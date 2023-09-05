Тюкавин и Караваев покинули расположение сборной России по медицинским причинам

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Динамо Москва Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Вячеслав Караваев олимпийская сборная Египта Константин Тюкавин Владимир Хайтин Футбол

Константин Тюкавин и Вячеслав Караваев не сыграют с Египтом и Катаром.

Нападающий «Динамо» и защитник «Зенита» по медицинским причинам покинули расположение сборной России, которая в Новогорске готовится к товарищеским матчам с олимпийской сборной Египта и со сборной Катара.

«Из-за перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления.

Что касается Константина Тюкавина, то повреждение, полученное в матче с «Ростовом» в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

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22 комментария

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Filipp Gorski
Сбежали из никому ненужного шапито
+36
-9
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Дмитрий Посадский
Ответ Назар Игорь
А Караваеву не надо, интересный у тебя подход к здоровью футболистов, делишь на своих и чужих?
Извини, согласен и Славе здоровья
+26
-1
+25
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Назар Игорь
Ответ Дмитрий Посадский
Здоровья Косте
А Караваеву не надо, интересный у тебя подход к здоровью футболистов, делишь на своих и чужих?
+27
-6
+21
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Roman
Видимо, из-за этого Карпин и вызвал 50 игроков. К началу первого матча как раз человек 20 и останется, остальные пойдут чилить из-за "медицинских показаний" 😀
+18
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+14
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IgroMan18
Ответ Павел Вайшвило
шапито? А зачем футболом тогда интересуешься? Каждая игра сборной, как и любимого клуба важна!
Я не смотрю сборную ровно с момента санкций. На что там смотреть? Составы всегда экспериментальные, соперник всегда ни о чем, ноль сильных команд. Спортивного интереса нет.
+10
-3
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Дмитрий Посадский
Здоровья Косте
+13
-8
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Саша Котляров
Ответ Назар Игорь
Масса случаев когда после вызова в сборную футболист выбывал из состава клуба, иногда на длительный срок. Другой ритм тренировок, другое питание, другой медперсонал. В клубе за каждым пристально наблюдают, в сборной вероятно просто нет возможности, 50 человек на сборах.
,Согласен с вами жаль хорошые игроки покидают сборную
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Александр Комиссаров
Ответ IgroMan18
Я не смотрю сборную ровно с момента санкций. На что там смотреть? Составы всегда экспериментальные, соперник всегда ни о чем, ноль сильных команд. Спортивного интереса нет.
а кого вызывать?Дзюбу,Кудряшова?и т.д им сколько лет,Карпин вызывает молодых футболистов чтоб хоть немного сыгрались,и опыт был какой нибудь и понимали что такое играть за сборную России,если не будет вызывать в сборную молодых вы бы кричали зачем вызывать кому за 30,молодых надо наигрывать,допустим в следующем году нас допускают к соревнованиям,что дальше Карпину делать ?кого брать в сборную,и тут вы же снова начнёте кричать ,пяткой в грудь бить,чем занимался Карпин,не мог хоть немного наиграть состав,куча молодых футболистов,а он вызывает всех старых
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Геннадий Швецов
Болею за Динамо.
Если желать здоровья только игроку Динамо Тюкавину…
Не поймут и начнут обобщать.
Тогда скажу так:
- Всем травмированным игрокам мира здоровья и удачи на поле!
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argentina10
ну и отлично - травма у Кости несерьезная, зато лучше к играм в чемпионате подготовится с командой, а то последнюю ужасно и усталые слишком выглядели, три выхода один на один не реализовал, так нельзя..
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Mr.Bean
И так играть некому...
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great1923
Ответ IgroMan18
Я не смотрю сборную ровно с момента санкций. На что там смотреть? Составы всегда экспериментальные, соперник всегда ни о чем, ноль сильных команд. Спортивного интереса нет.
к сожалению, такие как ты, находятся на диаметрально противоположном полюсе, от слова патриотизм...
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владимир семенов
А кто там капитанить то будет ,кого теперь из 392 футболистов назначит
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Korv@LOL
парням здоровья.
Посмотрел интервью Карпина(40 минут!!!)... он там объясняет свою позицию в части рисков со здоровьем игроков.
Но! Кто журналюг таких аккредитует, по голосам вчерашние школьники прям?
Всегда был нейтрален, но зауважал Карпина, любой другой бы психанул мне кажется, а Черчесов так и всëк бы без раздумий.

Минуте на 20й кто то из помощников за кадром говорит, типа "стоп, хватит. заканчиваем"
Георгич, хоть и видно раздражение говорит: "Нет, пусть уж здесь и сразу! "
Прям респектос, у ребят явно последнее интервью такого уровня, дальше соцопрос пенсионеров...
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Сергей Вераксо
Ответ IgroMan18
Я не смотрю сборную ровно с момента санкций. На что там смотреть? Составы всегда экспериментальные, соперник всегда ни о чем, ноль сильных команд. Спортивного интереса нет.
И то правда.
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Назар Игорь
Масса случаев когда после вызова в сборную футболист выбывал из состава клуба, иногда на длительный срок. Другой ритм тренировок, другое питание, другой медперсонал. В клубе за каждым пристально наблюдают, в сборной вероятно просто нет возможности, 50 человек на сборах.
+1
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Антон Фалафель
Все как могут сливаются.
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Назар Игорь
Ответ Дмитрий Посадский
Извини, согласен и Славе здоровья
Ладно, проехали.
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шатанледс 12
Началось
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