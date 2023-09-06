«Кроос должен был выиграть 5 «Золотых мячей». Он невероятный игрок, способный менять ход игры. Тони играет сдержанно, что отличает его от других». Хоселу о партнере по «Реалу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Золотой мяч Хоселу Джуд Беллингем Футбол

Нападающий «Реала» Хоселу высказался об игре с Тони Кроосом и Джудом Беллингемом.

– Как ты думаешь, Беллингем сможет стать обладателем «Золотого мяча», если продолжит в том же духе?

– Да, у него есть все шансы выиграть его. Беллингем привлек к себе внимание даже в раздевалке «Мадрида». В его возрасте у него вполне есть шансы выиграть приз. Конечно, он может стать будущим обладателем «Золотого мяча».

– А Кроос?

– Кроос должен был выиграть пять «Золотых мячей»! Он невероятный игрок, способный изменить ход игры. Он один из игроков, который больше всего привлекает мое внимание в мадридском «Реале». Он никогда не теряет мяч и играет сдержанно, что отличает его от других. С ним приятно играть, – сказал Хоселу.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Кросс - легенда уровня не меньшего, чем у великих полузащитников прошлого.
+68
-7
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Theodor Herzl
Помимо футбольных качеств и заслуг, Тони очень подкупает адекватностью и профессионализмом. Ментально здоровый человек и спортсмен, который не вляпывается в скандалы, не провоцирует их, не лезет комментировать всю дичь, происходящую вокруг, но когда его спрашивают, отвечает максимально честно и без прогибов под повестку.
+41
-6
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MagicWithoutBorders
Наверное да, но не в эпоху Месси и Роналду…
+38
-7
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shapor
не повезло родиться в эпоху хайпа, так бы получил.
+43
-17
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ zer
ну нет, Кроос великий игрок, но не уровня ЗМ в отличии от тех же Модрича, Бензема или Роналду а есть ещё выдающиеся игроки из других команд
Это в чем он им уступает? Мастерством? Ничуть. Значимостью для команды? Может быть титулами? Так, Тони еще и чемпион мира.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jordy
Осталось только разобраться у кого и в какие сезоны эти 5 ЗМ должны были забрать в его пользу.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Чехов
ЗМ - медийная награда не просто лучшему, но и самому яркому, заметному футболисту, именно поэтому в ситуациях, когда награда была спорной, ее вручали Роналду/Месси. Кросс - большой футболист, но в силу своих позиции, роли в команде, стилю игры и поведения, на нее никогда не претендовал. При этом, признанием он явно не обделен.
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N1ghtwolf
Ответ jordy
Осталось только разобраться у кого и в какие сезоны эти 5 ЗМ должны были забрать в его пользу.
Ясень пень все пять мячей Месси. Ибо Роналду им не простит такого
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Чехов
Ответ Blue Monster
"награда не лучшему, но самому знаменитому" поправил, не благодари
Не буду, так как правка голимая
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ваня-председатель
Ответ Theodor Herzl
Помимо футбольных качеств и заслуг, Тони очень подкупает адекватностью и профессионализмом. Ментально здоровый человек и спортсмен, который не вляпывается в скандалы, не провоцирует их, не лезет комментировать всю дичь, происходящую вокруг, но когда его спрашивают, отвечает максимально честно и без прогибов под повестку.
Ментально здоровый человек и без прогибов под повестку
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Кроос: "Бро, по-легче с комплиментами. Роналду бы меня с г..вном съел")
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доброжелатель98
Пусть скажет "спасибо" Авейру, который любит красть чужие ЗМ.. Милинкович был недавно свидетелем..Только у Модрича украсть не получилось. Обломчик вышел..
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Бычков
В итоге лет через 10 на очередной жеребьёвке ЛЧ получит стрёмную статуэтку "за заслуги перед футболом", как в этом году Мирка Клозе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
А почему Хоселу не уточнил за какие именно сезоны и вместо кого?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрей кольцов
Ответ SaH4r.
если Кроос обязан выиграть 5 ЗМ, то Хави с Иньестой все 15
Тема про Кросса, а вы других приплетаете
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ Theodor Herzl
Помимо футбольных качеств и заслуг, Тони очень подкупает адекватностью и профессионализмом. Ментально здоровый человек и спортсмен, который не вляпывается в скандалы, не провоцирует их, не лезет комментировать всю дичь, происходящую вокруг, но когда его спрашивают, отвечает максимально честно и без прогибов под повестку.
Согласен 👍🏼
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
Модрич тогда 20 должен был выиграть
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Тони Кроос феноменальный игрок. Один из величайших в истории. Легенда мирового футбола, Баварии, Реала и сборной Германии. И спасибо Баварии, что Реал его за копейки приобрёл. Он бы сейчас 200 миллионов стоил. Если всяких Кайседо берут за огромные деньги. И очень достойный человек.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaBayern
Интересно, а теперь вопросы насчёт получения золотого мяча будут задавать только игрокам Барселоны и Реала?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Тони и без Золотого Мяча входит в когорту великих полузащитников 21 века.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Пока существуют, и активно работают две огромные пиар-фабрики М и Р, с индивидуальными призами обойдут, и уже обошли, очень многих достойных игроков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kassetchik
как минимум в 2014 заслужил за чемпионат мира, но специально в тройку заведомо проигрышного Нойера включили
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quintin07
Ответ Kassetchik
как минимум в 2014 заслужил за чемпионат мира, но специально в тройку заведомо проигрышного Нойера включили
в 2010ом должен был получать зм кто то из Хави, Иньеста, Снейдер.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaBayern
Ответ Ваня-председатель
В 2014 Хейдира заслужил за чемпионат мира и лигу чемпионов, но отдали опять непонятно кому
Это потому что он игрок Реала?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ SaH4r.
если Кроос обязан выиграть 5 ЗМ, то Хави с Иньестой все 15
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий