«Интер» впервые с 1966-го стартовал в Серии А с 3 сухих побед. Общий счет – 8:0, Лаутаро забил 5 голов. Дальше – миланское дерби

«Интер» начал чемпионат Италии с трех сухих побед впервые с 1966 года.

Команда Симоне Индзаги сегодня разгромила «Фиорентину» (4:0) в 3-м туре Серии А. Ранее она обыграла «Монцу» (2:0) и «Кальяри» (2:0).

Из 8 голов 5 забил форвард . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

« » лидирует в чемпионате с 9 очками. Столько же набрал только « ». Миланское дерби состоится в следующем туре – 16 сентября.

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