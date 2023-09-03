«Интер» впервые с 1966-го стартовал в Серии А с 3 сухих побед. Общий счет – 8:0, Лаутаро забил 5 голов. Дальше – миланское дерби
«Интер» начал чемпионат Италии с трех сухих побед впервые с 1966 года.
Команда Симоне Индзаги сегодня разгромила «Фиорентину» (4:0) в 3-м туре Серии А. Ранее она обыграла «Монцу» (2:0) и «Кальяри» (2:0).
Из 8 голов 5 забил форвард Лаутаро Мартинес. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Интер» лидирует в чемпионате с 9 очками. Столько же набрал только «Милан». Миланское дерби состоится в следующем туре – 16 сентября.
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Мне вот интересно было. Интер в сезоне 66-67 оформил 4-0 над Фоджей, 2-0 над Виченцей и 5-0 над Аталантой, в четвертом туре серия прервалась, но тоже была победа, а вот чемпионат Интер не выиграл, потому что Ювентус набрал на одно очко больше. Причем проиграл титул миланский клуб в последнем туре, когда внезапно проиграл 0-1 Мантове из середины таблицы, а Ювентус обыграл Лацио 2-1, который в итоге вылетел из Серии А.
Зоммера с ещё одним сухарём, там, где надо, спокойно тащил, и защита хороша, особенно Де Врей сегодня. К Милану вполне готовы.
С остальным даже спорить смысла не вижу, нравится копипастом заниматься - да пожалуйста)
Очент трудолюбивый, спокойный, целеустремленный капитан в Интернационале.
Трудовые голы забивает, но еше больше пользы приносит игрой.