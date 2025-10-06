Фанаты скандировали «Рафа Мир – насильник» на матче с «Алавесом», игру приостанавливали. Тренер «Эльче» Сарабия напомнил о презумпции невиновности

Матч «Алавеса» и «Эльче» был остановлен из-за скандирований фанатов о Рафе Мира.

Напомним, в начале сентября 2024 года форвард был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Расследование дела еще продолжается. Арендованному «Эльче » у «Севильи» игроку запретили контактировать и приближаться к женщинам на расстояние ближе 500 метров.

На 69-й минуте матча 8-го тура Ла Лиги Мир был заменен на Андре Силву. В этот момент толпа на стадионе «Алавеса » начала скандировать: «Рафа Мир – насильник».

Судья Мигель Анхель Ортис сразу же остановил игру. Он отошел к боковой линии, чтобы поговорить с представителем стадиона и сотрудниками полиции, чтобы они могли объявить по громкой связи, что если эти оскорбительные скандирования продолжатся, он снова остановит матч.

Главному тренеру «Эльче» Эдеру Сарабии задали вопрос об этой ситуации после матча.

«Баскское общество, частью которого я являюсь, привержено определенным принципам. В данном случае мы нарушаем презумпцию невиновности, и мне это очень не нравится.

С одной стороны, я это понимаю, а с другой, считаю несправедливым, так как существует презумпция невиновности», – сказал Сарабия.