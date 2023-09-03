«Интер» впервые с 1966-го стартовал в Серии А с 3 сухих побед. Общий счет – 8:0, Лаутаро забил 5 голов. Дальше – миланское дерби

Теги Интер Милан Фиорентина Симоне Индзаги серия А Италия Лаутаро Мартинес Футбол

«Интер» начал чемпионат Италии с трех сухих побед впервые с 1966 года.

Команда Симоне Индзаги сегодня разгромила «Фиорентину» (4:0) в 3-м туре Серии А. Ранее она обыграла «Монцу» (2:0) и «Кальяри» (2:0).

Из 8 голов 5 забил форвард Лаутаро Мартинес. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Интер» лидирует в чемпионате с 9 очками. Столько же набрал только «Милан». Миланское дерби состоится в следующем туре – 16 сентября.

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34 комментария

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Газонокосильщик Хави
Хорошо отыграли. А след игра прям украшение сериала будет учитывая что и Милан идет без потерь
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Sanan1908
Шикарная игра. Лаутаро хорошо, тюрам зверь. Вся команда играет просто супер офигенно.
+32
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darby crash
Ответ Garikus89
Вот интересно, а самому автору новости, который скопировал и перевел пост из твиттера, не интересно было посмотреть, выиграл ли Интер в тот сезон чемпионат? Мне вот интересно было. Интер в сезоне 66-67 оформил 4-0 над Фоджей, 2-0 над Виченцей и 5-0 над Аталантой, в четвертом туре серия прервалась, но тоже была победа, а вот чемпионат Интер не выиграл, потому что Ювентус набрал на одно очко больше. Причем проиграл титул миланский клуб в последнем туре, когда внезапно проиграл 0-1 Мантове из середины таблицы, а Ювентус обыграл Лацио 2-1, который в итоге вылетел из Серии А.
Игорь, а зачем писать негатив в позитивной новости?
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Garikus89
Вот интересно, а самому автору новости, который скопировал и перевел пост из твиттера, не интересно было посмотреть, выиграл ли Интер в тот сезон чемпионат?

Мне вот интересно было. Интер в сезоне 66-67 оформил 4-0 над Фоджей, 2-0 над Виченцей и 5-0 над Аталантой, в четвертом туре серия прервалась, но тоже была победа, а вот чемпионат Интер не выиграл, потому что Ювентус набрал на одно очко больше. Причем проиграл титул миланский клуб в последнем туре, когда внезапно проиграл 0-1 Мантове из середины таблицы, а Ювентус обыграл Лацио 2-1, который в итоге вылетел из Серии А.
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Evgeny Trifonov
Индзаги топовый тренер. Команда выглядит шикарно. Лучший трансфер Интера последних лет
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tolybasickkk
Впереди дерби - огненный матч будет ! Форца Интер !
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forever 77
С большим запасом победили, уход Брозовича, Лукаку и Онаны никак не влияют на игру команды. Инзаги топ
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Garikus89
Ответ darby crash
Игорь, а зачем писать негатив в позитивной новости?
За отечественную журналистику больно просто, хотя с конфронтационным стилем в начале я и правда мог переборщить
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Rus Donskoy
дальше только интереснее
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tampa-bay
Ответ Evgeny Trifonov
Индзаги топовый тренер. Команда выглядит шикарно. Лучший трансфер Интера последних лет
Он должен был шатать Пепа с его миллиардным составом, который от ужаса, который на него наводил Индзаги, аж встал на четвереньки
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Artem89S
Ответ forever 77
С большим запасом победили, уход Брозовича, Лукаку и Онаны никак не влияют на игру команды. Инзаги топ
Ну вообще только 3 прошло, и сказался ли уход этих игроков или нет мы увидим в группе ЛЧ ближе к зиме.
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waleri
По любому скудетто в мае будут праздновать в Милане - вопрос только на "Джузеппе Меацце" или на "Сан-Сиро".
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darby crash
Этот Интер великолепен! Три матча и шикарная командная игра, плюс действительно крутая работа тренерского штаба. Очень жду посмотреть на новичков команды. Вообще, сегодня была продемонстрирована идеальная игра. Просто нет слов, чтобы описать восторг
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Wellerman
Феноменальный уровень игры. Ни разу не сбросили обороты сегодня, просто наглухо выключили фиалок из игры. Да и с Монцей и Кальяри просто слегка сбавили после 2:0, а так резервы хорошие.
Зоммера с ещё одним сухарём, там, где надо, спокойно тащил, и защита хороша, особенно Де Врей сегодня. К Милану вполне готовы.
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Coodesnik
Очень интересно) ждем и 4ю сухую победу))
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tampa-bay
Жду Интер снова в финале ЛЧ, на этот раз Пепка не отскочит
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Андрюха с района
Все классно) Чудик Сима молодец) И игроки все топчики) Отдельный респект Дармиану) Не удивлюсь, если он Павара на скамейке оставит) И Де Врей крут) Надеюсь, после возвращения Ачерби он продолжит играть в основе) А Ачерби пусть в запасе сидит)
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Ali Artikov
Мой гордость Интер
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darby crash
Ответ Garikus89
За отечественную журналистику больно просто, хотя с конфронтационным стилем в начале я и правда мог переборщить
да не, норм, что написал. для этого камменты и существуют. надеюсь, что Интер покажет обратную аналогию от Интера 1966))
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Garikus89
Ответ Александр Суряев
Даже если бы мне было интересно, это лишняя информация, не имеющая отношения к сути новости и даже мешающая, на мой взгляд. Ну и не надо представлять всё так, будто новость состоит только из скопированного и переведенного поста из твиттера. Там от этого поста одно предложение в тексте.
Ну да, какое же отношение имел итоговый результат того Интера к этому рекорду, который удалось повторить только спустя почти шестьдесят сезонов.

С остальным даже спорить смысла не вижу, нравится копипастом заниматься - да пожалуйста)
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tampa-bay
Индзаги, вот кто топ тренер!
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BZB
Всех интеристов с победой! Верим в команду!
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Тюменец
Первая серьезная проверка в следующем туре. Пока все неплохо, лишь бы это были не отголоски форсированной подготовки
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Барберис
Лаутаро просто бесподобен.
Очент трудолюбивый, спокойный, целеустремленный капитан в Интернационале.

Трудовые голы забивает, но еше больше пользы приносит игрой.
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Владимир Владимир
Ответ Garikus89
Вот интересно, а самому автору новости, который скопировал и перевел пост из твиттера, не интересно было посмотреть, выиграл ли Интер в тот сезон чемпионат? Мне вот интересно было. Интер в сезоне 66-67 оформил 4-0 над Фоджей, 2-0 над Виченцей и 5-0 над Аталантой, в четвертом туре серия прервалась, но тоже была победа, а вот чемпионат Интер не выиграл, потому что Ювентус набрал на одно очко больше. Причем проиграл титул миланский клуб в последнем туре, когда внезапно проиграл 0-1 Мантове из середины таблицы, а Ювентус обыграл Лацио 2-1, который в итоге вылетел из Серии А.
Я думаю, что запроса на это нет по большей части у аудитории, сейчас все упрощается
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