«Нант» подписал хавбека «Коринтианс» Адсона. Бразилец мог перейти в «Зенит» зимой

«Нант» подписал полузащитника «Коринтианс» Адсона Феррейру.

22-летний бразилец подписал с « » контракт до 2028 года. Адсон будет выступать за клуб Лиги 1 под 20-м номером.

Отметим, что в декабре прошлого года « » рассматривали возможность включения Адсона в сделку с « » по трансферу Юри Алберто.

В чемпионате Бразилии-2023 Адсон провел в составе «Коринтианс» 15 матчей. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: fcnantes.com

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