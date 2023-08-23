Тони Кроос: «Беллингем невероятно зрелый. Многие в его возрасте все еще творят самоубийственные вещи – допускают массу технических и тактических ошибок»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Джуд Беллингем Футбол

Тони Кроос высоко оценил игру Джуда Беллингема.

«Еще на этапе подготовки Джуд показал себя замечательно. Он удивительно хорошо влился в состав за такое короткое время.

У меня очень хорошие предчувствия по поводу него, считаю его невероятно зрелым для своего возраста – не только в умственном плане, но и с точки зрения его игры. Он не делает ничего самоубийственного, всегда четок в действиях, работает, старается играть в полную силу.

Многие другие в этом возрасте все еще творят самоубийственные вещи – допускают массу технических и тактических ошибок. С ним такого нет. Пока я могу сказать, что он усиление для нас. То, что 20-летний игрок обогащает нас с самого начала, – хороший знак», – сказал немец в подкасте Einfach mal Luppen.

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16 комментариев

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dr. cage
Ну не даром на острове начали наяривать на Джуда, когда ему было только-только 16 лет.. А после обкатки в Боруссии, Реал получил готового топа, но в ещё юном возрасте..
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blаncо
Даже 100 миллионов за такого игрока - копейки.
А на фоне Мудриков, Антони, Фофанов, Кайседо это почти что даром.
+10
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ten Hag
Тони знает, о чем говорит👍🏻
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Andrey Yaroslavtsev
Шикарные у него перспективы.
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Cevin Cigan
Не вольно вспоминаешь пословицу,что хорошего человека и из ямы видно! В данном случаи,это про футболиста Беллингема!Радует и то,что Джуд органично вписался в команду! Многим требуется время,кому год,кому два,а некоторым вообще не дано! Это говорит о многом.Настоящее и будущее Реала! Лишь бы травмы обошли стороной,а так,всё у этого парня будет ОК!!!
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xDe xDe
С Джудом получилось идеально вот просто всё. Боруссия получила хорошие деньги, Джуд перешёл туда, куда хотел, а Реал потратился на игрока, который оправдывает каждый евро своего трансфера.
Дальше тоже всё пока идёт прям нереалистично здорово. Британец шикарно вписался в коллектив, сразу заиграл, а его импакт на поле сложно переоценить. Короче, вау, просто вау.
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aleksandrsemizorov
Ответ Сикарио
Самый титулованный игрок мира херни не скажет.
what?
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Растиньяк
можт он переписанный?
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Рашпель793
Похвала от Тони дорогого стоит. Он просто так ради приличия хвалить не будет )
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Майкл Кирк Дуглас
Кроос в его возрасте был медлительным балластом для своей позиции ЦАПа
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Сикарио
Самый титулованный игрок мира херни не скажет.
Про Биллингем любой херни не скажет, кроме комментаторов spots.ru. Про него, просто нельзя херни сказать.
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Сикарио
Ответ aleksandrsemizorov
what?
Что ты воткаешь тут? Из действующих игроков самый титулованный это Тони. Поспорить может разве что Серхио Рамос, но он по ходу без клуба и может закончить.
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aleksandrsemizorov
Ответ Сикарио
Что ты воткаешь тут? Из действующих игроков самый титулованный это Тони. Поспорить может разве что Серхио Рамос, но он по ходу без клуба и может закончить.
А Месси сегодня карьеру закончил, или я чего-то не знаю😁🤔
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Бронислав Каминский
Ответ aleksandrsemizorov
А Месси сегодня карьеру закончил, или я чего-то не знаю😁🤔
Маргариновые в своей вымышленной реальности живут
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