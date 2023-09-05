Радимов назвал «Спартак» разочарованием 7-го тура: «Отличный матч в кубке, но провал в чемпионате с другим составом. Это ротация, или Абаскаль настолько не понимает свою команду?»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов назвал «Спартак» в числе главных разочарований 7-го тура РПЛ.

В 7-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счетом 0:2. В последних 4 матчах чемпионата красно-белые трижды проиграли и один раз сыграли вничью.

«Спартак» пишем, Абаскаль в уме. В Кубке провели отличный матч («Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:1 – Sports.ru), но в чемпионате вышел другой состав – и игра получилась провальной.

Вопрос: это Абаскаль настолько не знает и не понимает свою команду и игроков, или в Кубке играла основа, а против «Краснодара» была ротация? Кто-то знает ответ?» – написал бывший игрок «Зенита» в своем телеграм-канале.

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17 комментариев

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schwein
Прикольно. Радимов в своем личном канале каждый тур пишет 3 радости и 3 разочарования тура. Но на спортсе цитируют исключительно комментарии о Спартаке.
А местные комментаторы тут же бегут строчить "лучше бы за своим зенитом смотрел".
Хотя кликбейт в принципе работает.
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Vatikan
Не стоит забывать, что мы уже чемпионы (после 3х туров). Так что дальше можно смело экспериментировать и смотреть новые связки и молодежь
+17
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Древний спартач
Я думаю , что Абаскаль сам не ответит на эти вопросы . Испанец сродни Гамлету с его вечным вопросом "Быть или не быть?" и похож на Раскольникова тоже с актуальным вопросом - "Тварь я дрожащая или нет ?" . Назадовали вопросов , а нам отвечать ...
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NIK7478
Абаскаль - некомпетентный тренер для такой команды, как Спартак.Да и для любой другой в РПЛ тоже. Кто привел этого юношу на такой пост?!
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Антон Борисов
Да как же надоели эти популистические заявления, да ещё и от людей, которые, по идее, разбираются в футболе! Если бы у Спартака в соперниках каждый раз было Динамо образца последней кубковой игры, то Спартак бы все матчи выиграл в три мяча. Там не Спартак выиграл, а Динамо проиграло. У них в ЧР сейчас всё хорошо и Личка понимает, что не стоит рвать опу на два фланга… Это было видно по стартовому составу… Смотрел матч с тестем - фанатом Динамо, он сразу сказал, что это состав «второй»…
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Александр Кузнецов
Абаскаль не тренер,скорее какой-то фантазер,а фантазии с составом многим надоели.
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TheBestCapper
Абаскаль будто играет в Football manager. После игры с Динамо увидел, что у игроков мало хп, вот и произвел ротацию.
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Jetro-Gibbs
Ответ Vatikan
Не стоит забывать, что мы уже чемпионы (после 3х туров). Так что дальше можно смело экспериментировать и смотреть новые связки и молодежь
Эх… Как же это грустно…
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Tom_York
Ответ Антон Борисов
Да как же надоели эти популистические заявления, да ещё и от людей, которые, по идее, разбираются в футболе! Если бы у Спартака в соперниках каждый раз было Динамо образца последней кубковой игры, то Спартак бы все матчи выиграл в три мяча. Там не Спартак выиграл, а Динамо проиграло. У них в ЧР сейчас всё хорошо и Личка понимает, что не стоит рвать опу на два фланга… Это было видно по стартовому составу… Смотрел матч с тестем - фанатом Динамо, он сразу сказал, что это состав «второй»…
Ну когда Спартак проиграл Зениту все писали только о том, что это Абаскаль намудрил с тактикой, а не Семак правильно все сделал...))) Щас пару игр с победами и опять оды начнут петь
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Шухрат Казыев
Почему не приглащают Тихонова ?
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ИваннИванов
Ну как вообще можно сравнивать игру против второго состава Динамо в кубке и (по делу)лидера чемпионата?
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Денис Кораблёв
Разачарование это Таня Буланова
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Денис Кораблёв
Ответ Vatikan
Не стоит забывать, что мы уже чемпионы (после 3х туров). Так что дальше можно смело экспериментировать и смотреть новые связки и молодежь
👏🏻👏🏻👏🏻
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Korv@LOL
Ответ Korv@LOL
стоп. я запутался "чемпион 3х туров", "разочарование 7 тура", что дальше, есть версии?
ну, с минусами я понял, это те кто боится представить себе "Спартак победитель стыков за прописку в РПЛ", а ещё версии?)
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Антон Борисов
Ответ Tom_York
Ну когда Спартак проиграл Зениту все писали только о том, что это Абаскаль намудрил с тактикой, а не Семак правильно все сделал...))) Щас пару игр с победами и опять оды начнут петь
Такой же популизм. Болтовня рассчитанная на недалёкого слушателя.
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