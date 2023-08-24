«Нант» подписал хавбека «Коринтианс» Адсона. Бразилец мог перейти в «Зенит» зимой
«Нант» подписал полузащитника «Коринтианс» Адсона Феррейру.
22-летний бразилец подписал с «Нантом» контракт до 2028 года. Адсон будет выступать за клуб Лиги 1 под 20-м номером.
Отметим, что в декабре прошлого года «Коринтианс» рассматривали возможность включения Адсона в сделку с «Зенитом» по трансферу Юри Алберто.
В чемпионате Бразилии-2023 Адсон провел в составе «Коринтианс» 15 матчей. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: fcnantes.com
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