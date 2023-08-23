Тони Кроос: «Беллингем невероятно зрелый. Многие в его возрасте все еще творят самоубийственные вещи – допускают массу технических и тактических ошибок»
Тони Кроос высоко оценил игру Джуда Беллингема.
«Еще на этапе подготовки Джуд показал себя замечательно. Он удивительно хорошо влился в состав за такое короткое время.
У меня очень хорошие предчувствия по поводу него, считаю его невероятно зрелым для своего возраста – не только в умственном плане, но и с точки зрения его игры. Он не делает ничего самоубийственного, всегда четок в действиях, работает, старается играть в полную силу.
Многие другие в этом возрасте все еще творят самоубийственные вещи – допускают массу технических и тактических ошибок. С ним такого нет. Пока я могу сказать, что он усиление для нас. То, что 20-летний игрок обогащает нас с самого начала, – хороший знак», – сказал немец в подкасте Einfach mal Luppen.
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А на фоне Мудриков, Антони, Фофанов, Кайседо это почти что даром.
Дальше тоже всё пока идёт прям нереалистично здорово. Британец шикарно вписался в коллектив, сразу заиграл, а его импакт на поле сложно переоценить. Короче, вау, просто вау.