Игорь Семшов: «Россия на ЧМ-2022 вышла бы из группы, учитывая, что Хорватия прошла так далеко. Дальше – как сложилось бы»

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Игорь Семшов считает, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2022.

– Есть мнение, что Россия выступила бы на ЧМ примерно так же, как Катар. Что думаете?

– Сидя у телевизора и наблюдая, как играет сборная, можно что угодно говорить. Это домыслы. А есть реальные вещи, которые происходят на данный момент.

Но учитывая, что сборная Хорватии прошла так далеко, думаю, что мы бы из группы вышли. А дальше – как сложилось бы.

– Матчи против Таджикистана и Узбекистана не разочаровали?

– Нет. По одной простой причине – тренерский штаб просматривал очень много футболистов. Когда это делать, если не сейчас? Если бы были официальные матчи, которые влияли на турнирное положение, то, наверное, многие из этих футболистов не попали бы в список, – сказал бывший игрок сборной России и тренер «Чайки».

Сборная Хорватии на ЧМ-2022 заняла третье место, обыграв Марокко (2:1) в матче за бронзу.

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32 комментария

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tam005
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Да выиграли бы ЧМ, чего уж там...
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Саша
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Ответ Pb-SE
Они проиграли полякам. Значит, Польша- чемпионы
Они проиграли Аргентинцам, значит Аргентина - чемпион!
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Arty K.
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Игорь уже отмечать начал, похоже
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Рома Алиев
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Хватит уже об этом говорить. Не вышла бы, но мы верили бы!)
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Scoozi
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По этой же логике: Россия побеждала Саудовскую Аравию, которая победила Аргентину, которая взяла кубок. А значит мы бы вышли в финал и победили!
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Dinamik1
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Та сборная где играл сам Семшов вышла бы эта могла только вылететь.
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Pb-SE
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Просто напомню, что Сербия заняла первое место в отборочной группе, где играла Португалия. Игорёк, ваш выход.
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Дмитрий Чидакин
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Вышли бы конечно. Карпин бы люто замотивировал
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Pb-SE
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Ответ zy888.8
М-да, Логика конечно. Тогда СА чемпионы Мира!
Они проиграли полякам. Значит, Польша- чемпионы
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Pb-SE
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Ответ здоровяк
Игорь Семшов: «Сидя у телевизора и наблюдая, как играет сборная, можно что угодно говорить. Это домыслы.» И тут же следом: «Но учитывая, что сборная Хорватии прошла так далеко, думаю, что мы бы из группы вышли. А дальше – как сложилось бы.» 🤡🤡🤡🤡🤡
Это не домыслы, это тщательно проведенный и детально взвешенный анализ.
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Pb-SE
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Внимание: логика футболиста.
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Pb-SE
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Интересно, если напомнить Семшову, что:
1. Аргентина- Саудовская Аравия 1:2
2. Россия - Саудовская Аравия 5:0
То какие выводы он сделает?
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Momus1
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Ответ Lionel Hutz
Интересно как успехи Хорватии с игроками Реала, Интера и т.д., с обладателем ЗМ, Семшов проецирует, на нашу сборную? Ну вот как?!
Ты наверное забыл, что мы играли с хорватами в отборе и не хватило только 5 минут, чтобы их обойти
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Александр Бугаев
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Саудовская Аравия обыграла чемпионов, значит они "настоящие чемпионы", а мы обыгрывали СА, значит наша сборная "двухкратный настоящий чемпион 2022"! Ура!
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ta-tosha
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Он наверное в Фифа 23 играл, с турецкого аккаунта :)
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Mohnatiy
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А если бы у бабушки были эти самые, то она была бы дедушкой, да ещё и в финале бы играла 🤣
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tommy_hell_trigger
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Закусывай, Игорек
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SerJook
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Гипотетически сборная России вполне могла эту Хорватию обыграть
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Заборостроитель
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Карпинский автобус мог бы выйти из группы, если в каждом матче на поле Шкриньяр делал результативное действие.
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Гильяно
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Ответ Виктор Иванович
Фонтастика ,в библиотеке на втором этаже
Что такое «фОнтастика»?
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Mohnatiy
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Что-то он разговорился в последние дни...
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Российский пользователь
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Отмечать рано начал, Игорек!
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Виктор Иванович
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Фонтастика ,в библиотеке на втором этаже
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Bashibuzuck
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Я бы не был так уверен🤔
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Lionel Hutz
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Интересно как успехи Хорватии с игроками Реала, Интера и т.д., с обладателем ЗМ, Семшов проецирует, на нашу сборную? Ну вот как?!
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