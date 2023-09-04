Данил Круговой: «Катар и Египет – хорошие сборные. России такие матчи просто необходимы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Данил Круговой Чемпионат.com Футбол

Данил Круговой оценил соперников сборной России по предстоящим матчам.

7 и 11 сентября Россия проведет товарищеские матчи против олимпийской сборной Египта, а 12 сентября встретится с Катаром.

– Матчи сборной сейчас очень важны и интересны. Они помогают всем отвлечься от внутреннего чемпионата. Нашей сборной нужно иногда собираться и проводить несколько международных матчей. Абсолютно неважно, кто будет в соперниках, игровая практика полезна.

Катар и Египет – хорошие сборные, такие спарринги просто необходимы нашей команде! С большим удовольствием посмотрю эти игры.

– Обидно ли, что не попали в список из пятидесяти футболистов?

– Тут нечего обижаться. Мне нужно продолжать работать, еще обязательно вызовут, – сказал защитник «Зенита».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
В нынешних условиях просто шикарные
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0mertas626
только это олимпийская Египта, а не основная..
основная с Тунисом будет играть
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
Ответ 0mertas626
только это олимпийская Египта, а не основная.. основная с Тунисом будет играть
дык олимпийская важнее...мы ведь вон сколько лет олимпиаду не выигрывали ))))))))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
miguel_diaz
На безрыбье и рак рыба
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Эритрея и Мьянма на очереди
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
они не хорошие сборные а очень хорошие и очень хорошими их делает то что они будут играть с великолепными кудесниками кожаной сферы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Стукачев
конкуренцию бразильцам вы никогда не составите играя 5 минут. чтобы играть в сборной надо выбирать футбол, а не мешек с деньгами. а из вас только Адамов любит футбол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Полиенков
Необходимы для чего?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
qwaza
С Катаром будет очень сложно. Тем интереснее. Надеюсь будут выкладываться, а не устроят рядовой междусобойчик "товарищеский же".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий