«Локо» интересуется форвардом «Пари НН» Сулеймановым. Он воспитанник железнодорожников
«Локомотив» интересуется нападающим «Пари НН».
Внимание московского клуба привлек Тимур Сулейманов, сообщает «Чемпионат». Возможность приобретения 23-летнего футболиста будет рассмотрена на заседании совета директоров «Локомотива», которое состоится 7 сентября.
Сулейманов – воспитанник системы «Локомотива». Он перешел в «Пари НН» в 2020 году.
В текущем сезоне Мир РПЛ форвард провел 7 матчей и забил 1 мяч. В прошлом розыгрыше чемпионата России он отметился 10 голами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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