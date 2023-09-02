Судья с ВАР отменил пенальти в пользу «Реала» в матче с «Хетафе» – Беллингем упал после контакта Аленьей. Джуд затем еще пару раз падал в штрафной
Судья отменил пенальти в пользу «Реала» в матче против «Хетафе».
Мадридский клуб уступает «Хетафе» в матче 4-го тура Ла Лиги (0:1, первый тайм).
На 23-й минуте матча главный арбитр Марио Мелеро Лопес назначил пенальти в пользу «Реала» – Джуд Беллингем упал в штрафной площади после контакта с Карлесом Аленьей. Однако, посмотрев повтор эпизода на мониторе, судья отменил 11-метровый.
Изображение: кадр из трансляции
За несколько минут до этого произошел еще один спорный эпизод: вратарь «Хетафе» Давид Сория вышел на перехват после длинного заброса Луки Модрича на Хоселу. Голкипер первым добрался до мяча и сыграл коленом в прыжке, но мяч отскочил ему в руку. Это произошло за пределами штрафной площади.
Судья не зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде, несмотря на возмущения игроков «Реала». ВАР не может рассматривать такие моменты.
На 43-й минуте Беллингем снова упал в штрафной – он разворачивался с мячом, и защитник Джене Даконам задел его по ноге. Арбитр не назначил пенальти, и ВАР не вмешался.
Изображение: кадр из трансляции
В добавленное к первому тайму время Джуд снова упал в штрафной соперника. Футболисты «Хетафе» практически взяли англичанина в коробочку, не позволив ему добраться до мяча. Арбитр снова оставил эпизод без внимания.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Хетафе».
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По первому эпизоду с Джудом, если симуляция, то почему без жёлтой?
По второму железная пенка.
В третьем моменте защитник не смотрит на мяч, а просто бежит блокировать в тело, разве это не фол?
Другим клубам можно пенальти, а Реалу нельзя. Так в правилах и запишем
Я не понимаю с чего Хетафе так тащат в этом сезоне за шкирку судьи.
Тут даже Холмс был бессилен