«Нант» подписал хавбека «Коринтианс» Адсона. Бразилец мог перейти в «Зенит» зимой

Теги Зенит Нант Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы Адсон Феррейра Футбол

«Нант» подписал полузащитника «Коринтианс» Адсона Феррейру.

22-летний бразилец подписал с «Нантом» контракт до 2028 года. Адсон будет выступать за клуб Лиги 1 под 20-м номером.

Отметим, что в декабре прошлого года «Коринтианс» рассматривали возможность включения Адсона в сделку с «Зенитом» по трансферу Юри Алберто.

В чемпионате Бразилии-2023 Адсон провел в составе «Коринтианс» 15 матчей. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: fcnantes.com

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