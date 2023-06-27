«Локомотив» хочет подписать нападающего до конца недели. Варианты – Сарвели, Полоз, Воробьев и Сулейманов

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Дмитрий Полоз Сочи Пари НН Дмитрий Воробьев Тимур Сулейманов Владислав Сарвели Футбол

«Локомотив» рассчитывает на подписание нападающего в ближайшее время.

Московский клуб намерен договориться о переходе форварда до конца текущей недели, сообщает «Чемпионат».

Железнодорожники выбирают из четырех кандидатов – это Владислав Сарвели, Дмитрий Полоз, Дмитрий Воробьев и Тимур Сулейманов.

Сарвели забил забил 4 мяча в 26 матчах прошлого сезона Мир РПЛ в составе «Сочи». Выступавший за «Ростов» Полоз отметился 8 голами в 25 играх чемпионата.

Воробьев, играющий за «Оренбург», записал на свой счет 8 мячей в 22 матчах. Сулейманов забил 10 голов в 28 матчах за «Пари НН».

27 комментариев

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Roman
Карп написал, что уже подписали Сарвелли за 1 лям. Вариант на подмену Дзюбы. Ну не знаю, сомнительный игрок
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Гоша Петров
Ответ Roman
Карп написал, что уже подписали Сарвелли за 1 лям. Вариант на подмену Дзюбы. Ну не знаю, сомнительный игрок
В Крыльях играл хорошо.В Сочи как то не проявил себя.Не думаю что его рассматривают именно как подмену Дзюбы,все таки стиль игры иной.
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Zidan4ik
Все варианты отстой
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Roman
Ответ Камил Мамедов
Полоз бесплатный и вроде как воспитанник, если не путаю
Сулейманов тоже воспитанник
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Фут.Боль
Группа атаки итак весьма неплохая.Непонятно, зачем такая спешка сейчас с напом.Если только Изидор собрался уходить, чего очень не хотелось бы.
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Дмитрий9779
Это все не усиление
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Клирик
Это точно нападающий?)))
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Иван Егурнов
Это всё нападающие не уровня команды, которая борется за медали. Сарвели из этих вариантов лучше других, потому что адаптирован к игре с другими чертановцами.

Жаль, что с Конате не вышло. Это было бы интереснее
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Дмитрий Раткович
Если и брать то за бесплатно ,чемпионат сейчас обесценен ,проще из молодежи взять ,хватит и Изидора с Дзюбой если первого не собираются продавать в межсезонье.
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King_X
Ответ Roman
Карп написал, что уже подписали Сарвелли за 1 лям. Вариант на подмену Дзюбы. Ну не знаю, сомнительный игрок
Сарвели норм вариант
По крайней мере до того момента, как слишком поверил в себя и стал в КС передерживать мяч, бросаться обводить четверых и т. д, был хорош

В целом, был как Глушенков(если брать сезоны в КС): чуть в пас хуже играет, но в остальном - в нужном месте окажется, атаку норм поддержит(ещё и быстрый), более очевидный момент не забьёт, зато внезапно неудобный может хоть из-за штрафной положить обводящим
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Камил Мамедов
Ответ Roman
Сулейманов тоже воспитанник
Да, не знал. Но за него платить придётся
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Плацкарт Вагоныч
Сулейманова бы еще рассмотрел. Таких как Полоз и Сарвели в команде достаточно.
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mishakmv96
Сомнительные усиления
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samarskij-kuzmich
Есть лучше вариант и недорого. Шитов и Цыпченко.
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Geronimo Good
>хочет подписать нападающего
У Локо в слове "хламарь" 11 ошибок.
Хотя, Сулейманов неплох. Да и молод ещё.
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Marouane Chamakh
что за заброшенный аэродром
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ltkmaby
Лучше было Игнатьева оставить еще на сезон, из предложенных можно взять разве что Полоза, во-первых бесплатно, во-вторых свой воспитанник.
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svft
а как же Темка Мозоль?
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Kit244098
Проще было Ваню Игнатьева оставить, нежели этих нулей подписывать))
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s_kapa
Ни один не нужен, разве что в ротацию
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vlad921
карп уже сказал,сарвели за лям едет
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Павел Колесников
Сулейманова могут взять, тем более Галактионов его в Пари НН тренировал. Другое дело - даст ли он выхлоп в Локо, если даже в Нижнем не шибко хорош. Из Нижнего если и забирать, то Севикяна и российскую молодежь из обороны
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Novak
Из этого списка Сулейманов больше подходит в качестве подмены Дзюбы.
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Зелёный гопник
Дзюба сильнее любого из данных кандидатов🤷🏼‍♂️
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LokoKa1ser92
как бы это не означало уход Изидора, что было бы крайне печально
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