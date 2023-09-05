Хендерсон об ЛГБТ и переходе в «Аль-Иттифак»: «Появление человека с такими взглядами и ценностями в Саудовской Аравии – положительный момент. Мне не говорили: «Можешь делать это, а это – нет»
Джордан Хендерсон высказался о пользе своего перехода в Саудовскую Аравию.
Футболист ранее выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества. После перехода в «Аль-Иттифак» его подверг критике Томас Хитцльспергер, заявив, что «прежний Хендерсон умер».
«Думаю, что люди знали о моих взглядах и ценностях до того, как я покинул «Ливерпуль», и знают их по-прежнему.
Считаю, что появление человека с такими взглядами и ценностями в Саудовской Аравии – это только положительный момент.
Во-первых, я не политик. Я никогда не был и никогда не хотел быть.
Я никогда не пытался изменить законы или правила в Англии, не говоря уже о другой, не родной для меня стране.
Так что я не говорю, что собираюсь сделать это там. Но хочу сказать, что люди знают мои ценности, и люди, которые знают меня, знают мои ценности.
И они не меняются, потому что я еду в другую страну, где законы могут быть другими. Поэтому я рассматриваю это как положительный момент.
Сторона Саудовской Аравии знала мои убеждения до подписания договора. Они знали, в каких кампаниях я участвовал в прошлом. И мне ничего не говорили на этот счет.
Ни разу они не сказали: «Ты можешь сделать это, ты не можешь сделать это». Думаю, что попытка открыться, как в случае с Катаром, может быть только положительным моментом.
Проведение чемпионата мира в Катаре пролило свет на некоторые вопросы.
Могу ошибаться, но они изменили некоторые правила и положения, чтобы провести чемпионат мира, и думаю, что это позитив.
Именно так вы пытаетесь добиться позитивных изменений. И я не говорю, что могу это сделать в одиночку», – сказал полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон.
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