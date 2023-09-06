«Локо» интересуется форвардом «Пари НН» Сулеймановым. Он воспитанник железнодорожников

«Локомотив» интересуется нападающим «Пари НН».

Внимание московского клуба привлек , сообщает «Чемпионат». Возможность приобретения 23-летнего футболиста будет рассмотрена на заседании совета директоров « », которое состоится 7 сентября.

Сулейманов – воспитанник системы «Локомотива». Он перешел в « » в 2020 году.

В текущем сезоне Мир форвард провел 7 матчей и забил 1 мяч. В прошлом розыгрыше чемпионата России он отметился 10 голами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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