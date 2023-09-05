Радимов назвал «Спартак» разочарованием 7-го тура: «Отличный матч в кубке, но провал в чемпионате с другим составом. Это ротация, или Абаскаль настолько не понимает свою команду?»
Владислав Радимов назвал «Спартак» в числе главных разочарований 7-го тура РПЛ.
В 7-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счетом 0:2. В последних 4 матчах чемпионата красно-белые трижды проиграли и один раз сыграли вничью.
«Спартак» пишем, Абаскаль в уме. В Кубке провели отличный матч («Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:1 – Sports.ru), но в чемпионате вышел другой состав – и игра получилась провальной.
Вопрос: это Абаскаль настолько не знает и не понимает свою команду и игроков, или в Кубке играла основа, а против «Краснодара» была ротация? Кто-то знает ответ?» – написал бывший игрок «Зенита» в своем телеграм-канале.
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А местные комментаторы тут же бегут строчить "лучше бы за своим зенитом смотрел".
Хотя кликбейт в принципе работает.