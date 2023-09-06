«Эвертон» продаст вингера Грэя «Аль-Иттифаку» Джеррарда за 10 млн долларов

Вингер Демерэй Грэй продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

« » согласовал с « » трансфер 27-летнего футболиста, сообщает Фабрицио Романо. Английский клуб получит 10 миллионов долларов.

Футболист подпишет контракт на 4 года с саудовской командой, которую тренирует Стивен Джеррард.

выступает за «Эвертон» с 2021 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча, отметившись 4 голами и 1 результативным пасом. Статистику игрока можно найти здесь.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS