Икарди купил Rolls-Royce Boat Tail стоимостью не менее 26 млн евро. В мире лишь три таких автомобиля – один у Jay-Z и Бейонсе, возможно

Теги Галатасарай высшая лига Турция Мауро Икарди Jay-Z деньги музыка автомобили Футбол

Мауро Икарди приобрел Rolls-Royce за 26 миллионов евро.

По информации L’Equipe, форварду «Галатасарая» принадлежит модель Rolls-Royce Boat Tail, считающаяся самой дорогой моделью автомобиля в мире стоимостью не менее 26 млн евро. Существует лишь три экземпляра данной модели, один из которых связывают с парой Бейонсе и Jay-Z. Еще один автомобиль принадлежит жемчужному магнату.

Rolls-Royce Boat Tail представляет собой 4-местный кабриолет. В заднюю часть автомобиля встроены выдвижной столик и телескопический зонтик. В машине также имеются два холодильника, один из которых предназначен для хранения шампанского.

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57 комментариев

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Niko [Ars]
- Такая только у меня и Джей-Зи с Бейонсе!
+45
-2
+43
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Александр Исаев
Интересно, как выглядит топ самых переоцененных брендов в мире? Наверняка автомобили Rolls-Royce и часы Richard Mille попали бы в топ-10 этого рейтинга. Непонятно, как формируется такая баснословная цена.
+29
-5
+24
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Vićtor Diaź
В лизинг взял
+20
-1
+19
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Vićtor Diaź
Ответ Niko [Ars]
- Такая только у меня и Джей-Зи с Бейонсе!
И жемчужного магната!
+17
-1
+16
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Н.Ф.
Ответ Александр Исаев
Интересно, как выглядит топ самых переоцененных брендов в мире? Наверняка автомобили Rolls-Royce и часы Richard Mille попали бы в топ-10 этого рейтинга. Непонятно, как формируется такая баснословная цена.
"Чёрный квадрат" Малевича переоценён или нет?
+12
-1
+11
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Собиратель хаоса
Ответ Александр Исаев
Интересно, как выглядит топ самых переоцененных брендов в мире? Наверняка автомобили Rolls-Royce и часы Richard Mille попали бы в топ-10 этого рейтинга. Непонятно, как формируется такая баснословная цена.
Не существует никакой справедливой цены. Любой товар стоит ровно столько, сколько за него готовы платить. Причем цена может сильно зависить от времени, места и условий продажи. Ну и продавцы элитных вещей искусственно завышают цены путем сокращения спроса. Если вещь ширпотреб и есть у каждого, такие как Икарди ее не купят.
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madaev
Ну или Ванда
+10
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Val Smith
Понятно когда Миллиардеры делают такие покупки, но Мауро вроде не получал такие уж баснословные гонорары. С другой стороны не сказать что он и раньше славился сдрааыми прагматичным решениями.
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Ночной кошмар Логинова
Икарди, сын Дедалди
+10
-1
+9
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Михо
Ответ Niko [Ars]
- Такая только у меня и Джей-Зи с Бейонсе!
Бригада!
+7
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Anton Kortenko
Ответ Vićtor Diaź
В лизинг взял
это когда потом долго лизать надо будет?
+6
-1
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Н.Ф.
Ответ Vadim15
Нет
Потому что есть желающие заплатить круглую сумму.
Вот и Икарди согласился заплатить, только не за картину, а за автомобиль.
+5
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Vadim15
Ответ Н.Ф.
"Чёрный квадрат" Малевича переоценён или нет?
Нет
+8
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Александр Исаев
Интересно, как выглядит топ самых переоцененных брендов в мире? Наверняка автомобили Rolls-Royce и часы Richard Mille попали бы в топ-10 этого рейтинга. Непонятно, как формируется такая баснословная цена.
26 млн долларов. За авто. Как ни пытайся обосновать, такую стоимость ничем иным, кроме как желанием понтануться, не объяснишь. Другой вопрос, что любому автогиганту выпускать модели по два-три экземпляра тоже невыгодно. Это больше имиджевый ход, нежели попытка заработать.
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wadwill13
а как жена отнеслась к такой покупке? это же её деньги)))
+3
0
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Нефанатик
Ответ Александр Исаев
Интересно, как выглядит топ самых переоцененных брендов в мире? Наверняка автомобили Rolls-Royce и часы Richard Mille попали бы в топ-10 этого рейтинга. Непонятно, как формируется такая баснословная цена.
В десятке бесспорно был бы и бренд МЮ
+9
-6
+3
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Spaten
Бензин ваш- идеи наши!
+3
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Заяцволк
Ответ Александр Исаев
Интересно, как выглядит топ самых переоцененных брендов в мире? Наверняка автомобили Rolls-Royce и часы Richard Mille попали бы в топ-10 этого рейтинга. Непонятно, как формируется такая баснословная цена.
Мудрик в топ-1
+2
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Собиратель хаоса
Ответ Vićtor Diaź
И жемчужного магната!
Может Икарди и есть жемчужный магнат?😄 Он как минимум - обладатель самой крупной жемчужины мира. По мнению самого Икарди, конечно😄
+2
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GreenUfa
Ответ Александр Исаев
Интересно, как выглядит топ самых переоцененных брендов в мире? Наверняка автомобили Rolls-Royce и часы Richard Mille попали бы в топ-10 этого рейтинга. Непонятно, как формируется такая баснословная цена.
Ручная работа, пишут что один автомобиль 4 года собирают вручную
+1
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Chernoy
Два холодильника, зонтик и столик на четырех колёсах под открытым небом = 26 млн$
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Адилет Асанкожоев
Учитывая, что Boat Tail построен на базе Phantom, который в максимальной комплектации стоит около 700000$, то Икарди переплатил всего каких-то 25 миллионов. Воистину, феерический человек
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Пикачу82
Так себе тачка, даже магнитолы с сенсорным экраном нет...))))
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Rinat Khudayberdin
Ответ Evgeny Trifonov
А я купил чипсы
так сказал как будто Pringle’s купил
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gangstarr
Ответ Zlatan Ibra
Джейзи и Бейонсе один на двоих купили?
Ну они муж и жена, логично что один на двоих )
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