«Мы русские и должны быть со своей страной. Кто нас там ждет?» Семшов на вопрос о желании уехать из России

Игорь Семшов поделился мнением о ситуации в мире.

– Как получается сосредотачиваться на футболе сейчас, в непростые времена?

– Так же, как и все. Я не люблю про политику говорить – это своеобразная история. Считаю, есть люди, которые в этом лучше меня разбираются.

– Немало людей уехало из России. Как к этому относитесь?

– Каждый делает то, что считает нужным. Правильно или неправильно, не мне решать. У всех свое мнение на этот счет, свои действия. Я – россиянин и в России.

– Желание уехать не было?

– А кто нас там ждет? Мы же русские и должны находится в своей стране и быть со своей страной, – сказал главный тренер « ».

Игорь Семшов: «Поставь Клоппа в клуб нижней части РПЛ, как бы он работал? Наши тренеры не хуже, но почему-то их не зовут в Европу. Очень странно»

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