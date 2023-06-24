«Зенит» намерен выкупить Михайлова, которого продал «Пари НН» в этом месяце, для перепродажи в «Локо» (Legalbet)

«Зенит» планирует выкупить у «Пари НН» Ярослава Михайлова для продажи в «Локомотив».

Об этом сообщает Legalbet.

«Пари НН» купил хавбека у « » в начале июня за 35 млн рублей. Однако петербуржцы включили в контракт опцию выкупа игрока за 65 млн рублей.

Теперь, по данным источника, «Зенит» намерен воспользоваться условиями соглашения для дальнейшей перепродажи в «Локомотив» за 120 млн. Железнодорожники хотят подписать полузащитника, а сам футболист хотел бы поработать с тренером Михаилом Галактионовым.

При этом, как отмечается, 20-летний хавбек не желает уходить в «Зенит» и хочет, чтобы на его трансфере заработал « ». Руководство нижегородцев обеспокоено, что в Михайлова вложено много сил и им придется продать его с минимальной прибылью для себя.