«Эвертон» продаст вингера Грэя «Аль-Иттифаку» Джеррарда за 10 млн долларов
Вингер Демерэй Грэй продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
«Аль-Иттифак» согласовал с «Эвертоном» трансфер 27-летнего футболиста, сообщает Фабрицио Романо. Английский клуб получит 10 миллионов долларов.
Футболист подпишет контракт на 4 года с саудовской командой, которую тренирует Стивен Джеррард.
Грэй выступает за «Эвертон» с 2021 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 33 матча, отметившись 4 голами и 1 результативным пасом. Статистику игрока можно найти здесь.
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Но, может быть он Дайчу просто не нужен. Такое тоже возможно.
а тут как ни крути 10 упадёт на расчетный счёт + амортизация зарплаты.
Особенно Клинки , у них Арендованных футболистов пол команды было в прошлом году …
Но посмотрим тура после десятого что да как