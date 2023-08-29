Думфрис об Индзаги: «Он слишком много говорит – иногда я не слушаю. Счастлив, когда в перерыве мы меняем стороны»

Дензел Думфрис рассказал о работе под руководством Симоне Индзаги.

«Тренер всегда очень напряжен [во время матчей]. Он много говорит – иногда я не слушаю, потому что это слишком! Знаю его, это хорошо – он мотивирует меня атаковать, так что мне это нравится. Когда мы меняемся сторонами [после перерыва], я очень счастлив!

Скудетто – наша главная цель. В прошлом году мы провели отличный сезон в Лиге чемпионов, но в этом году мы должны выиграть скудетто и получить вторую звезду. Очевидно, все от нас этого ждут, поэтому это очень важно», – сказал полузащитник « » в интервью DAZN.

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