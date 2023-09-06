«Эвертон» продаст вингера Грэя «Аль-Иттифаку» Джеррарда за 10 млн долларов

Теги Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Демерэй Грэй Футбол

Вингер Демерэй Грэй продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

«Аль-Иттифак» согласовал с «Эвертоном» трансфер 27-летнего футболиста, сообщает Фабрицио Романо. Английский клуб получит 10 миллионов долларов. 

Футболист подпишет контракт на 4 года с саудовской командой, которую тренирует Стивен Джеррард.

Грэй выступает за «Эвертон» с 2021 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 33 матча, отметившись 4 голами и 1 результативным пасом. Статистику игрока можно найти здесь

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17 комментариев

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Winter Soldier
Вы почему людей в заблуждение вводите? Это же Аль-Иттифак Джеррарда, а не просто Аль-Иттифак. Как мне понять, что он переходит именно в эту команду?
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Новый стадион, видимо, хотят обмыть спуском в чемпионшип. Это печально
+6
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Сергей Бондаренко
отдали Ивоби, отдают Грэя. Здравствуй, шип.
+2
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Zlatan Ibra
Эх Грэй, весьма был неплох в Эвертоне. Как и Баркли был неплох в Эвертоне, и многие другие. И вообще Эвертон был весьма себе сплоченной командой.
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Gouliash
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Новый стадион, видимо, хотят обмыть спуском в чемпионшип. Это печально
возможно, но в этом сезоне слишком много слабых команд - все новички, Вулверхэмптон распродал ещё больше народу, чем Эвертон ... так что может и останутся. хотя мне бы этого совсем не хотелось
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a2wai
Ответ rude.
Конфликт у них.
Жаль.
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a2wai
Не сказать, что Грей топарь, но в целом он был бы неплохим джокером для команды, один из левых вингеров которой до октября играть не будет, а в ротации помимо взятого летом Данджумы остались только воспитанники академии.

Но, может быть он Дайчу просто не нужен. Такое тоже возможно.
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rude.
У Дайча единственный игрок в ростере, кто может мяч подержать, сделать дриблинг, исполнить стандарт и т.д...и у него с ним конфликт)) каламбур. Дайч такой Дайч.
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Restart Serdobsk
Ответ Sergey Kuznetsov
игрока вонючего эвертона в команду к двум легендарным капитанам Ливерпуля?
а как бы помог избежать вылета типичный бегунок , который никогда и нигде не блистал игровой эффективностью (да, даже в байере в бундесе показал серую результативность)??
а тут как ни крути 10 упадёт на расчетный счёт + амортизация зарплаты.
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alik055
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Новый стадион, видимо, хотят обмыть спуском в чемпионшип. Это печально
Они давно к этому идут. Им еще повезло, есть ряд конкурентов на место в чемпионшипе.
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OldRedWhite
Ответ Gouliash
возможно, но в этом сезоне слишком много слабых команд - все новички, Вулверхэмптон распродал ещё больше народу, чем Эвертон ... так что может и останутся. хотя мне бы этого совсем не хотелось
Вот Вы правы насчёт новичков !
Особенно Клинки , у них Арендованных футболистов пол команды было в прошлом году …
Но посмотрим тура после десятого что да как
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rude.
Ответ a2wai
Не сказать, что Грей топарь, но в целом он был бы неплохим джокером для команды, один из левых вингеров которой до октября играть не будет, а в ротации помимо взятого летом Данджумы остались только воспитанники академии. Но, может быть он Дайчу просто не нужен. Такое тоже возможно.
Конфликт у них.
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