Нападающий «Реала» Хоселу высказался об игре с Тони Кроосом и Джудом Беллингемом.

– Как ты думаешь, сможет стать обладателем «Золотого мяча», если продолжит в том же духе?

– Да, у него есть все шансы выиграть его. Беллингем привлек к себе внимание даже в раздевалке « ». В его возрасте у него вполне есть шансы выиграть приз. Конечно, он может стать будущим обладателем «Золотого мяча».

– А Кроос?

– Кроос должен был выиграть пять « »! Он невероятный игрок, способный изменить ход игры. Он один из игроков, который больше всего привлекает мое внимание в мадридском «Реале». Он никогда не теряет мяч и играет сдержанно, что отличает его от других. С ним приятно играть, – сказал .

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS