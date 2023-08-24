Вальдано о Месси: «Он гениален, а потом приобрел еще и мудрость. Чемпионат мира был демонстрацией его гения»

Хорхе Вальдано назвал гениальным выступление Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«С первой минуты было ясно, что мы наблюдаем гения XXI века. Он гениален и очень сдержан. Это тоже имеет значение – внезапно проиcходит самое настоящее землетрясение, и он ведет себя так естественно, что это меня поражает. Затем он приобрел еще и мудрость. Он усвоил множество уроков и прошел путь от вингера до нападающего, а затем стал стратегом и показывает футбольный мастер-класс. Чемпионат мира был демонстрацией его таланта.

Я помню игру против , когда команда была в некоем эмоциональном коллапсе. Я был в окружении тысяч мексиканцев, и все мы думали об одном и том же. Появится шанс, и все мы знаем, кто решит исход игры. Впечатляет возможность наблюдать за тем, как такой выдающийся талант ищет время и место, чтобы продемонстрировать свой гений», – сказал бывший игрок сборной в интервью ESPN.

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