Хендерсон о переходе в Саудовскую Аравию: «Деньги никогда не были мотивацией. Мы с Джеррардом говорили только о том, чего можем добиться вместе»

Джордан Хендерсон заявил, что решился на переход в Саудовскую Аравию не из-за денег.

В летнее трансферное окно английский полузащитник перешел из « » в саудовский « ». «Красные» получили 12 миллионов фунтов за трансфер.

– Возможность со Стиви [ ] в совершенно другой лиге и совершенно другой культуре была чем-то совершенно новым, интересным с точки зрения проекта, который был поставлен перед нами, с точки зрения лиги и использования моего опыта.

Я могу попытаться помочь команде во многих различных областях и чувствую, что люди это ценят. Приятно чувствовать себя желанным игроком. Я знаю, что Стиви очень хотел подписать меня. Я знаю, что клуб действительно хотел, чтобы я пришел, они хотели, чтобы мы попытались построить в течение следующих нескольких лет что-то такое, что останется на долгие годы и поможет лиге стать одной из лучших в мире.

– Касается ли это денег? Потому что многие люди услышат, как ты говоришь: «Я хочу новый вызов, новый проект, работать со Стиви и испытать новые ощущения», но все равно скажут: «Он просто погнался за деньгами».

– Это было самое трудное. Люди видят, что клуб пришел с кучей денег, а игрок просто говорит: «Да, я ухожу». Хотя на самом деле это было совсем не так. Люди могут верить мне или нет, но в моей жизни и карьере деньги никогда не были мотивацией. Никогда.

Не поймите меня неправильно, когда ты переезжаешь, ты должен быть уверен. У тебя должны быть финансовые возможности, ты должен чувствовать себя желанным, ты должен чувствовать, что тебя ценят. И деньги – часть этого. Но это была не единственная причина. И эти возможности появились еще до того, как заговорили о деньгах.

– Довольно широко сообщалось о цифрах вроде 700 000 фунтов стерлингов в неделю, что в четыре раза больше, чем ты зарабатывал в «Ливерпуле». Это правда?

– Нет. Хотел бы я, чтобы это было так (смеется). Нет, честно говоря, эти цифры просто не соответствуют действительности. Но опять же, сделка должна была быть удачной для нас и в финансовом плане. Я не говорю, что это не так, и я не говорю: «Ой, у меня не очень хорошая зарплата», потому что это хорошие деньги, и это выгодная сделка, но не те цифры, о которых сообщалось. Нет.

– То есть ты хочешь сказать, что Стивен во всех разговорах, которые вы с ним вели, никогда не упоминал о деньгах?

– Стиви никогда не упоминал о деньгах. Все, о чем я говорил со Стиви, касалось футбола и проекта. И он на самом деле сказал, что не хочет вмешиваться ни в какие денежные дела. Все заключалось в том, что мы можем сделать вместе, чтобы добиться чего-то особенного, построить клуб и лигу, – сказал .

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