Индзаги о трех сухих победах «Интера» подряд: «Мы решительно настроены не пропускать, и у нас получается. Это только начало»

Симоне Индзаги прокомментировал старт «Интера» в Серии А.

В 3-м туре Серии А «Интер» разгромил «Фиорентину» (4:0) и одержал третью подряд сухую победу в сезоне. «Нерадзурри» повторили свой лучший старт в Серии А с 1966 года.

«Самое лучшее [в матче]? Реакция болельщиков в конце. Мы провели три отличных матча. С 13 июля ребята отлично работают и заряжены энтузиазмом. Мы знаем, что это только начало, но это отличный знак.

[ ] Тюрам очень хорошо сыграл, я надеялся, что он забьет, поэтому я доволен.

Мы решительно настроены не пропускать голы, и у нас это получается – все игроки жертвуют собой, чтобы помочь команде, включая нападающих. Нужно продолжать в том же духе».

О Лаутаро Мартинесе

«Я надеюсь [что он станет лучшим бомбардиром Серии А], у него есть все необходимое для этого. Помимо голов, приятно видеть, как усердно он работает на команду. Он лидер и постоянно совершенствуется», – сказал главный тренер « » в интервью DAZN.

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