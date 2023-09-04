Геннадий Орлов: «Такие оды Абаскалю были после 3-го тура! А сейчас поняли, что что-то не то. «Спартак» должен получать опытного тренера, который не может экспериментировать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Журналист Геннадий Орлов высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«В Москве журналисты, в частности Игорь Рабинер, пишут, что если надо менять Абаскаля, то уже сейчас. Как изменилось все быстро. После 3-го тура такие оды были в адрес Абаскаля! А сейчас уже поняли, что что-то не то. Ну это, как говорится, их проблемы. Но 34 года Абаскалю – что вы от него ждали? Почему он что-то должен? У него опыта нет.

Такая команда, как «Спартак», должна получать опытного тренера, который не может экспериментировать. Тактика, связки между игроками – это все делается на сборах. А затем уже это наигрывается и развивается. Но у «Спартака» совсем не так, они по ходу экспериментируют, и это к добру не приведет. Сейчас они на девятом месте», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». 

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42 комментария

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Очки Дани Алвеса
Да это не эксперименты, это же чепуха какая-то. Из разряда Кумана и Де Йонга в центре защиты. Зачем перепридумывать футбол? Офигенно вышедший, видно что качественный европейский футболист без скисшего в РПЛ состояния Бабич почему-то сидит на банке, зато миллиард раз косячившие Джикия и Дуарте в основе.
Ну какие эксперименты? Это же чепуха!
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Доктор Верховцев
Цикл должен соблюдаться. Ничто не в силах победить Систему!
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Тайосич
Ответ Очки Дани Алвеса
Да это не эксперименты, это же чепуха какая-то. Из разряда Кумана и Де Йонга в центре защиты. Зачем перепридумывать футбол? Офигенно вышедший, видно что качественный европейский футболист без скисшего в РПЛ состояния Бабич почему-то сидит на банке, зато миллиард раз косячившие Джикия и Дуарте в основе. Ну какие эксперименты? Это же чепуха!
Ну давайте не перегибать. Бабич только приехал и на неделе отыграл целый матч в кубке.
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Pelerin
Гену только Спартак интересует? )
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quasififa
Ответ Pelerin
Гену только Спартак интересует? )
Не только Гену, многих болельщиков, это ведь самый смешной клуб России
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Руслан Платонов
Ответ Spartakus1984
Семак был прям опытный,когда в зенит пришел))
Семак был тренером при Спаллетти, Луческу, в сборной при Капелло, можно у таких мэтров чему то подучиться
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Древний спартач
Кто пел оды-то ? Обычные сопливые диванные эксперты , считающие , что они понимают в футболе . Даже до прихода Абаскаля были проблемы с обороной и когда пришел Абаскаль , то подумал , неужели этот тренер сможет что-то сделать с этим "проходным двором" . Даже после первого круга прошлого чемпионата было видно , что ничего в защитных порядках не происходит и ничего не меняется - как не было четкой и слаженной обороны , так и осталось сейчас . Да любой тренер видит , какой бардак происходит в защите и центральной опорной зоне ! Неужели Абаскалю непонятно , что какая бы хорошая атака ни была , все это тлен , если "задница" голая ! Все видят это , кроме тренеров Спартака и некомпетентных людей из руководства клуба . Набрали шлака на 2 состава , а найти пару квалифицированных игроков в защиту не хватило ума . Смотрите - Чернов , Джикия , Дуарте , тот же Маслов . Может платить зарплату этих четырех ноунеймов ОДНОМУ , но хорошему ЦЗ ?
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Моутиньо оформляет 40
Только не надо увольнять его, пусть поработает, из зоны еврокубков все равно не вылетят
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[ADO]
Всегда критически относился к Семаку-тренеру, но что у него не отнять - это понимание своего места и умение не мешать. Он не мешает бразильцам играть и деликатно, в меру своих скромных способностей пытается настраивать команду. Абаскаль же, обладая не менее сильным составом, только и делает, что мешает. Во всяком случае, это именно то, что он делает именно сейчас. Немного бы успокоиться и понять степень ответственности, но нет, мечется как канарейка в клетке!
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arspurs9
Ответ Pavelaznaurov
За весь ЧЕ Джикия не выиграл ни одного мяча головой—-это официальные данные—— не аргумент????? И это ЦЗ!!!!!!!!
Какой ЧЕ? Чемпионат Европы? Причем тут Чемпионат Европы? Но если по нему, то окей. Джикия - с запасом лучший российский игрок на том турнире. Схема сборной подразумевала, что за весь верх отвечал Дивеев, тогда как Джикия неоднократно спасал сборку на скорости.
Ах да, скорость, он "медленный" - ага) Это самый быстрый ЦЗ в Спартаке и один из быстрейших в России. Ровно по этому у него гигантское количество спринтов с форвардами.
Но речь вроде про РПЛ. Например, будет новостью, что в этом сезоне у него 75% выигранных верховых дуэлей?)
А как отнестись к тому, что с Краснодаром Кордоба ни разу не выиграл у него позицию, проиграв в личной дуэли вообще все, но затем унизил Дуарте?
А как отнестись к тому, что ты не осилишь перечислить хотя бы 2 привоза капитана за последний год?)
Ну и далее по списку.
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arspurs9
Ответ Pavelaznaurov
Раз за разом ставит Джикию——человек не играет и уже давно—- центральный защитник без скорости,не умеет играть головой,постоянно теряет позицию—- а он его ставить в состав!!!!!! О чем можно говорить????
Ты ведь в курсе что по существу у тебя примерно ноль аргументов, а лишь фантазии?)
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Альф Третий
Ответ curier
Абаскаль будь мужиком уйди сам не позорь Спартак
Ну, понимаешь, как сказал Геннадий Орлов, "что вы от него ждали?". Абаскаль не супертренер, но, я думаю, он тоже старается. Конечно, сейчас у "Спартака" не лучшие результаты, и можно подумать о смене тренера. Но это решение должно быть осознанным и не на эмоциях. Мужество - это не только уходить, но и стоять и бороться, вот такой вот футбольный подход! 💪😄 Ну а позориться - это уже слишком сильное слово, не так ли? Команда пройдет через всё, главное - оставаться верными своим принципам и не опускать руки. Желаю удачи! ⚽🍀
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pav11k
Все видели, что Спартак может играть в качественный футбол. Эти матчи тоже были при Абаскале. Но реакции Гильермо на выигрыш/проигрыш не поддаются логике. Особенно в части состава
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loko84st
Ответ Очки Дани Алвеса
Да это не эксперименты, это же чепуха какая-то. Из разряда Кумана и Де Йонга в центре защиты. Зачем перепридумывать футбол? Офигенно вышедший, видно что качественный европейский футболист без скисшего в РПЛ состояния Бабич почему-то сидит на банке, зато миллиард раз косячившие Джикия и Дуарте в основе. Ну какие эксперименты? Это же чепуха!
Джикия: « Кто девушке платит, тот её и танцует»
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curier
Абаскаль будь мужиком уйди сам не позорь Спартак
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H23
Ответ Доктор Верховцев
Цикл должен соблюдаться. Ничто не в силах победить Систему!
Чем чаще менять тренеров, тем будет лучше!
(для всех участников процесса отмывки мясобабла) )))
Фпирётт, наркоманда!
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TiMTi O
Ответ arspurs9
Какой ЧЕ? Чемпионат Европы? Причем тут Чемпионат Европы? Но если по нему, то окей. Джикия - с запасом лучший российский игрок на том турнире. Схема сборной подразумевала, что за весь верх отвечал Дивеев, тогда как Джикия неоднократно спасал сборку на скорости. Ах да, скорость, он "медленный" - ага) Это самый быстрый ЦЗ в Спартаке и один из быстрейших в России. Ровно по этому у него гигантское количество спринтов с форвардами. Но речь вроде про РПЛ. Например, будет новостью, что в этом сезоне у него 75% выигранных верховых дуэлей?) А как отнестись к тому, что с Краснодаром Кордоба ни разу не выиграл у него позицию, проиграв в личной дуэли вообще все, но затем унизил Дуарте? А как отнестись к тому, что ты не осилишь перечислить хотя бы 2 привоза капитана за последний год?) Ну и далее по списку.
Возможно он БЫЛ быстрым, но сейчас очень сильно сдал. Постоянно теряет позицию, не развивает атаки, и не может играть весь матч в 29!!! лет. К тому же у него очевиднейший лишний вес. Неужели спортсмен, получающий 3 млн евро в год, не может следить за питанием? Раньше это был уникальный защитник, лучший в сборной, сейчас - уровень Ахмата.
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Pavelaznaurov
Ответ arspurs9
Ты ведь в курсе что по существу у тебя примерно ноль аргументов, а лишь фантазии?)
За весь ЧЕ Джикия не выиграл ни одного мяча головой—-это официальные данные—— не аргумент????? И это ЦЗ!!!!!!!!
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Андрей Лоел
Нащли кого слушать.
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фахитос
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Ответ Очки Дани Алвеса
Да это не эксперименты, это же чепуха какая-то. Из разряда Кумана и Де Йонга в центре защиты. Зачем перепридумывать футбол? Офигенно вышедший, видно что качественный европейский футболист без скисшего в РПЛ состояния Бабич почему-то сидит на банке, зато миллиард раз косячившие Джикия и Дуарте в основе. Ну какие эксперименты? Это же чепуха!
как тебе игра ман сити в лч? эксперименты , не не слышал.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Тайосич
Ну давайте не перегибать. Бабич только приехал и на неделе отыграл целый матч в кубке.
так они и Бабича с говном смешают тут же, за одну неудачную игру
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seversever
Опытный тренер, который НЕ МОЖЕТ экспериментировать? Пусть Федотова забирают.
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Александр Стабровский
У Абаскаля наверняка отличные юристы,он сам никуда не уедет,а если и уедет,то с очень большим мешком бабла...Там всё хорошо продумано и ему будет наплевать на всех остальных...Деньги решают всё!!!
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Футбол, хоккей итд
Даже Саша Мостовой без лицензии,🫣🙃 дал бы положительный результат в Спартаке.😉😏
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Артур Межаков
Бумагамаратели.....
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