Женскую сборную Испании после увольнения Вильды возглавила Монсеррат Томе. Она стала первой женщиной на посту главного тренера команды

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Монсеррат Томе возглавила женскую сборную Испании.

Ранее с поста главного тренера женской сборной Испании был уволен Хорхе Вильда, возглавлявший команду с 2015 года. Это произошло на фоне скандала с отстраненным от обязанностей главой RFEF Луисом Рубиалесом, поцеловавшим футболистку Дженнифер Эрмосо после победы в финале чемпионата мира. До этого в отставку подал весь тренерские штаб команды.

С 2018 года Томе входила в тренерский штаб Хорхе Вильды. Как сообщает Marca, бывшая футболистка «Барселоны» станет первой женщиной, возглавившей женскую сборную Испании.

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24 комментария

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Пирс Морган
Ждите следующего чемпионства 100 лет с таким подходом
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Пикачу82
Она конечно разбирается в футболе больше мужика...)))) и если поцелует кого из команды то это будет только приветствоваться а уж если переспит то вообще все будут стоя аплодировать!
+32
-5
+27
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Феминистки аплодируют стоя и пофиг на футбол.
+23
-5
+18
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Н.Ф.
Эта Монсеррат поёт хоть хорошо?
+11
-2
+9
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Nekitruban
Интересно теперь целоваться то можно?
+9
-1
+8
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Кулёс
Ответ AuroraBorealis
И в губы ;-)
все четыре)
+10
-2
+8
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Vatikan
Ради плюсиков назначили
+6
-1
+5
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deadjoker
Ну и вместо рубиалиса надо назначить трансформера без опыта и собственно все будут довольны
+5
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Нефанатик
Монсеррат Кабалье надо было назначать. Она хотя бы докричалась бы
+4
0
+4
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Олег Попов
Срубили сук на , котором сидели
+3
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андрэ
ну теперь можно в десна бахаться
+4
-1
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tolstiy
а ну логично, ни один мужик под этот развод уже не подпишется....
+4
-1
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Уся Ваткин
Ответ deadjoker
Ну и вместо рубиалиса надо назначить трансформера без опыта и собственно все будут довольны
биомеханоида
+2
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Yevgeny
желаю женской Сборной Испании по футболу долго еще ничего не выигрывать
+2
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tampa-bay
Столько проблем от нытья одной кикиморы
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fussballer
А если она будет целовать футболисток?
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Мақсат Алдаш
Женщина во главе женской сборной норм, как мучжины возглавляють, везде скандалы
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Pertinax Gandi
Дебилизм, тренер выиграл чемпионат мира, его-то за что увольнять?
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Ya Tolik
Как неожиданно
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Люблю Марго Робби
Вот это многоходовочка))
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MESSIya
Поцелуи, переспит и тд. Сколько же здесь одноклеточных, которые не обсуждают, а сидят как в дурдом, чья чушь лучше и смешнее
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AuroraBorealis
Ответ андрэ
ну теперь можно в десна бахаться
И в губы ;-)
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AuroraBorealis
Ответ Кулёс
все четыре)
))))
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majestic1980
Ответ андрэ
ну теперь можно в десна бахаться
Так вот ради чего затевался весь этот цирк
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