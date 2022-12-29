«Мы русские и должны быть со своей страной. Кто нас там ждет?» Семшов на вопрос о желании уехать из России

Теги Игорь Семшов премьер-лига Россия Вторая лига Политика Матч ТВ Чайка Песчанокопское Футбол

Игорь Семшов поделился мнением о ситуации в мире.

– Как получается сосредотачиваться на футболе сейчас, в непростые времена?

– Так же, как и все. Я не люблю про политику говорить – это своеобразная история. Считаю, есть люди, которые в этом лучше меня разбираются.

– Немало людей уехало из России. Как к этому относитесь?

– Каждый делает то, что считает нужным. Правильно или неправильно, не мне решать. У всех свое мнение на этот счет, свои действия. Я – россиянин и в России.

– Желание уехать не было?

– А кто нас там ждет? Мы же русские и должны находится в своей стране и быть со своей страной, – сказал главный тренер «Чайки».

Игорь Семшов: «Поставь Клоппа в клуб нижней части РПЛ, как бы он работал? Наши тренеры не хуже, но почему-то их не зовут в Европу. Очень странно»

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

88 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Внимание перепись хахелов! Хахелы ставят минус, РУССКИЕ ПЛЮС!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Не понял. Почему ты не на фронте? Почему прохлаждаешься? Раз такой патриот, то быстро давай на передовую
А ты хахел на фронте!? Почему на русском сайте сидишь, чубатый!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexshara
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хороший по меркам нашего чемпа игрок был, но был не нужен (да и денег столько ни где не давали), тренер пока никакой и да, он там не нужен, а вот был бы например дальнобоем или спецом в химии или можно долго продолжать, то очень нужен был бы
Очень было бы не плохо, если люди поняли наконец то, что Родина и Государство не тождественны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Реально, ясно и понятно. Молодец!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ SergeyFedorov93
А если ты, допустим, не русский, а мордвин. Что делать тогда?
А тебе хахелу то не понять. Мы в России все для нерусей русские! А кто начинает разделять народы России по нац. признаку является, врагом России!
P. S.
Как там в киеве свет дали? А ХА ХА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Inside 88 LW
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Frank Underwood
Здесь-то нас ждут бесправие, застой, деградация всех сфер жизни и парады по телевизору. А кто не согласен на такое будущее, тех ждут автозаки и благоустроенные камеры. Шикарный выбор, дай бог каждому.
Ты правильные вещи пишешь - но позволь сделаю вывод по тебе по одному лишь пункту, ты в других странах не бывал.
Украина:
Свобода, равенство, европейские ценности (ТВ, Радио - 1 эфир, другое мнение - 15 лет, выборы честные - но выбрать не кого так как всех посадили и т.д.)
Словения - Свобода, равенство, европейские ценности (было три референдума по поводу легализации ЛГБТ - браков, народ - против а ЕС требует... и т.д. )
Иран - террористы, санкции, страна 3 мира (недавно был там, после некоторых европейский стран - получил глоток свежего воздуха и массу позитивных впечатлений).
P.S. Все познается в сравнение - и то что тебе кажется плохо, в других хорошо разрекламированных странах может быть ещё хуже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Google Pixel 7 Pro
семшова под Бахмут бросить можно, раз он должен стране.
Ты уже там, мыкола!? А ХА ХА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
server34
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Видел я таких нейтральных, которые не любят говорить о политике. В феврале говорили это политика и нас это не касается. А как стали приходить повестки и их семью затронуло напрямую, так сразу стали критиками режима. Ещё ролики записывали, покидая страну, что осуждают режим и вообще его не поодерживают.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Frank Underwood
Здесь-то нас ждут бесправие, застой, деградация всех сфер жизни и парады по телевизору. А кто не согласен на такое будущее, тех ждут автозаки и благоустроенные камеры. Шикарный выбор, дай бог каждому.
А ХА ХА. Тяжко у вас на украине!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Юрий Кечко
Представил как воинственно он это говорит своим голосом))
Быть со своей страной это совсем не значит поддерживать геополитические амбиции президента, которые уже завели страну в тупик.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hotfrog
