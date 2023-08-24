Вальдано о Месси: «Он гениален, а потом приобрел еще и мудрость. Чемпионат мира был демонстрацией его гения»
Хорхе Вальдано назвал гениальным выступление Лионеля Месси на ЧМ-2022.
«С первой минуты было ясно, что мы наблюдаем гения XXI века. Он гениален и очень сдержан. Это тоже имеет значение – внезапно проиcходит самое настоящее землетрясение, и он ведет себя так естественно, что это меня поражает. Затем он приобрел еще и мудрость. Он усвоил множество уроков и прошел путь от вингера до нападающего, а затем стал стратегом и показывает футбольный мастер-класс. Чемпионат мира был демонстрацией его таланта.
Я помню игру против Мексики, когда команда была в некоем эмоциональном коллапсе. Я был в окружении тысяч мексиканцев, и все мы думали об одном и том же. Появится шанс, и все мы знаем, кто решит исход игры. Впечатляет возможность наблюдать за тем, как такой выдающийся талант ищет время и место, чтобы продемонстрировать свой гений», – сказал бывший игрок сборной Аргентины в интервью ESPN.
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У каждого своя мудрость, в зависимости от склада души.
У Месси мудрости в левой ноге столько что на многих футболистов хватит
Интересный факт: Лео второй по общему оценку за турнир, первым чуть его опережает Бруно Фернандеш, только сыграл меньше матчей, поэтому сохранил первое место. Все же Португалия очень понравилась на турнире, думал даже все шансы есть выиграть, как и у Франции. Хорошие игроки у них.