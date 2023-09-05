Экс-тренер «Факела» Пятибратов может возглавить «Чайку». Семшов подал в отставку (Metaratings)

Дмитрий Пятибратов отправился на переговоры с «Чайкой» из Песчанокопского.

Бывший главный тренер «Факела», а ныне эксперт «Матч ТВ», может возглавить клуб LEON Второй лиги (дивизион А), сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, прежний главный тренер « » подал в отставку.

После 8 туров клуб из Ростовской области с 12 очками занимает в таблице 4-е место.

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