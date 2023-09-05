Тюкавин и Караваев покинули расположение сборной России по медицинским причинам

Константин Тюкавин и Вячеслав Караваев не сыграют с Египтом и Катаром.

Нападающий « » и защитник «Зенита» по медицинским причинам покинули расположение сборной России, которая в Новогорске готовится к товарищеским матчам с олимпийской сборной Египта и со сборной .

«Из-за перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами « » принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления.

Что касается , то повреждение, полученное в матче с «Ростовом» в рамках , не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

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