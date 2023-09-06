Минспорта Испании внесло сестру Икарди в список награжденных орденом «За спортивные заслуги». Ее перепутали с футболисткой сборной
Правительство Испании перепутало футболистку сборной с сестрой Мауро Икарди.
Министерство культуры и спорта Испании объявило о планах наградить игроков женской национальной команды, выигравшей чемпионат мира 2023 года, Королевским орденом «За спортивные заслуги».
Однако власти допустили ошибку, опубликовав в списке награжденных имя Иваны Икарди, сестры нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди. Ее перепутали с футболисткой сборной Испании и «Реала» Иваной Андрес.
Вскоре Верховный спортивный совет Испании (CSD) принес извинения за «человеческую ошибку». В новую версию заявление внесли нужное имя.
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Да по ходу там вообще не в курсе что чего где происходит.
три в одном