Экс-тренер «Факела» Пятибратов может возглавить «Чайку». Семшов подал в отставку (Metaratings)
Дмитрий Пятибратов отправился на переговоры с «Чайкой» из Песчанокопского.
Бывший главный тренер «Факела», а ныне эксперт «Матч ТВ», может возглавить клуб LEON Второй лиги (дивизион А), сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, прежний главный тренер «Чайки» Игорь Семшов подал в отставку.
После 8 туров клуб из Ростовской области с 12 очками занимает в таблице 4-е место.
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