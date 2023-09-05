Экс-тренер «Факела» Пятибратов может возглавить «Чайку». Семшов подал в отставку (Metaratings)

Теги Игорь Семшов отставки Дмитрий Пятибратов Чайка Песчанокопское Вторая лига А Футбол

Дмитрий Пятибратов отправился на переговоры с «Чайкой» из Песчанокопского.

Бывший главный тренер «Факела», а ныне эксперт «Матч ТВ», может возглавить клуб LEON Второй лиги (дивизион А), сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, прежний главный тренер «Чайки» Игорь Семшов подал в отставку.

После 8 туров клуб из Ростовской области с 12 очками занимает в таблице 4-е место.

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3 комментария

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Сергей Галынский
Ответ Vatikan
Семшов на повышение? Или почему ушел?
Наверное,в команду экспертов маттч тв
+6
0
+6
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Vatikan
Семшов на повышение? Или почему ушел?
0
0
0
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LeoCSKA
Ответ Vatikan
Семшов на повышение? Или почему ушел?
Плохие результаты, от Чайки ожидают гораздо больше чем они показывают
0
0
0
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