Александр Кокорин: «Спасибо за все, Флоренция. Буду скучать»

Александр Кокорин попрощался с Флоренцией.

Сегодня « » второй раз отдала российского нападающего в аренду « » из Лимасола.

«Спасибо за все, Флоренция. Я буду скучать по тебе», – написал футболист в соцсети.

присоединился к «Фиорентине» в 2021 году. Его контракт с итальянской командой действует до 2024-го.

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