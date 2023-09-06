«Чайка» опровергла отставку Семшова: «Руководство клуба полностью поддерживает Игоря Петровича»

Теги Игорь Семшов отставки Чайка Песчанокопское Вторая лига А Футбол

Гендиректор «Чайки» опроверг отставку Игоря Семшова с поста главного тренера.

Сообщалось, что его может сменить Дмитрий Пятибратов (экс-«Факел»).

«В последние дни появилось много слухов относительно будущего Семшова в качестве главного тренера команды, хотелось бы прояснить ситуацию. Официально заявляю: Игорь Петрович продолжает работу в ФК «Чайка», руководство клуба полностью его поддерживает.

Не буду скрывать, после поражения от «Мурома» (1:3) на послематчевой пресс-конференции Игорь Петрович объявил о своей отставке. Это можно объяснить эмоциями главного тренера: после убедительной победы над «Велесом» (5:0) спустя неделю тот же самый состав проваливает игру, причем делает это на глазах у своих болельщиков.

Для Игоря Петровича это стало настолько сильным разочарованием, что он по горячим следам объявил о расставании с командой. Мы понимаем его переживания и разделяем их.

На следующий день эмоции утихли, мы хорошо пообщались, услышали друг друга и приняли решение продолжить совместную работу. Сиюминутное решение может навредить всем.

Отдельно отмечу, что футболисты тоже имели разговор с Игорем Петровичем, где прозвучали важные слова. Это говорит о том, что у нас здоровый коллектив, где каждый друг за друга. Неудачные дни бывают у всех.

Впереди у «Чайки» непростое выездное турне – «Ротор», «Иртыш», «Краснодар-2» – и мы искренне верим, что Игорь Петрович качественно подготовит команду к этим важным матчам», – сказал Максим Пономарев.

После 8 туров «Чайка» с 12 очками занимает 4-е место в таблице LEON Второй лиги (дивизион А).

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