«Мы русские и должны быть со своей страной. Кто нас там ждет?» Семшов на вопрос о желании уехать из России
Игорь Семшов поделился мнением о ситуации в мире.
– Как получается сосредотачиваться на футболе сейчас, в непростые времена?
– Так же, как и все. Я не люблю про политику говорить – это своеобразная история. Считаю, есть люди, которые в этом лучше меня разбираются.
– Немало людей уехало из России. Как к этому относитесь?
– Каждый делает то, что считает нужным. Правильно или неправильно, не мне решать. У всех свое мнение на этот счет, свои действия. Я – россиянин и в России.
– Желание уехать не было?
– А кто нас там ждет? Мы же русские и должны находится в своей стране и быть со своей страной, – сказал главный тренер «Чайки».
Игорь Семшов: «Поставь Клоппа в клуб нижней части РПЛ, как бы он работал? Наши тренеры не хуже, но почему-то их не зовут в Европу. Очень странно»
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Очень было бы не плохо, если люди поняли наконец то, что Родина и Государство не тождественны
P. S.
Как там в киеве свет дали? А ХА ХА
Украина:
Свобода, равенство, европейские ценности (ТВ, Радио - 1 эфир, другое мнение - 15 лет, выборы честные - но выбрать не кого так как всех посадили и т.д.)
Словения - Свобода, равенство, европейские ценности (было три референдума по поводу легализации ЛГБТ - браков, народ - против а ЕС требует... и т.д. )
Иран - террористы, санкции, страна 3 мира (недавно был там, после некоторых европейский стран - получил глоток свежего воздуха и массу позитивных впечатлений).
P.S. Все познается в сравнение - и то что тебе кажется плохо, в других хорошо разрекламированных странах может быть ещё хуже.
Скмоочиститель
Хочется верить в лучшее :) А так плюсик тебе, кстати помимо революции там ещё и религиозную тему запихнули, если не ошибаюсь, где-то сталкивался с этой статьей))
Ну все такие - не-не, мы лучше вон того, тихенького, пришибленного.
Так и живут. Дикари, ей-богу. Нет бы выбрать один раз и навсегда и до конца жизни своих внуков, авось не одуреет.