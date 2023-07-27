«Аль-Иттифак» на фото Хендерсона с радужной повязкой наложил черно-белый фильтр

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак ЛГБТ Политика Футбол

Саудовский клуб наложил черно-белый фильтр на фото Джордана Хендерсона с радужной повязкой.

Сегодня английский футболист перешел в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля». Он провел в мерсисайдском клубе 12 лет.

Для презентации игрока клуб из Саудовской Аравии выложил в соцсети видеоролик, состоящий из серии фотографий Хендерсона. В ролик включен снимок, на котором у полузащитника видна радужная повязка в поддержку ЛГБТ.

На эту фотографию «Аль-Иттифак» наложил черно-белый фильтр. 

Фото: Sky News

«Прежний Хендерсон умер. Я верил, что его поддержка ЛГБТ неподдельна». Хитцльспергер о переезде хавбека в Саудовскую Аравию

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59 комментариев

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crazy_elky
Блин, какая же красивая история со всеми этими лгбт-фанатами, продающими свои принципы за бабло. Саудиты просто красавцы :)
+139
-26
+113
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Ann Tretiakova
вбил в гугл фамилию игрока ,выбрал "картинка" ..фото штук 100 было , и только 2 ..3 шт была с радужной повязкой, и то очень даже не в топе !)
тот кто делала сообщения для клуба ... еще хорошо заморочился что бы найти это фото
+56
-1
+55
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Отец Абду
Типо карьера Хендерсона подошла к концу или его смертная казнь ждёт из за радужной повязки?:)
+48
-3
+45
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Trash Talking
ЛГБТ глазами дальтоника :)
+31
-7
+24
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furiking
Ответ crazy_elky
Блин, какая же красивая история со всеми этими лгбт-фанатами, продающими свои принципы за бабло. Саудиты просто красавцы :)
Красавцы, потому что забивают на свои принципы и покупают идеологических врагов себе в команды?)
+35
-12
+23
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Alexander Poljakov
Ответ crazy_elky
Блин, какая же красивая история со всеми этими лгбт-фанатами, продающими свои принципы за бабло. Саудиты просто красавцы :)
а Хендерсон уже заявил, что он против ЛГБТ?)
+19
-5
+14
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Dizzod
врачи психологи на сайте есть? через сколько часов смотрения на радугу меняется ориентация?
+14
-6
+8
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Денис Давыдов
Ответ Agamyrat Agamyradow
даже мысль о том что мужик делит ложу с мужиком или девушка с девушкой просто убивает 😞 куда катится мир 😭😭😭
ну тогда просто может меньше думать об этом? 🤣
+6
0
+6
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crazy_elky
Ответ rigobersong
Кто-нибудь видел Каррагер?:)
Он пытается выбить себе контракт в Аль-Насре на клубном телевидении, но арабы ему не отвечают
+4
0
+4
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#SharkTeam
Неужели было сложно найти без радуги. Или это специально сделали
+6
-2
+4
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Владислав Романов
Ответ Trash Talking
ЛГБТ глазами дальтоника :)
глазами здорового человека😁
+13
-10
+3
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crazy_elky
Ответ furiking
Красавцы, потому что забивают на свои принципы и покупают идеологических врагов себе в команды?)
Они не забивают на принципы. Футболисты - это развлекаловка. Богатые дяденьки покупают дорогих шутов, которые раньше хорохорились, а увидев пачку денег, превратились в послушных ласковых щенков. Красота же! Такие шуты - это прекрасно, денег на них не жалко.
+5
-2
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Пинающий Достоинства
У какого-то приятный зуд в привычном месте от подрыва случится
+10
-7
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R Air
арабов геев не меньше чем геев не арабов. я знаю, я ххх видео смотрю
+3
-1
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OldRedWhite
Ответ Ann Tretiakova
вбил в гугл фамилию игрока ,выбрал "картинка" ..фото штук 100 было , и только 2 ..3 шт была с радужной повязкой, и то очень даже не в топе !) тот кто делала сообщения для клуба ... еще хорошо заморочился что бы найти это фото
Они просто попробовали решить проблему сами !
Без белых инженеров-консультантов
+2
0
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Иван Есев
Ответ psycho
болельщики зенита категорически осуждают такое действие клуба Аль Иттифак 🙏
Даже тут умудрился приплести Зенит,в принципе по нику всё ясно
+2
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<~Inter~>
похоже на троллинг
+3
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Tun
Ответ furiking
Красавцы, потому что забивают на свои принципы и покупают идеологических врагов себе в команды?)
Хендо не идеологический враг, а популист, держащий нос по ветру, арабы лишь показали нам его истинное лицо
+2
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igls54
Ахалай махалай! И радужная повязка становится черно-белой
+3
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Владислав Романов
В его толерантность исцелили высокой зпшкой, чудо на наших глазах друзья
+1
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Tim_My
Уже все не так радужно, когда платят 700к в неделю)
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fussballer
Ответ Xopxe_Xopek
верните радугу детям
Верните радугу природе.
+2
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Газпром любит нас!
Правильно, срам прикрывать надо, молодцы что сделали это так, а не закрасили чисто повязку)
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Demyan Grachev
Ответ furiking
Красавцы, потому что забивают на свои принципы и покупают идеологических врагов себе в команды?)
ну,холопов покупают))
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sashafan2
Они специально выбрали фото с радужной повязкой для троллинга?😃
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