Экс-арбитр Лаос согласен с пенальти против «Барсы»: «Помимо попадания Араухо в ахилл Ромеро, он сделал подскок обеими ногами, который я всегда называл «прыжком лосося»
Антонио Матеу Лаос согласился с пенальти в ворота «Барселоны».
Каталонцы в гостях уступили «Севилье» (1:4) в матче 8-го тура Ла Лиги. На 10-й минуте нападающий хозяев Исаак Ромеро упал в штрафной площади соперника в результате борьбы с Рональдом Араухо. Главный судья встречи Алехандро Муньис назначил 11-метровый, Алексис Санчес забил с точки.
«Дело не в том, что это не показалось мне пенальти, а в том, что я давно не видел ничего настолько серьезного.
Помимо контакта, когда нога Араухо слегка задела ахилл Исаака Ромеро, он сделал небольшой подскок обеими ногами одновременно, который я всегда называл «прыжком лосося», – сказал бывший арбитр Лаос.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
