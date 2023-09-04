Индзаги о трех сухих победах «Интера» подряд: «Мы решительно настроены не пропускать, и у нас получается. Это только начало»
Симоне Индзаги прокомментировал старт «Интера» в Серии А.
В 3-м туре Серии А «Интер» разгромил «Фиорентину» (4:0) и одержал третью подряд сухую победу в сезоне. «Нерадзурри» повторили свой лучший старт в Серии А с 1966 года.
«Самое лучшее [в матче]? Реакция болельщиков в конце. Мы провели три отличных матча. С 13 июля ребята отлично работают и заряжены энтузиазмом. Мы знаем, что это только начало, но это отличный знак.
[Маркус] Тюрам очень хорошо сыграл, я надеялся, что он забьет, поэтому я доволен.
Мы решительно настроены не пропускать голы, и у нас это получается – все игроки жертвуют собой, чтобы помочь команде, включая нападающих. Нужно продолжать в том же духе».
О Лаутаро Мартинесе
«Я надеюсь [что он станет лучшим бомбардиром Серии А], у него есть все необходимое для этого. Помимо голов, приятно видеть, как усердно он работает на команду. Он лидер и постоянно совершенствуется», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Forza INTER!
С надежной линией обороны, как привило, шикарно ее дополняет.
После этого он вывел команду в финал Лиги чемпионов и сейчас Интер показывает самый лучший футбол (вместе с Миланом).