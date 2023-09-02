Судья с ВАР отменил пенальти в пользу «Реала» в матче с «Хетафе» – Беллингем упал после контакта Аленьей. Джуд затем еще пару раз падал в штрафной

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига судьи Лука Модрич Хоселу Марио Мелеро Лопес Джене Даконам видеоповторы Давид Сория Карлес Аленья Джуд Беллингем Футбол

Судья отменил пенальти в пользу «Реала» в матче против «Хетафе».

Мадридский клуб уступает «Хетафе» в матче 4-го тура Ла Лиги (0:1, первый тайм). 

На 23-й минуте матча главный арбитр Марио Мелеро Лопес назначил пенальти в пользу «Реала» – Джуд Беллингем упал в штрафной площади после контакта с Карлесом Аленьей. Однако, посмотрев повтор эпизода на мониторе, судья отменил 11-метровый. 

Изображение: кадр из трансляции

За несколько минут до этого произошел еще один спорный эпизод: вратарь «Хетафе» Давид Сория вышел на перехват после длинного заброса Луки Модрича на Хоселу. Голкипер первым добрался до мяча и сыграл коленом в прыжке, но мяч отскочил ему в руку. Это произошло за пределами штрафной площади. 

Судья не зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде, несмотря на возмущения игроков «Реала». ВАР не может рассматривать такие моменты. 

На 43-й минуте Беллингем снова упал в штрафной – он разворачивался с мячом, и защитник Джене Даконам задел его по ноге. Арбитр не назначил пенальти, и ВАР не вмешался.

Изображение: кадр из трансляции

В добавленное к первому тайму время Джуд снова упал в штрафной соперника. Футболисты «Хетафе» практически взяли англичанина в коробочку, не позволив ему добраться до мяча. Арбитр снова оставил эпизод без внимания.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Хетафе». 

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64 комментария

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Стахович
На 40 минуте был железный пенальти на Беллингеме,но судья даже повтор не посмотрел.Похоже быть скандалу после матча
+55
-10
+45
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Дмитрий Герцен
Ответ Стахович
На 40 минуте был железный пенальти на Беллингеме,но судья даже повтор не посмотрел.Похоже быть скандалу после матча
Да, есть вопросы по этому моменту.
По первому эпизоду с Джудом, если симуляция, то почему без жёлтой?
По второму железная пенка.
В третьем моменте защитник не смотрит на мяч, а просто бежит блокировать в тело, разве это не фол?
+29
0
+29
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Рандомный чел
Я тут подумал, а может не Барса и Реал покупают судей, а Хетафе? И Барса и Реал пострадали от них, в том плане что судья постоянно защищает Хетафе
+16
0
+16
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s_kapa
Хороший тайм для любителей поорать, что Мадрид всегда судят лояльно: судейка сначала не дал не очевидный пенальти, потом не дал очевидный, потом всадил левую желтую Рюдигеру и еще был момент с рукой за пределами штрафной у вратаря Хетафе, который также судью не заинтересовал
+23
-9
+14
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Денис Ширинов
Перес все опять купил
+20
-7
+13
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ten Hag
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Комментарий скрыт
🤡Правильно
Другим клубам можно пенальти, а Реалу нельзя. Так в правилах и запишем
+13
-1
+12
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ivan_krylov
Вот уже и третий пеналь не назначен… у кого-то рычаг чешется, что неукомплектованный Реал на травмах идет первый после трех туров. Дело Негрейры живет
+33
-25
+8
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Собиратель хаоса
Перес все продал.
+8
0
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Jadie James
Был пенальти. И потом ещё один
+22
-16
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alexus-1990
Ответ Стахович
На 40 минуте был железный пенальти на Беллингеме,но судья даже повтор не посмотрел.Похоже быть скандалу после матча
согласен, железный пенальти. удар по опорной ноге
+4
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дамьен
Еще и воротчик красную дб получить. Если б не рука там форвад в пустые забивал бы
+6
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Roman Araslanov
Только что ещё одну чистую пенку не поставил. Левандовски, Чапи, скажите что-нибудь? А, ну да, Реал же не могут засуживать
+10
-6
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vcaireac
Один пенальти на Джуде явный,судья клоун и на варе в том числе.Руди играет в мяч,и за это ему жёлтую)))Цирк!
+4
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arspurs9
Последний момент был самым странным. Суарес прям целенаправленно посмотрел на голову Джуда (на мяч ему было плевать) и просто сыграл ровно в игрока. Это чистейшая точка.
Я не понимаю с чего Хетафе так тащат в этом сезоне за шкирку судьи.
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M93
Также ещё должны были удалять вратаря за игру рукой вне штрафной при выходе один на один Хоселу.
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Леван Мкртчян
Ответ Рандомный чел
Я тут подумал, а может не Барса и Реал покупают судей, а Хетафе? И Барса и Реал пострадали от них, в том плане что судья постоянно защищает Хетафе
Точняк. Хетафе серый кардинал Ла-лиги. Пока болелы срутся кто там и что купил Реал, или Барса.... Судьи тянут Хетафе против обоих)
Тут даже Холмс был бессилен
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Nurbol Nuraliyev
Ответ Иван Баланар
Комментарий удален модератором
нет, Негрейро только-только начал отрабатывать свои деньги)))))
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fjvpvvg9wd
Судья против Реала
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Hi Hi
Судья антимадридист
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Ruslan3132
первого пенальти не было 100%. Также как 100% был пенальти на 43мин
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Жечка Дырова
набежали черти
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Raul14
Нэгрейра начал действовать))
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Edi Valdman
Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
так,же,как и барса.при таком судействе и грубейшей игре соперника.
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dilovar sharipov
https://twitter.com/DanikRM_/status/1697991304142041156?t=n5NvKvWZoE6y0bQ3v0QaYA&s=19
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Ruslan3132
Ответ M93
Также ещё должны были удалять вратаря за игру рукой вне штрафной при выходе один на один Хоселу.
в этом году видимо правило поменяли 😃 в прошлом года за руку Асенсио дали пенальти в ворота Реала)) судьи испанские это отдельный вид домашнего скота
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