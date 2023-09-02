Судья с ВАР отменил пенальти в пользу «Реала» в матче с «Хетафе» – Беллингем упал после контакта Аленьей. Джуд затем еще пару раз падал в штрафной

Судья отменил пенальти в пользу «Реала» в матче против «Хетафе».

Мадридский клуб уступает «Хетафе» в матче 4-го тура (0:1, первый тайм).

На 23-й минуте матча главный арбитр Марио Мелеро Лопес назначил пенальти в пользу «Реала» – упал в штрафной площади после контакта с Карлесом Аленьей. Однако, посмотрев повтор эпизода на мониторе, судья отменил 11-метровый.

Изображение: кадр из трансляции

За несколько минут до этого произошел еще один спорный эпизод: вратарь «Хетафе» вышел на перехват после длинного заброса на . Голкипер первым добрался до мяча и сыграл коленом в прыжке, но мяч отскочил ему в руку. Это произошло за пределами штрафной площади.

Судья не зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде, несмотря на возмущения игроков « ». ВАР не может рассматривать такие моменты.

На 43-й минуте Беллингем снова упал в штрафной – он разворачивался с мячом, и защитник задел его по ноге. Арбитр не назначил пенальти, и ВАР не вмешался.

Изображение: кадр из трансляции

В добавленное к первому тайму время Джуд снова упал в штрафной соперника. Футболисты « » практически взяли англичанина в коробочку, не позволив ему добраться до мяча. Арбитр снова оставил эпизод без внимания.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Хетафе».

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