Минспорта Испании внесло сестру Икарди в список награжденных орденом «За спортивные заслуги». Ее перепутали с футболисткой сборной

Теги Реал Мадрид Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция женский футбол Мауро Икарди сборная Испании жен Футбол

Правительство Испании перепутало футболистку сборной с сестрой Мауро Икарди.

Министерство культуры и спорта Испании объявило о планах наградить игроков женской национальной команды, выигравшей чемпионат мира 2023 года, Королевским орденом «За спортивные заслуги».

Однако власти допустили ошибку, опубликовав в списке награжденных имя Иваны Икарди, сестры нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди. Ее перепутали с футболисткой сборной Испании и «Реала» Иваной Андрес. 

Вскоре Верховный спортивный совет Испании (CSD) принес извинения за «человеческую ошибку». В новую версию заявление внесли нужное имя. 

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Даже в правительстве Испании не в курсе, что это за ноунеймы победили
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Там все ресурсы и весь коллективный разум ушли на борьбу с Рубиалесом
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Было бы смешнее, если бы Ванду Нару наградили
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Такое только у нас возможно! А стоп...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Сутурин
всё что нужно знать о популярности женского футбола!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
Главное мочить Рубиалеса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
И эти деб илы наезжают на Рубиалеса.
Да по ходу там вообще не в курсе что чего где происходит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентина Николаевна
Все что нужно знать про ситуацию с Рубиалесом)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tybalt
испанский стыд, испанская инквизиция, испанский цирк

три в одном
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Ответ Ебздрогыч
Было бы смешнее, если бы Ванду Нару наградили
Её то есть за что))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Лупа получил за Пупу )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Еще один повод судиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ Ебздрогыч
Было бы смешнее, если бы Ванду Нару наградили
Елену Исенбаеву
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий