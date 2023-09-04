Данил Круговой: «Катар и Египет – хорошие сборные. России такие матчи просто необходимы»

Данил Круговой оценил соперников сборной России по предстоящим матчам.

7 и 11 сентября Россия проведет товарищеские матчи против олимпийской сборной Египта, а 12 сентября встретится с .

– Матчи сборной сейчас очень важны и интересны. Они помогают всем отвлечься от внутреннего чемпионата. Нашей сборной нужно иногда собираться и проводить несколько международных матчей. Абсолютно неважно, кто будет в соперниках, игровая практика полезна.

Катар и Египет – хорошие сборные, такие спарринги просто необходимы нашей команде! С большим удовольствием посмотрю эти игры.

– Обидно ли, что не попали в список из пятидесяти футболистов?

– Тут нечего обижаться. Мне нужно продолжать работать, еще обязательно вызовут, – сказал защитник « ».

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