Джеррард.

Грэй выступает за «Эвертон» с 2021 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 33 матча, отметившись 4 голами и 1 результативным пасом. Статистику футболиста можно найти здесь.

Фото: https://ettifaq.com/

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3 комментария

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Красный чай
У Стиви теперь хорошая атака(Витинья и Мусса Дембеле) и полузащита(Хендерсон, Вейналдум, Грэй), может в тройку попасть, хотя конечно конкуренты закупились мощнее.
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+1
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Re{FRIGE}r@toR
Мне казалось, что правильно "Аль-Иттифак" Джеррарда и Хендерсона, а не просто Джеррарда
Спорц, забываешься?
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Steyer
Эвертон смирился с вылетом что ли? Ивоби, потом Грей…
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