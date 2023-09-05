Александр Кокорин: «Спасибо за все, Флоренция. Буду скучать»
Александр Кокорин попрощался с Флоренцией.
Сегодня «Фиорентина» второй раз отдала российского нападающего в аренду «Арису» из Лимасола.
«Спасибо за все, Флоренция. Я буду скучать по тебе», – написал футболист в соцсети.
Кокорин присоединился к «Фиорентине» в 2021 году. Его контракт с итальянской командой действует до 2024-го.
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