Экс-арбитр Лаос согласен с пенальти против «Барсы»: «Помимо попадания Араухо в ахилл Ромеро, он сделал подскок обеими ногами, который я всегда называл «прыжком лосося»

Антонио Матеу Лаос согласился с пенальти в ворота «Барселоны».

Каталонцы в гостях уступили «Севилье» (1:4) в матче 8-го тура Ла Лиги . На 10-й минуте нападающий хозяев Исаак Ромеро упал в штрафной площади соперника в результате борьбы с Рональдом Араухо . Главный судья встречи Алехандро Муньис назначил 11-метровый, Алексис Санчес забил с точки.

«Дело не в том, что это не показалось мне пенальти, а в том, что я давно не видел ничего настолько серьезного.

Помимо контакта, когда нога Араухо слегка задела ахилл Исаака Ромеро, он сделал небольшой подскок обеими ногами одновременно, который я всегда называл «прыжком лосося», – сказал бывший арбитр Лаос .