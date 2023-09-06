«Локо» интересуется форвардом «Пари НН» Сулеймановым. Он воспитанник железнодорожников

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Чемпионат.com Тимур Сулейманов Футбол

«Локомотив» интересуется нападающим «Пари НН».

Внимание московского клуба привлек Тимур Сулейманов, сообщает «Чемпионат». Возможность приобретения 23-летнего футболиста будет рассмотрена на заседании совета директоров «Локомотива», которое состоится 7 сентября. 

Сулейманов – воспитанник системы «Локомотива». Он перешел в «Пари НН» в 2020 году. 

В текущем сезоне Мир РПЛ форвард провел 7 матчей и забил 1 мяч. В прошлом розыгрыше чемпионата России он отметился 10 голами. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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18 комментариев

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ZloyViki
В лучших традициях...
+17
0
+17
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Roman
Нафига тогда было брать Сарвели, если все равно идти за Сулеймановым?
+17
-2
+15
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BaronSandro
Гениально! Никогда такого не было, и вот опять 🤦🏻‍♂️
+14
0
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Александр Лазарев
Тимур, пора домой!)
+3
0
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Diald
забирайте
+1
0
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makes
Парень, конечно, прибавил хорошо
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Антон Облеухов
Ответ Roman
Нафига тогда было брать Сарвели, если все равно идти за Сулеймановым?
"Глубина состава" на отдельно взятых позициях знакомо? С учётом, что Изигол бастует, и Тимуру на адаптацию не понадобится время.
+3
-2
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BaronSandro
Ответ Антон Облеухов
"Глубина состава" на отдельно взятых позициях знакомо? С учётом, что Изигол бастует, и Тимуру на адаптацию не понадобится время.
Достойная замена))
+1
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Игорь Тищенко
ну это вообще не уровень Локо как сарвели
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pav11k
Интересно, чем он так зацепил Локо, если даже в Нижнем не блещет. Совсем не усиление, на мой взгляд
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Novak
Его надо было брать ещё в начале трансферного окна, а не тянуть до последнего. По сути единственный паспортист, на которого можно рассчитывать в плане подмены Дзюбе.
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bedLaM
бревна решили коллекционировать?
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Артем Гладских
поможет, точно)
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Vlad McS
Точно не хуже Сарвели.
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goleodor
Стеклянный, оловянный, деревянный. Нужное подчеркнуть.
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Сергей Новоселов
Ответ Roman
Нафига тогда было брать Сарвели, если все равно идти за Сулеймановым?
Сарвели техничнее Сулейманова, но он не помешает ЛОКО.
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