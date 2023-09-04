Индзаги о трех сухих победах «Интера» подряд: «Мы решительно настроены не пропускать, и у нас получается. Это только начало»

Теги Интер Фиорентина Симоне Индзаги серия А Италия Маркус Тюрам Лаутаро Мартинес Футбол

Симоне Индзаги прокомментировал старт «Интера» в Серии А.

В 3-м туре Серии А «Интер» разгромил «Фиорентину» (4:0) и одержал третью подряд сухую победу в сезоне. «Нерадзурри» повторили свой лучший старт в Серии А с 1966 года.

«Самое лучшее [в матче]? Реакция болельщиков  в конце. Мы провели три отличных матча. С 13 июля ребята отлично работают и заряжены энтузиазмом. Мы знаем, что это только начало, но это отличный знак.

[Маркус] Тюрам очень хорошо сыграл, я надеялся, что он забьет, поэтому я доволен.

Мы решительно настроены не пропускать голы, и у нас это получается – все игроки жертвуют собой, чтобы помочь команде, включая нападающих. Нужно продолжать в том же духе».

О Лаутаро Мартинесе

«Я надеюсь [что он станет лучшим бомбардиром Серии А], у него есть все необходимое для этого. Помимо голов, приятно видеть, как усердно он работает на команду. Он лидер и постоянно совершенствуется», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.

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19 комментариев

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windcast
Очень обнадеживающий старт!
Forza INTER!
+21
-3
+18
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rigobersong
Зоммер кстати понадежней Онаны будет:))
+23
-8
+15
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Ivan Tsioply
Интер - Милан в следующем туре должно быть жарко!
+13
0
+13
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cdsocer
Главное не терять голову, а то сейчас перерыв на сборные, а он всегда вносит дисбаланс и травмы! Здоровья игрокам, свежих идей тренеру!
+12
-1
+11
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Albert Sarkisov
Всех братьев Интеристи с победой, хорошее начало.. Любо дорого... Главное кузенов одолеть в следующем туре... Показать кто на Джузеппе хозяин. Форца ИНТЕР.
+10
-2
+8
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Тюменец
Ответ rigobersong
Зоммер кстати понадежней Онаны будет:))
Он, в принципе, классом выше как вратарь.
С надежной линией обороны, как привило, шикарно ее дополняет.
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Газонокосильщик Хави
Помню как все со скепсисом относились к его приходу. А он был одним из тех, кто смог без особых потерь переделать под себя состав, который полностью был сделан под Конте. И это еще с китайцем.
+4
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Wekil Halylow
Ответ rigobersong
Зоммер кстати понадежней Онаны будет:))
Онана и Лукаку за двоих почти 200 лям браво Интер
+3
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Александр Чижов
Миланская буря
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v6vngyr2dh
Ответ Chuha-Motibg
Комментарий скрыт
О боже! Интеристы как и миланисты, также называют стадион Сан-Сиро.
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Олег М
Интер привлекателен. Хороший футбик показывают. Наверно намбер ван претенденты на скудетто.
+2
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Ихарь Окенфэйлов
В следующем туре миланское дерби. Обе команды на хорошем ходу, есть надежда в коем то веке посмотреть настоящее рубилово. А то последние их встречи все в одни ворота
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laudrup
Помню, не так давно некоторые здесь требовали отставки Индзаги.
После этого он вывел команду в финал Лиги чемпионов и сейчас Интер показывает самый лучший футбол (вместе с Миланом).
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darby crash
Ответ laudrup
Помню, не так давно некоторые здесь требовали отставки Индзаги. После этого он вывел команду в финал Лиги чемпионов и сейчас Интер показывает самый лучший футбол (вместе с Миланом).
9 месяцев назад? не так давно?
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laudrup
Ответ darby crash
9 месяцев назад? не так давно?
Меньше 5 месяцев назад, если быть точным. Хотя, многим критикующим следовало бы признать свою ошибку ещё в мае!
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