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тебя кто-то ждет или не ждет не потому, русский ты или не русский, а потому, представляешь ты из себя какую-то ценность для других людей или нет. Так что если тебя никто не ждет - это повод задуматься.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Inside 88 LW
То, что не работает - можно же своим примером показать обратное (при желание разумеется). Хочется верить в лучшее :) А так плюсик тебе, кстати помимо революции там ещё и религиозную тему запихнули, если не ошибаюсь, где-то сталкивался с этой статьей))
Взаимно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец Игорь. Все правильно. Мы РУССКИЕ с нами БОГ!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jan Vorontsov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Справедливо. Там никто не ждёт, а здесь может хоть военком интерес проявит.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stas Zaitsev
Ну так будут ждать, если заявит о себе, получит контракт и т. д. Эта же фраза подразумевает в контексте то, что ему там будет плохо, все будут на него смотреть типа че приехал. Тебя тут не ждали. Иммигрант треклятый. Ещё хорошая фраза подчеркиваюшая менталитет таких людей - где родился, там и пригодился.
Ну а абзацем ранее он говорит, что каждый решает сам, что тему делать.Он же не осуждает, тех кто уехал. Заголовок как всегда не отражает сути и выведен чисто для срача в комментах.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Орыс-орыс онбаган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мы г’усские. Не обманываем д’гуг д’гуга.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Афиногенов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ SoccerMan
Из-за позиции "Меня не трогают, а там пусть хоть третья мировая начнётся, они ж лучше меня разбираются" многие молчат. А потом, когда и их затронет - уже будет поздно.
Хорошо описал граждан Украины до февраля месяца)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Frank Underwood
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Здесь-то нас ждут бесправие, застой, деградация всех сфер жизни и парады по телевизору. А кто не согласен на такое будущее, тех ждут автозаки и благоустроенные камеры. Шикарный выбор, дай бог каждому.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maddantist maddantist
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий Чидакин
Путин красавец, запустил процесс скмоочищения. Теперь вся шваль удирает из страны Они так ненавидят Россию, что готовы насмерть замёрзнуть в США или Европе, лишь бы не наводить порядок в родной стране
Ну вы-то остались, юноша..
Скмоочиститель
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
2 новости из интервью Семшова, как будто в разное время данного. Сначала он называет странным, что наших тренеров нет в Европе, а потом говорит, что никто нас не ждёт...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JIEOMEC
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Достали уже путать русский и россиянин
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Inside 88 LW
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гамарджоба Генацвале
Спортс вне политики?) Уже не работает такое. Бывает,зайдешь в новость про какой-то рядовой матч и прочитаешь про этапы китайской революции)
То, что не работает - можно же своим примером показать обратное (при желание разумеется).
Хочется верить в лучшее :) А так плюсик тебе, кстати помимо революции там ещё и религиозную тему запихнули, если не ошибаюсь, где-то сталкивался с этой статьей))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Google Pixel 7 Pro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
семшова под Бахмут бросить можно, раз он должен стране.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Zaitsev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гамарджоба Генацвале
И в чем дичь? Реально никто там не ждет. Он разве говорит, что русских притесняют как-то за границей? Нет.
Ну так будут ждать, если заявит о себе, получит контракт и т. д. Эта же фраза подразумевает в контексте то, что ему там будет плохо, все будут на него смотреть типа че приехал. Тебя тут не ждали. Иммигрант треклятый. Ещё хорошая фраза подчеркиваюшая менталитет таких людей - где родился, там и пригодился.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natan Pilkin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фут.Боль
А в какой стране решения подобного рода принимались и принимаются путём опроса населения?
Да во множестве. Раз в четыре года опрашивают население: вы хотите, чтобы страной управлял людоед, который будет устраивать массовые убийства руками ваших детей?

Ну все такие - не-не, мы лучше вон того, тихенького, пришибленного.

Так и живут. Дикари, ей-богу. Нет бы выбрать один раз и навсегда и до конца жизни своих внуков, авось не одуреет.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий