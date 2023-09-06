«Кроос должен был выиграть 5 «Золотых мячей». Он невероятный игрок, способный менять ход игры. Тони играет сдержанно, что отличает его от других». Хоселу о партнере по «Реалу»
Нападающий «Реала» Хоселу высказался об игре с Тони Кроосом и Джудом Беллингемом.
– Как ты думаешь, Беллингем сможет стать обладателем «Золотого мяча», если продолжит в том же духе?
– Да, у него есть все шансы выиграть его. Беллингем привлек к себе внимание даже в раздевалке «Мадрида». В его возрасте у него вполне есть шансы выиграть приз. Конечно, он может стать будущим обладателем «Золотого мяча».
– А Кроос?
– Кроос должен был выиграть пять «Золотых мячей»! Он невероятный игрок, способный изменить ход игры. Он один из игроков, который больше всего привлекает мое внимание в мадридском «Реале». Он никогда не теряет мяч и играет сдержанно, что отличает его от других. С ним приятно играть, – сказал Хоселу.
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