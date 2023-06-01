«Динамо», «Локо» и «Краснодар» интересуются Михайловым. «Пари НН» выкупит хавбека у «Зенита»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Краснодар Пари НН Ярослав Михайлов Футбол

Ярослав Михайлов интересен «Динамо», «Локомотиву» и «Краснодару».

По окончании сезона «Пари НН» активирует опцию выкупа арендованного у «Зенита» 20-летнего хавбека по условиям договора с сине-бело-голубыми, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, став полноценным игроком нижегородцев, Михайлов может продолжить карьеру в «Динамо», «Локомотиве» или «Краснодаре», которые пока не делали официальных запросов по футболисту, но кулуарно узнавали через его представителей о возможности перехода.

В 21 матче сезона Мир РПЛ на счету Михайлова 1 гол и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поцелуй Оздоева
Ответ lovkac
Зениту нужно обратно выкупать и оставлять в аренде. Сумма не такая большая выйдет, но потенциально может по пути Мостового пойти
Да он там ересь сморозил после очного матча, так что вряд ли.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
Зениту нужно обратно выкупать и оставлять в аренде. Сумма не такая большая выйдет, но потенциально может по пути Мостового пойти
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
Ответ Поцелуй Оздоева
Да он там ересь сморозил после очного матча, так что вряд ли.
Нашел цитату, ничего такого, чтобы нельзя было вернуть не сказал. Так что если тут не случай Сазонова по неадеквату, то может еще повзрослеет и будет играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий