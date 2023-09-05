Хендерсон об ЛГБТ и переходе в «Аль-Иттифак»: «Появление человека с такими взглядами и ценностями в Саудовской Аравии – положительный момент. Мне не говорили: «Можешь делать это, а это – нет»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак ЛГБТ дискриминация контент Футбол

Джордан Хендерсон высказался о пользе своего перехода в Саудовскую Аравию.

Футболист ранее выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества. После перехода в «Аль-Иттифак» его подверг критике Томас Хитцльспергер, заявив, что «прежний Хендерсон умер».

«Думаю, что люди знали о моих взглядах и ценностях до того, как я покинул «Ливерпуль», и знают их по-прежнему.

Считаю, что появление человека с такими взглядами и ценностями в Саудовской Аравии – это только положительный момент.

Во-первых, я не политик. Я никогда не был и никогда не хотел быть.

Я никогда не пытался изменить законы или правила в Англии, не говоря уже о другой, не родной для меня стране.

Так что я не говорю, что собираюсь сделать это там. Но хочу сказать, что люди знают мои ценности, и люди, которые знают меня, знают мои ценности.

И они не меняются, потому что я еду в другую страну, где законы могут быть другими. Поэтому я рассматриваю это как положительный момент.

Сторона Саудовской Аравии знала мои убеждения до подписания договора. Они знали, в каких кампаниях я участвовал в прошлом. И мне ничего не говорили на этот счет.

Ни разу они не сказали: «Ты можешь сделать это, ты не можешь сделать это». Думаю, что попытка открыться, как в случае с Катаром, может быть только положительным моментом.

Проведение чемпионата мира в Катаре пролило свет на некоторые вопросы.

Могу ошибаться, но они изменили некоторые правила и положения, чтобы провести чемпионат мира, и думаю, что это позитив.

Именно так вы пытаетесь добиться позитивных изменений. И я не говорю, что могу это сделать в одиночку», – сказал полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон.

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30 комментариев

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Б81
Повязочку радужную нацепи и докажи свои взгляды.Сделай протест.
+83
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ARIGAMI ARIGAMI
Рискнет ли он выйти с флагом в Эр-Рияде?
+36
-2
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chiga
Купили чтобы расчленить!
+23
-1
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Chernoy
В общем коротко: за такие бабки мои взгляды не меняются, но я свои взгляды оставлю при себе.
+20
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NikoVinkovic
Ответ 9_volk
в Британии такой тип поведения и позиционирования в том или ином кругу называется hypocrisy, что обычно переводят на русский как "лицемерие" - а это не совсем верно, потому что в британской культуре не несет той в основном негативной коннотации, что, например, в русском языке. для англичан - это всего лишь практичный инструмент будь то ведения игры или следования выбранной стратегии выживания/построения карьеры и т.д. аналогия в русском языке - поговорка "не нае...шь - не проживешь". согласитесь, это не совсем то же самое, что "лицемерие".
Ну не знаю, жил в англоязычной среде 5 с половиной лет и вполне себе негативная коннотация у слова hypocrisy.
+9
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Клирик
Ответ chiga
Купили чтобы расчленить!
Это слишком жестоко. Достаточно просто отчленить))
+9
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Chernoy
Ответ Б81
Повязочку радужную нацепи и докажи свои взгляды.Сделай протест.
Так он же ответил уже. «Я не политик…»
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vova123456
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Рискнет ли он выйти с флагом в Эр-Рияде?
Или как на матчах АПЛ выходил, с капитанской повязке в цветах лгбт? Кто нибудь задавайте ему этот вопрос!
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rigobersong
А чего они молчат, что там человека за твит в аккаунте с 8ю подписчиками приговорили к смертной казни?:) Позорище, вот реально, ладно там роналду никогда не скрывал, что ему плевать на всех кроме себя и в принципе его алчность и самолюбие не расходиться с игрой в СА, а вот Хендерсон который говорит о равенстве, о защите меньшинств и т.д. оказался настоящим подлецом!:))
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Paul Spolnikov
в нашем маленьком отсеке появились... громозеки
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RM
Они и не скажут, пока платят хендерсону деньги за игру
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Фаррух Шукуров
Ответ Алексей Петров
Хендо из этих?
У него жена и 2 дочки
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Илья Савчук
За деньги, да!
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Nick Crosier
Тебе не скажут. Там не говорят,а просто действуют.
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Алексей Петров
Хендо из этих?
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Блуждающий странник
Если он выйдет на матч в радужной повязке или публично начнет говорить, что только звери не поддерживают ЛГБТ тогда я приму, а тут он максимально корректен. Когда в Англии был что-то корректность их пропадала ))
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f_stahel
он лжёт, Джордан - настоящий политик. такой замечательный ответ, в лучших традициях.
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Гусеконь
Если Хендерсон такой продвинутый, то почему не трахается с мужиками до сих пор?
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songbilong
Ответ Leon Betov
А лучше в Мекке
не лучший пример, это священное место мусульман, так что уважение
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Акыл Сатыбалдиев
Народ что за очередной бред опять несёт Риго?
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Jovid Mirzoev
Но всё равно там не будешь носить эту повязку
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Gonzo754
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Защищать права геев ценность его жизни, до чего же запад сгнил окончательно
Ты прям цветешь и пахнешь
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#SharkTeam
Ниче не понял. Хендерсон совершил камингаут или нет?
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Нейтральный критик
А он хитер! Будет держать кукиш в кармане.
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