считает, что сборная России вышла бы из группы на .

– Есть мнение, что Россия выступила бы на ЧМ примерно так же, как Катар. Что думаете?

– Сидя у телевизора и наблюдая, как играет сборная, можно что угодно говорить. Это домыслы. А есть реальные вещи, которые происходят на данный момент.

Но учитывая, что сборная Хорватии прошла так далеко, думаю, что мы бы из группы вышли. А дальше – как сложилось бы.

– Матчи против Таджикистана и Узбекистана не разочаровали?

– Нет. По одной простой причине – тренерский штаб просматривал очень много футболистов. Когда это делать, если не сейчас? Если бы были официальные матчи, которые влияли на турнирное положение, то, наверное, многие из этих футболистов не попали бы в список, – сказал бывший игрок сборной России и тренер « ».

на ЧМ-2022 заняла третье место, обыграв Марокко (2:1) в матче за бронзу.

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