Карпин о Пиняеве: «В «Локо» его ставят даже с проблемами. Рисковать здоровьем ради победы над Египтом или Катаром не будем»

Валерий Карпин заявил, что Сергей Пиняев играет за «Локо» через боль.

– Главное – победа, но не победа любой ценой. Любой спортсмен, который соревнуется, хочет победить. Будь то шахматы, будь то хоккей, будь то гандбол. Но опять же, не любой ценой, как я говорю.

– Что вы подразумеваете под любой ценой?

– Допустим, мы сейчас с разговаривали. Есть у него некоторые проблемы. В « » надо выигрывать, и его ставят даже с проблемами, допустим. В сборной мы этого делать не будем.

Рисковать здоровьем ради победы в товарищеском матче над Египтом или мы не будем.

Вот это я называю победа любой ценой, например. То же самое с другими футболистами, которые не приехали, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

У 18-летнего Пиняева 1 гол и 2 результативные передачи в 7 матчах за «Локомотив» в Мир . Его статистику можно найти здесь.

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