«Динамо», «Локо» и «Краснодар» интересуются Михайловым. «Пари НН» выкупит хавбека у «Зенита»
Ярослав Михайлов интересен «Динамо», «Локомотиву» и «Краснодару».
По окончании сезона «Пари НН» активирует опцию выкупа арендованного у «Зенита» 20-летнего хавбека по условиям договора с сине-бело-голубыми, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, став полноценным игроком нижегородцев, Михайлов может продолжить карьеру в «Динамо», «Локомотиве» или «Краснодаре», которые пока не делали официальных запросов по футболисту, но кулуарно узнавали через его представителей о возможности перехода.
В 21 матче сезона Мир РПЛ на счету Михайлова 1 гол и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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