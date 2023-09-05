Хендерсон о переходе в Саудовскую Аравию: «Деньги никогда не были мотивацией. Мы с Джеррардом говорили только о том, чего можем добиться вместе»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак деньги Футбол

Джордан Хендерсон заявил, что решился на переход в Саудовскую Аравию не из-за денег.

В летнее трансферное окно английский полузащитник перешел из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттифак». «Красные» получили 12 миллионов фунтов за трансфер.

– Возможность со Стиви [Джеррардом] в совершенно другой лиге и совершенно другой культуре была чем-то совершенно новым, интересным с точки зрения проекта, который был поставлен перед нами, с точки зрения лиги и использования моего опыта. 

Я могу попытаться помочь команде во многих различных областях и чувствую, что люди это ценят. Приятно чувствовать себя желанным игроком. Я знаю, что Стиви очень хотел подписать меня. Я знаю, что клуб действительно хотел, чтобы я пришел, они хотели, чтобы мы попытались построить в течение следующих нескольких лет что-то такое, что останется на долгие годы и поможет лиге стать одной из лучших в мире.

– Касается ли это денег? Потому что многие люди услышат, как ты говоришь: «Я хочу новый вызов, новый проект, работать со Стиви и испытать новые ощущения», но все равно скажут: «Он просто погнался за деньгами».

– Это было самое трудное. Люди видят, что клуб пришел с кучей денег, а игрок просто говорит: «Да, я ухожу». Хотя на самом деле это было совсем не так. Люди могут верить мне или нет, но в моей жизни и карьере деньги никогда не были мотивацией. Никогда.

Не поймите меня неправильно, когда ты переезжаешь, ты должен быть уверен. У тебя должны быть финансовые возможности, ты должен чувствовать себя желанным, ты должен чувствовать, что тебя ценят. И деньги – часть этого. Но это была не единственная причина. И эти возможности появились еще до того, как заговорили о деньгах.

– Довольно широко сообщалось о цифрах вроде 700 000 фунтов стерлингов в неделю, что в четыре раза больше, чем ты зарабатывал в «Ливерпуле». Это правда?

– Нет. Хотел бы я, чтобы это было так (смеется). Нет, честно говоря, эти цифры просто не соответствуют действительности. Но опять же, сделка должна была быть удачной для нас и в финансовом плане. Я не говорю, что это не так, и я не говорю: «Ой, у меня не очень хорошая зарплата», потому что это хорошие деньги, и это выгодная сделка, но не те цифры, о которых сообщалось. Нет.

– То есть ты хочешь сказать, что Стивен во всех разговорах, которые вы с ним вели, никогда не упоминал о деньгах?

– Стиви никогда не упоминал о деньгах. Все, о чем я говорил со Стиви, касалось футбола и проекта. И он на самом деле сказал, что не хочет вмешиваться ни в какие денежные дела. Все заключалось в том, что мы можем сделать вместе, чтобы добиться чего-то особенного, построить клуб и лигу, – сказал Хендерсон.

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50 комментариев

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Петр Николаев
"Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!"
+57
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Stewart D.
какой же бред он несёт))

позорный хендо
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-3
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Кирилл Набухов
Смешной.
Спасибо за всё, бывший капитан.
+31
-2
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Tun
лицемернее некуда
+24
-1
+23
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dudufufu
С детства за Саудовскую Аравию
+15
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+15
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ApXuMaHqPuT
Помню, когда Этоо перешёл в Анжи из Интера, он тоже сказал, что отправился в Дагестан не из-за денег. Это признали шуткой года в Италии😀
+14
0
+14
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Цзю Константина
кто дочитал до конца, скажите, он по итогу бесплатно играть поехал, не?
+9
0
+9
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Евгений - 79
Явно за золотым мячом собрался.
+7
0
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Трент 66
Ответ Snid
а типичные игроки маню какие?
Насильники.
+7
-1
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JENNINGS
«Деньги никогда не были мотивацией для меня» - сказал человек, который вовсе ещё не в пенсионном возрасте перешли из мирового топ-клуба в клуб СА
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saintveles
Вот что Хендо, что Джини ушедший в свое время, неприятно удивляют именно этой попыткой выкрутиться — я, мол, не за деньгами ушел
да будь же ты честен, скажи откровенно: "Тут такие зарплаты, плюс они не облагаются налогом, меня легко понять". И тогда было бы и правда легко понять. Но нет же, начинают врать про какое-то наследие в СА, про великие футбольные планы — и всё, нет никакого к ним уважения
+4
0
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Snid
Ответ Трент 66
Насильники.
В точку. А ещё любители чужих женщин.
+5
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Max Zhomkov
хахаха, молчал бы уж)))
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Cearvm
Вот о таких как раз говорил Кроос)
+3
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ASH11
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Ахаха 🤣🤣 Как типичный игрок ливера врет и не краснеет 🤣
А чего ему краснеть, если он уже красный?
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Артур Артур
Деньги не мотивация, а вот большие деньги это уже другое дело
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bm
Ответ Мохнатый55
Хендерсон: Мы с Джеррардом говорили только о том, чего можем добиться вместе. Например, выиграть чемпионат Саудовской Аравии.
например, сколько заработают на двоих)
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Евгений Кузнецов
как же это смешно))

для Канселу и Феликса деньги не были главным - это правда
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Snid
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Ахаха 🤣🤣 Как типичный игрок ливера врет и не краснеет 🤣
а типичные игроки маню какие?
+6
-4
+2
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Мохнатый55
Хендерсон: Мы с Джеррардом говорили только о том, чего можем добиться вместе. Например, выиграть чемпионат Саудовской Аравии.
+3
-1
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Матвей Суицидин
типичное лицемерие
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Кинг Конг Жив
Короче, перешел в СА чтобы выиграть все и стать легендой Иттифака.
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Джек Токтошакунов
🤡😅
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Bartez1986
может уже хоть кто-нибудь скажет правду? ну адекватные люди же все понимают
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Live_Kost
Ну сказал бы, что после всего чего достиг, решил заработать, все бы поняли. Зачем врать-то
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