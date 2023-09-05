«Интер» и Индзаги продлили контракт до 2025 года

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

Симоне Индзаги продлил контракт с «Интером».

Новое соглашение 47-летнего специалиста с миланским клубом будет действовать до 2025 года. 

Индзаги занимает пост главного тренера «Интера» с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов-2023. 

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34 комментария

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JENNINGS
Прекрасная новость для болельщиков «Интера»!⚫️🔵🐍 Топ-тренер и идеальный вариант для клуба прямо сейчас!
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alexmixer9
Ответ Евгений Евгений
Самое то для принтера, с ним они никогда не выиграют ничего кроме кубка или суперкубка италии
Удивительно как фанатики юве с максимкой все следят за Интером и Миланом, а лучше бы думали как бы серию Б не начать покорять
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Назар Игорь
Не вижу других претендентов на скудетто в этом сезоне кроме Интера. Замечательно скоординированную команду выстроил "Брат Пиппо".
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ya_za_ac_milan
Гроза кубков и суперкубков Италии))
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Dghg Fghgg
Топ тренер👍
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ заблокированному пользователю
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После 4-го тура?) Всё еще может измениться, тем более с наступлением ЛЧ. Куда вы вечно впереди паровоза бежите?)
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Mykytka
Ответ Tun
странно, что из Италии перестали хантить тренеров
Ну а кого?
Спалетти ушел в сборную.
Индзаги и Пиоли - хороши для миланских команда, уже несколько лет работают и знают все, но при всем уважении и любви(Forza Milan), ни один ни второй не тянет на топ-тренера за пределами Италии..
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Назар Игорь
Ответ заблокированному пользователю
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Статистика встреч в пользу Интера по всем показателям, последние 10 матчей 6 побед Интера, 2 Милана.
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Ten Hug
Достойно подхватил наследие Конте и преумножил его :)

Респект!
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sad
Удачи вам товарищ тренер!!!!!!!!!!!!!!
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Тюменец
Все правильно. На сегодня самый доступный и эффективный тренер. Удачи ему! Forza Inter!
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Экочёрт 4000
Прошлый раз классно продлили
Тут же обосрались где только можно
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Albert Sarkisov
Ну вопервых у Индзаги не было такого клуба и опыта с топовой командой чтобы замахиватся на скудетто. Во вторых Он растёт и растёт его опыт с Интером, ему нужно было время и он его получил. Этот год покажет сможет ли Индзаги вырасти в действительно топого тренира для больших клубов. А мы Интеристи ждём приобрести в новом сезоне футболку с двумя звёздами. Forza Intel.
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El_Ilusionista
Там, кстати, Сетьена уволили
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Tun
Ответ Mykytka
Ну а кого? Спалетти ушел в сборную. Индзаги и Пиоли - хороши для миланских команда, уже несколько лет работают и знают все, но при всем уважении и любви(Forza Milan), ни один ни второй не тянет на топ-тренера за пределами Италии..
Индзаги можно было попробовать, Конте тоже считали только для Италии, за Лучано вообще не охотились после чемпионства
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Mykytka
Ответ Tun
Индзаги можно было попробовать, Конте тоже считали только для Италии, за Лучано вообще не охотились после чемпионства
Из более-менее современной школы Де Дзерби, кажется, самый крутой со своим виденьем футбола.
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Ответ Назар Игорь
Не вижу других претендентов на скудетто в этом сезоне кроме Интера. Замечательно скоординированную команду выстроил "Брат Пиппо".
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KMR
Может ещё и в сборную на ЧМ попадет,если Лучано провалит ЕВРО
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Ответ Назар Игорь
Статистика встреч в пользу Интера по всем показателям, последние 10 матчей 6 побед Интера, 2 Милана.
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Hipper
Ответ Назар Игорь
Не вижу других претендентов на скудетто в этом сезоне кроме Интера. Замечательно скоординированную команду выстроил "Брат Пиппо".
Милан сейчас тоже хорош, интересно будет глянуть на дерби в скором времени!
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alexmixer9
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Интер и Милан конечно надеюсь между собой разыграют скудетто,но все таки дерби первого круга это всего лишь 3 очка)
Вот второе дерби будет уже за чемпионство вполне возможно
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Дмитрий
Ответ Назар Игорь
Не вижу других претендентов на скудетто в этом сезоне кроме Интера. Замечательно скоординированную команду выстроил "Брат Пиппо".
Начало, конечно, мощное у Интера, но это же не Спартак итальянский после 3 тура праздновать)
Вот 16.08 и посмотрим
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Ответ rigobersong
Шикарный тренер, забавно было читать когда его в прошлом сезоне болельщики хотели уволить, выжимает из игроков максимум работая с теми кто есть, а не просит как 7хаг по сотни миллионов и ноет, что нет игроков и они не такие:))
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