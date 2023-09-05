Женскую сборную Испании после увольнения Вильды возглавила Монсеррат Томе. Она стала первой женщиной на посту главного тренера команды

Монсеррат Томе возглавила женскую сборную Испании.

Ранее с поста главного тренера женской сборной Испании был уволен Хорхе Вильда, возглавлявший команду с 2015 года. Это произошло на фоне скандала с отстраненным от обязанностей главой RFEF Луисом Рубиалесом, поцеловавшим футболистку Дженнифер Эрмосо после победы в финале чемпионата мира. До этого в отставку подал весь тренерские штаб команды.

С 2018 года Томе входила в тренерский штаб Хорхе Вильды. Как сообщает Marca, бывшая футболистка «Барселоны» станет первой женщиной, возглавившей женскую сборную .

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