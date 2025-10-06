Жоао Виктор о падении Солари в штрафной ЦСКА: «Это не пенальти. Он попытался его заработать, но я не считаю, что там было что-то»
Жоао Виктор согласен, что падение Пабло Солари не тянуло на пенальти.
ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2) в 11-м туре Мир РПЛ.
На 43-й минуте Эсекиэль Барко внешней стороной стопы протолкнул мяч на ход партнеру. Пабло Солари устремился между Мойзесом Барбозой и Жоао Виктором и упал на газон, почувствовав касание с Виктором. Артем Чистяков не указал на точку. ВАР быстро проверил эпизод и рекомендовал судье продолжить игру без назначения пенальти.
«Нет, это не был пенальти.
Я думаю, он попытался его заработать, но я не считаю, что там было что-то», – сказал защитник ЦСКА.
Как вам дерби?11066 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости