«Зенит» намерен выкупить Михайлова, которого продал «Пари НН» в этом месяце, для перепродажи в «Локо» (Legalbet)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Ярослав Михайлов Футбол

«Зенит» планирует выкупить у «Пари НН» Ярослава Михайлова для продажи в «Локомотив».

Об этом сообщает Legalbet.

«Пари НН» купил хавбека у «Зенита» в начале июня за 35 млн рублей. Однако петербуржцы включили в контракт опцию выкупа игрока за 65 млн рублей.

Теперь, по данным источника, «Зенит» намерен воспользоваться условиями соглашения для дальнейшей перепродажи Михайлова в «Локомотив» за 120 млн. Железнодорожники хотят подписать полузащитника, а сам футболист хотел бы поработать с тренером Михаилом Галактионовым. 

При этом, как отмечается, 20-летний хавбек не желает уходить в «Зенит» и хочет, чтобы на его трансфере заработал «Пари НН». Руководство нижегородцев обеспокоено, что в Михайлова вложено много сил и им придется продать его с минимальной прибылью для себя. 

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44 комментария

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2vdhrvmmzf
Это все Рубин что то там сделал, Зенит вообще ни при чем, как с Суторминым 😂😂😂
+35
-13
+22
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goleodor
Если Зенит выкупит парня, то Локо нужно отказаться от покупки
+22
-5
+17
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Тиджани Бабангида
Странная многоходовочка
+15
-2
+13
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Verhovn
Чтобы продать что нибудь ненужное, нужно сначала купить что нибудь ненужное...
Молодцы менеджеры Зенита! 😄
+10
-4
+6
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CoMoBo3
Ответ 2vdhrvmmzf
Это все Рубин что то там сделал, Зенит вообще ни при чем, как с Суторминым 😂😂😂
При чём не при чём? Тут всё зависит от Михайлова, силком его никто контракт подписать не заставляет. В остальном — Зенит отталкивается от пунктов в договоре о продаже игрока. Такие смешные, честное слово 😎
+6
-1
+5
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Сергей Галынский
Математики,сколько это в Суторминых?
+4
0
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CoMoBo3
Ответ Verhovn
Чтобы продать что нибудь ненужное, нужно сначала купить что нибудь ненужное... Молодцы менеджеры Зенита! 😄
Самый профессиональный футбольный клуб в самой непрофессиональной стране, как-никак 😎
+3
0
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Чётко_как_чечётка
Ответ SMART789
Странно, ведь всем известно, что "У Зенита нет воспитанников" (с)
Воспитанники есть у всех, вопрос в том на сколько они востребованы.
+5
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Любовь Мелехова
Ответ Роман Олегов
А че у всех бомбит опять? Ну если такая возможность была предусмотрена в изначальных договоренностях, почему в таких действиях вы видите что-то предосудительное? Кто-то может объяснить?
Межсезонье. Скукота.
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Чётко_как_чечётка
Раз сам футболист не хочет, то пусть Зенит лапу сосёт. На сколько я понимаю, то "опция выкупа" предполагает невозможность отказа со стороны клуба, а вот игрок может отказаться от перехода.
+5
-3
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космонавт на дереве
Такое ощущение что Нижний Новгород это какой-то офшор Зенита
+1
0
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Сергей Сунчилиев
А нужно было продать Факелу чтобы те отдали в аренду Химкам чтобы те пристроили его в Сочи чтобы те отдали его в фарм клуб в Оренбург чтобы те не отдавали его Динамо чтобы те обратились в Краснодар чтобы те пристроили его в Крылья.... чтобы... чтобы... чтобы...
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munhin
Ответ pyritanza
Источник, вызывающий доверие(нет)
как обычно, Карп или Егоров )
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CoMoBo3
Ответ Чётко_как_чечётка
Раз сам футболист не хочет, то пусть Зенит лапу сосёт. На сколько я понимаю, то "опция выкупа" предполагает невозможность отказа со стороны клуба, а вот игрок может отказаться от перехода.
Зенит имеет право предложить, игрок — отказаться 😎
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1OOOOOO
Ответ Вечно в бане
«При этом, как отмечается, 20-летний хавбек не желает уходить в «Зенит» и хочет, чтобы на его трансфере заработал «Пари НН». Руководство нижегородцев обеспокоено, что в Михайлова вложено много сил и им придется продать его с минимальной прибылью для себя.» Бредятина какая-то. Много каких сил было вложено Нижним в Михайлова, если он перешёл к ним меньше месяца назад? И совершенно непонятно, почему Михайлов хочет, чтобы на его трансфере заработал именно Нижний, к которому он раньше отношения не имел, и в который перешёл меньше месяца назад?
надо следить хотя бы немного за футболом, прежде чем делать голословные утверждения про бредятину.

он выкуплен Нижним у Зенита после того как играл в Пари НН в аренде. именно в этом момент он раскрылся.
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Dan Kennedy
Ответ Вечно в бане
«При этом, как отмечается, 20-летний хавбек не желает уходить в «Зенит» и хочет, чтобы на его трансфере заработал «Пари НН». Руководство нижегородцев обеспокоено, что в Михайлова вложено много сил и им придется продать его с минимальной прибылью для себя.» Бредятина какая-то. Много каких сил было вложено Нижним в Михайлова, если он перешёл к ним меньше месяца назад? И совершенно непонятно, почему Михайлов хочет, чтобы на его трансфере заработал именно Нижний, к которому он раньше отношения не имел, и в который перешёл меньше месяца назад?
Он то перешел туда месяц назад, только до этого играл в аренде и это первый серьезный клуб который дал ему полноценную игровую практику.

А так Глебова напоминает, который постоянно новые контракты подписывает с Ростовом.
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SMART789
Ответ goleodor
Если Зенит выкупит парня, то Локо нужно отказаться от покупки
Без проблем 😅
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bedLaM
Ответ космонавт на дереве
Такое ощущение что Нижний Новгород это какой-то офшор Зенита
Да так и есть)
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ЕгориЙ
Ответ goleodor
Если Зенит выкупит парня, то Локо нужно отказаться от покупки
Они его подпишут из Пари НН только при наличии бумаги, что Локо уже не сможет отказаться.
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Саша Котляров
Ответ utsh44psmr
«Мы Зенит, опять мы позоримся»
Ну да
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2vdhrvmmzf
Ответ CoMoBo3
При чём не при чём? Тут всё зависит от Михайлова, силком его никто контракт подписать не заставляет. В остальном — Зенит отталкивается от пунктов в договоре о продаже игрока. Такие смешные, честное слово 😎
Ну Сутормина силком тоже никто не заставлял подписывать
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Karel
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
гы! во дают! так пусть НН быстрее продаёт игрока паровозам,, пока Зенит не выкупил. пусть и с меньшей прибылью. Назло Зениту.)) Ваще, подстава какая-то со стороны Питера. Тем более НН выкупил совсем недавно игрока . а именно в начале июня.
Хороша подстава..))

В начале июня взяли у НН 35 млн. рублей (в залог Михайлов, как в ломбарде, с правом выкупа) - через три недели отдали 65 млн. и забрали Михайлова и отдали 65 млн. ))

Ты это подставой называешь )))
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SMART789
Ответ Чётко_как_чечётка
Воспитанники есть у всех, вопрос в том на сколько они востребованы.
Мы видим по этой новости хотя бы
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Omega-2
"Новости" от барыг и спекулянтов. Кроме перепродажи в мире ничего не существует.
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Гекдениз Кардениз
Зенит скоро оправдает свое прозвище!
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