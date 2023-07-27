«Аль-Иттифак» на фото Хендерсона с радужной повязкой наложил черно-белый фильтр
Саудовский клуб наложил черно-белый фильтр на фото Джордана Хендерсона с радужной повязкой.
Сегодня английский футболист перешел в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля». Он провел в мерсисайдском клубе 12 лет.
Для презентации игрока клуб из Саудовской Аравии выложил в соцсети видеоролик, состоящий из серии фотографий Хендерсона. В ролик включен снимок, на котором у полузащитника видна радужная повязка в поддержку ЛГБТ.
На эту фотографию «Аль-Иттифак» наложил черно-белый фильтр.
Фото: Sky News
«Прежний Хендерсон умер. Я верил, что его поддержка ЛГБТ неподдельна». Хитцльспергер о переезде хавбека в Саудовскую Аравию
тот кто делала сообщения для клуба ... еще хорошо заморочился что бы найти это фото
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