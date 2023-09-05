Карпин о Пиняеве: «В «Локо» его ставят даже с проблемами. Рисковать здоровьем ради победы над Египтом или Катаром не будем»
Валерий Карпин заявил, что Сергей Пиняев играет за «Локо» через боль.
– Главное – победа, но не победа любой ценой. Любой спортсмен, который соревнуется, хочет победить. Будь то шахматы, будь то хоккей, будь то гандбол. Но опять же, не любой ценой, как я говорю.
– Что вы подразумеваете под любой ценой?
– Допустим, мы сейчас с Пиняевым разговаривали. Есть у него некоторые проблемы. В «Локомотиве» надо выигрывать, и его ставят даже с проблемами, допустим. В сборной мы этого делать не будем.
Рисковать здоровьем ради победы в товарищеском матче над Египтом или Катаром мы не будем.
Вот это я называю победа любой ценой, например. То же самое с другими футболистами, которые не приехали, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
У 18-летнего Пиняева 1 гол и 2 результативные передачи в 7 матчах за «Локомотив» в Мир РПЛ. Его статистику можно найти здесь.
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«Считаем важным дать комментарий относительно слов Валерия Карпина о состоянии Сергея Пиняева. С момента появления Сергея в «Локомотиве» он регулярно проходил все необходимые углублённые медицинские обследования. Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления и только потом он вернулся на поле.
С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчёты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды. Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него. После матча с «Балтикой» нами было организовано дополнительное обследование мышц бедра с целью понимания объективного статуса.
Совместно с врачом сборной данные были обсуждены и, соответственно, скорректированы нагрузки на первые дни тренировочной работы в составе национальной команды. Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнес-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», — сказал Калюжный.