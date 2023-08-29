Думфрис об Индзаги: «Он слишком много говорит – иногда я не слушаю. Счастлив, когда в перерыве мы меняем стороны»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Дензел Думфрис ахахаха Футбол

Дензел Думфрис рассказал о работе под руководством Симоне Индзаги.

«Тренер всегда очень напряжен [во время матчей]. Он много говорит – иногда я не слушаю, потому что это слишком! Знаю его, это хорошо – он мотивирует меня атаковать, так что мне это нравится. Когда мы меняемся сторонами [после перерыва], я очень счастлив!

Скудетто – наша главная цель. В прошлом году мы провели отличный сезон в Лиге чемпионов, но в этом году мы должны выиграть скудетто и получить вторую звезду. Очевидно, все от нас этого ждут, поэтому это очень важно», – сказал полузащитник «Интера» в интервью DAZN.

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9 комментариев

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<~Inter~>
Ответ Дмитрий Шмелев
Думфрису ещё учиться и учиться а он уже говрит что тренер много говорит.. 🤔
Он имеет ввиду о моментах по ходу матча. Индзаги очень эмоционально на все реагирует, много жестикулирует и постоянно что-то говорит игрокам
+10
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+8
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blаncо
А звёзды Парамунт Пикчерс на форме разве не в счёт?
+5
-1
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Дмитрий Шмелев
Думфрису ещё учиться и учиться а он уже говрит что тренер много говорит.. 🤔
+4
-3
+1
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darby crash
Ответ <~Inter~>
Речь о ситуациях во время матча. Есть тренеры которые очень много говорят все 90 минут и очевидно, что некоторых игроков это может отвлекать и они не могут полностью сконцентрироваться на игре. Он же не говорит, что на тренировках игнорирует указания тренера
да это же с иронией было сказано)
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Газонокосильщик Хави
Может по этому ты половину матчей не отыгрываешь, что слушать тренера для тебя слишком?
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Olimjon Nazarov
Може это непрямая речь Дюмфриса. Может ошибка в переводе или для того, чтобы статья стал интереснее.🤔🤔🤔
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Дмитрий Шмелев
Ответ <~Inter~>
Он имеет ввиду о моментах по ходу матча. Индзаги очень эмоционально на все реагирует, много жестикулирует и постоянно что-то говорит игрокам
Если инзаги много говрит, сколько говорит конте?!
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<~Inter~>
Ответ Olimjon Nazarov
Може это непрямая речь Дюмфриса. Может ошибка в переводе или для того, чтобы статья стал интереснее.🤔🤔🤔
Речь о ситуациях во время матча. Есть тренеры которые очень много говорят все 90 минут и очевидно, что некоторых игроков это может отвлекать и они не могут полностью сконцентрироваться на игре. Он же не говорит, что на тренировках игнорирует указания тренера
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Olimjon Nazarov
Ответ <~Inter~>
Речь о ситуациях во время матча. Есть тренеры которые очень много говорят все 90 минут и очевидно, что некоторых игроков это может отвлекать и они не могут полностью сконцентрироваться на игре. Он же не говорит, что на тренировках игнорирует указания тренера
Правильно сказано, но есть и журналисти сделающие из ничего провокационные статьи, ну или недожурналисти которые переводят на Google translator
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