«Локомотив» хочет подписать нападающего до конца недели. Варианты – Сарвели, Полоз, Воробьев и Сулейманов

«Локомотив» рассчитывает на подписание нападающего в ближайшее время.

Московский клуб намерен договориться о переходе форварда до конца текущей недели, сообщает «Чемпионат».

Железнодорожники выбирают из четырех кандидатов – это , , и .

Сарвели забил забил 4 мяча в 26 матчах прошлого сезона Мир РПЛ в составе «Сочи». Выступавший за «Ростов» Полоз отметился 8 голами в 25 играх чемпионата.

Воробьев, играющий за «Оренбург», записал на свой счет 8 мячей в 22 матчах. Сулейманов забил 10 голов в 28 матчах за «Пари НН».