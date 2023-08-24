Вальдано о Месси: «Он гениален, а потом приобрел еще и мудрость. Чемпионат мира был демонстрацией его гения»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Мексики по футболу Хорхе Вальдано ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Хорхе Вальдано назвал гениальным выступление Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«С первой минуты было ясно, что мы наблюдаем гения XXI века. Он гениален и очень сдержан. Это тоже имеет значение – внезапно проиcходит самое настоящее землетрясение, и он ведет себя так естественно, что это меня поражает. Затем он приобрел еще и мудрость. Он усвоил множество уроков и прошел путь от вингера до нападающего, а затем стал стратегом и показывает футбольный мастер-класс. Чемпионат мира был демонстрацией его таланта.

Я помню игру против Мексики, когда команда была в некоем эмоциональном коллапсе. Я был в окружении тысяч мексиканцев, и все мы думали об одном и том же. Появится шанс, и все мы знаем, кто решит исход игры. Впечатляет возможность наблюдать за тем, как такой выдающийся талант ищет время и место, чтобы продемонстрировать свой гений», – сказал бывший игрок сборной Аргентины в интервью ESPN.

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5 комментариев

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<CRISTIANO>
Так вчера в матче было тоже самое. Вокруг суета, а он спокоен. 97 минута, подача точнехонько в голову и уже 2:2, хотя казалось при 0:2, что этот матч нереально вытащить, так как Майями значительно хуже смотрелись.
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Barsa! bolshe chem klub
у Месси мудрость с 24-25 лет.

У каждого своя мудрость, в зависимости от склада души.
У Месси мудрости в левой ноге столько что на многих футболистов хватит
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Пирс Морган
Этот гол Мексике был одним из самых важных голов в карьере Месси
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AnMe
Если мне не изменяет память, то из 15 голов сделал 10 результативных действий. В плей-офф участвовал во всех голах, кроме одного гола в ворота Австралии, во всех остальных также был частью голешников, в том числе и 3 голов в ворота Франции. Невероятный отрезок выдал однако.
Интересный факт: Лео второй по общему оценку за турнир, первым чуть его опережает Бруно Фернандеш, только сыграл меньше матчей, поэтому сохранил первое место. Все же Португалия очень понравилась на турнире, думал даже все шансы есть выиграть, как и у Франции. Хорошие игроки у них.
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Пирс Морган
Ответ <CRISTIANO>
Так вчера в матче было тоже самое. Вокруг суета, а он спокоен. 97 минута, подача точнехонько в голову и уже 2:2, хотя казалось при 0:2, что этот матч нереально вытащить, так как Майями значительно хуже смотрелись.
Чемпионат мира выигран, насчет чего нервничать то?)
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