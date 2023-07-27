«Аль-Иттифак» на фото Хендерсона с радужной повязкой наложил черно-белый фильтр

Саудовский клуб наложил черно-белый фильтр на фото Джордана Хендерсона с радужной повязкой.

Сегодня английский футболист перешел в «Аль-Иттифак» из « ». Он провел в мерсисайдском клубе 12 лет.

Для презентации игрока клуб из Саудовской Аравии выложил в соцсети видеоролик, состоящий из серии фотографий Хендерсона. В ролик включен снимок, на котором у полузащитника видна радужная повязка в поддержку ЛГБТ.

На эту фотографию « » наложил черно-белый фильтр.

Фото: Sky News

«Прежний Хендерсон умер. Я верил, что его поддержка ЛГБТ неподдельна». Хитцльспергер о переезде хавбека в Саудовскую Аравию