«Интер» и Индзаги продлили контракт до 2025 года

Симоне Индзаги продлил контракт с «Интером».

Новое соглашение 47-летнего специалиста с миланским клубом будет действовать до 2025 года.

занимает пост главного тренера « » с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов-2023.

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