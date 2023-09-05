Карпин о Пиняеве: «В «Локо» его ставят даже с проблемами. Рисковать здоровьем ради победы над Египтом или Катаром не будем»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Валерий Карпин Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Сергей Пиняев Футбол

Валерий Карпин заявил, что Сергей Пиняев играет за «Локо» через боль.

– Главное – победа, но не победа любой ценой. Любой спортсмен, который соревнуется, хочет победить. Будь то шахматы, будь то хоккей, будь то гандбол. Но опять же, не любой ценой, как я говорю.

– Что вы подразумеваете под любой ценой?

– Допустим, мы сейчас с Пиняевым разговаривали. Есть у него некоторые проблемы. В «Локомотиве» надо выигрывать, и его ставят даже с проблемами, допустим. В сборной мы этого делать не будем.

Рисковать здоровьем ради победы в товарищеском матче над Египтом или Катаром мы не будем.

Вот это я называю победа любой ценой, например. То же самое с другими футболистами, которые не приехали, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

У 18-летнего Пиняева 1 гол и 2 результативные передачи в 7 матчах за «Локомотив» в Мир РПЛ. Его статистику можно найти здесь.

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6 комментариев

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ltkmaby
Ответ Иван Егурнов
Врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии здоровья игрока сборной России Сергея Пиняева. «Считаем важным дать комментарий относительно слов Валерия Карпина о состоянии Сергея Пиняева. С момента появления Сергея в «Локомотиве» он регулярно проходил все необходимые углублённые медицинские обследования. Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления и только потом он вернулся на поле. С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчёты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды. Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него. После матча с «Балтикой» нами было организовано дополнительное обследование мышц бедра с целью понимания объективного статуса. Совместно с врачом сборной данные были обсуждены и, соответственно, скорректированы нагрузки на первые дни тренировочной работы в составе национальной команды. Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнес-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», — сказал Калюжный.
Ну что еще Калюжный скажет, неужто признается в этом
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Егурнов
Врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии здоровья игрока сборной России Сергея Пиняева.

«Считаем важным дать комментарий относительно слов Валерия Карпина о состоянии Сергея Пиняева. С момента появления Сергея в «Локомотиве» он регулярно проходил все необходимые углублённые медицинские обследования. Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления и только потом он вернулся на поле.

С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчёты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды. Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него. После матча с «Балтикой» нами было организовано дополнительное обследование мышц бедра с целью понимания объективного статуса.

Совместно с врачом сборной данные были обсуждены и, соответственно, скорректированы нагрузки на первые дни тренировочной работы в составе национальной команды. Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнес-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», — сказал Калюжный.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ramon Mercader
Валера вызвал 800 человек, чтобы просмотреть тех, кого потом возьмет к себе клуб (Ростов, или любой другой). Понятно, что на клубном уровне Пиняев и Валера пересекутся примерно никогда, так что проще парня отправить назад. Сборная - это бизнес проект Валеры, очевидно же.
какой же глупый комментарий!)) Будто Ростов богатый клуб и все хотят играть в провинции.
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King_X
Серёжа, скрывающий боль
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