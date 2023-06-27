«Локомотив» хочет подписать нападающего до конца недели. Варианты – Сарвели, Полоз, Воробьев и Сулейманов
«Локомотив» рассчитывает на подписание нападающего в ближайшее время.
Московский клуб намерен договориться о переходе форварда до конца текущей недели, сообщает «Чемпионат».
Железнодорожники выбирают из четырех кандидатов – это Владислав Сарвели, Дмитрий Полоз, Дмитрий Воробьев и Тимур Сулейманов.
Сарвели забил забил 4 мяча в 26 матчах прошлого сезона Мир РПЛ в составе «Сочи». Выступавший за «Ростов» Полоз отметился 8 голами в 25 играх чемпионата.
Воробьев, играющий за «Оренбург», записал на свой счет 8 мячей в 22 матчах. Сулейманов забил 10 голов в 28 матчах за «Пари НН».
Жаль, что с Конате не вышло. Это было бы интереснее
По крайней мере до того момента, как слишком поверил в себя и стал в КС передерживать мяч, бросаться обводить четверых и т. д, был хорош
В целом, был как Глушенков(если брать сезоны в КС): чуть в пас хуже играет, но в остальном - в нужном месте окажется, атаку норм поддержит(ещё и быстрый), более очевидный момент не забьёт, зато внезапно неудобный может хоть из-за штрафной положить обводящим
У Локо в слове "хламарь" 11 ошибок.
Хотя, Сулейманов неплох. Да и молод ещё.