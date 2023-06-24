«Зенит» намерен выкупить Михайлова, которого продал «Пари НН» в этом месяце, для перепродажи в «Локо» (Legalbet)
«Зенит» планирует выкупить у «Пари НН» Ярослава Михайлова для продажи в «Локомотив».
Об этом сообщает Legalbet.
«Пари НН» купил хавбека у «Зенита» в начале июня за 35 млн рублей. Однако петербуржцы включили в контракт опцию выкупа игрока за 65 млн рублей.
Теперь, по данным источника, «Зенит» намерен воспользоваться условиями соглашения для дальнейшей перепродажи Михайлова в «Локомотив» за 120 млн. Железнодорожники хотят подписать полузащитника, а сам футболист хотел бы поработать с тренером Михаилом Галактионовым.
При этом, как отмечается, 20-летний хавбек не желает уходить в «Зенит» и хочет, чтобы на его трансфере заработал «Пари НН». Руководство нижегородцев обеспокоено, что в Михайлова вложено много сил и им придется продать его с минимальной прибылью для себя.
Молодцы менеджеры Зенита! 😄
он выкуплен Нижним у Зенита после того как играл в Пари НН в аренде. именно в этом момент он раскрылся.
А так Глебова напоминает, который постоянно новые контракты подписывает с Ростовом.
В начале июня взяли у НН 35 млн. рублей (в залог Михайлов, как в ломбарде, с правом выкупа) - через три недели отдали 65 млн. и забрали Михайлова и отдали 65 млн. ))
Ты это подставой называешь )))