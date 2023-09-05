Александр Кокорин: «Спасибо за все, Флоренция. Буду скучать»

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин попрощался с Флоренцией.

Сегодня «Фиорентина» второй раз отдала российского нападающего в аренду «Арису» из Лимасола. 

«Спасибо за все, Флоренция. Я буду скучать по тебе», – написал футболист в соцсети. 

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в 2021 году. Его контракт с итальянской командой действует до 2024-го. 

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57 комментариев

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JENNINGS
Когда прощальный матч на «Артемио Франки», Саня?
+96
-2
+94
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Aleksey Yashin
Бывайте, ихтиандры ##### - добавил Кокорин
+69
-3
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Ovsyankin
Ответ JENNINGS
Когда прощальный матч на «Артемио Франки», Саня?
Прощальный матч гордо проведет на банке.
+36
-2
+34
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Groznyi2024
Это были легендарные 8 касаний на поле
+21
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Bashibuzuck
Ответ JENNINGS
Когда прощальный матч на «Артемио Франки», Саня?
Прощальный турнир, участвуют Динамо, Зенит, Фиорентина, Арис и сборная ИК-4😁
+14
-1
+13
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AERN
Всю Флоренцию заставил плакать своим уходом
+10
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Budabuda
Флоренция: прощай легенда. ты заставил забыть нас о Батистуте.
+11
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Tun
Спасибо за всё, легенда!
+9
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ОттоДракула
Гугл по запросу "легенды Фиорентины" первыми выдаёт фото Сани Кокорина. И даже по запросу "директор Фиорентины" тоже фото Кокорина первые идут.
+8
0
+8
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Russ Ivan
Туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно, Санёк это хорошо знает))
+3
0
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ShanGuide
Вот теперь в еврокубке засветится перед грандами
+3
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Ночной кошмар Логинова
Выведет Арис в плейофф ЛЕ и, как Алаба, пожонглирует стулом перед фанатской трибуной
+3
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Green grass
Ответ ОттоДракула
Гугл по запросу "легенды Фиорентины" первыми выдаёт фото Сани Кокорина. И даже по запросу "директор Фиорентины" тоже фото Кокорина первые идут.
Странно, а Яндекс выдает какого-то ноунейма батистуту
+2
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Михаил Рыбкин
Спасибо за горы денег, Флоренция. Я буду по ним скучать.
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Бабло Муани
Легенда, поднял уровень итальянского футбола, пора поднимать Кипр.
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Гриша
А мы будем скучать по касаниям
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werowolf-gears
Ответ Bashibuzuck
Прощальный турнир, участвуют Динамо, Зенит, Фиорентина, Арис и сборная ИК-4😁
А как же Анжи?
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damondiamond
Саня, давай
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Rus Donskoy
Флоренция-- дуй от сюда
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Я и моя собака
«Будете у нас на Кипре - милости просим»
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Francesc Fàbregas
Флоренция не видала такого со времен Да Винчи.
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St.7
Ради приличия такое надо говорить:)
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Назар Игорь
Смейтесь, смейтесь, ребята. Любой из этих шуткарей хотел бы оказаться на месте Кокорина, зарплата 3,3 млн. €, прекрасный остров на тëплом море, любовь болельщиков, красавица Даша. . А у вас кроме дивана и зомбоящика шиш с маслом.
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Boni
Легенда
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Cearvm
3 минуты, которые будут помнить поколения)
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