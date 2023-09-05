Тюкавин и Караваев покинули расположение сборной России по медицинским причинам
Константин Тюкавин и Вячеслав Караваев не сыграют с Египтом и Катаром.
Нападающий «Динамо» и защитник «Зенита» по медицинским причинам покинули расположение сборной России, которая в Новогорске готовится к товарищеским матчам с олимпийской сборной Египта и со сборной Катара.
«Из-за перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления.
Что касается Константина Тюкавина, то повреждение, полученное в матче с «Ростовом» в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.
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Если желать здоровья только игроку Динамо Тюкавину…
Не поймут и начнут обобщать.
Тогда скажу так:
- Всем травмированным игрокам мира здоровья и удачи на поле!
Посмотрел интервью Карпина(40 минут!!!)... он там объясняет свою позицию в части рисков со здоровьем игроков.
Но! Кто журналюг таких аккредитует, по голосам вчерашние школьники прям?
Всегда был нейтрален, но зауважал Карпина, любой другой бы психанул мне кажется, а Черчесов так и всëк бы без раздумий.
Минуте на 20й кто то из помощников за кадром говорит, типа "стоп, хватит. заканчиваем"
Георгич, хоть и видно раздражение говорит: "Нет, пусть уж здесь и сразу! "
Прям респектос, у ребят явно последнее интервью такого уровня, дальше соцопрос пенсионеров...