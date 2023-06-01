«Динамо», «Локо» и «Краснодар» интересуются Михайловым. «Пари НН» выкупит хавбека у «Зенита»

Ярослав Михайлов интересен «Динамо», «Локомотиву» и «Краснодару».

По окончании сезона « » активирует опцию выкупа арендованного у « » 20-летнего хавбека по условиям договора с сине-бело-голубыми, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, став полноценным игроком нижегородцев, Михайлов может продолжить карьеру в « », «Локомотиве» или «Краснодаре», которые пока не делали официальных запросов по футболисту, но кулуарно узнавали через его представителей о возможности перехода.

В 21 матче сезона Мир на счету 1 гол и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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