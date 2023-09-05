«Интер» и Индзаги продлили контракт до 2025 года
Симоне Индзаги продлил контракт с «Интером».
Новое соглашение 47-летнего специалиста с миланским клубом будет действовать до 2025 года.
Индзаги занимает пост главного тренера «Интера» с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов-2023.
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Спалетти ушел в сборную.
Индзаги и Пиоли - хороши для миланских команда, уже несколько лет работают и знают все, но при всем уважении и любви(Forza Milan), ни один ни второй не тянет на топ-тренера за пределами Италии..
Респект!
Тут же обосрались где только можно
Вот второе дерби будет уже за чемпионство вполне возможно
Вот 16.08 и посмотрим