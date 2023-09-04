Геннадий Орлов: «Такие оды Абаскалю были после 3-го тура! А сейчас поняли, что что-то не то. «Спартак» должен получать опытного тренера, который не может экспериментировать»
Журналист Геннадий Орлов высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«В Москве журналисты, в частности Игорь Рабинер, пишут, что если надо менять Абаскаля, то уже сейчас. Как изменилось все быстро. После 3-го тура такие оды были в адрес Абаскаля! А сейчас уже поняли, что что-то не то. Ну это, как говорится, их проблемы. Но 34 года Абаскалю – что вы от него ждали? Почему он что-то должен? У него опыта нет.
Такая команда, как «Спартак», должна получать опытного тренера, который не может экспериментировать. Тактика, связки между игроками – это все делается на сборах. А затем уже это наигрывается и развивается. Но у «Спартака» совсем не так, они по ходу экспериментируют, и это к добру не приведет. Сейчас они на девятом месте», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Ну какие эксперименты? Это же чепуха!
Ах да, скорость, он "медленный" - ага) Это самый быстрый ЦЗ в Спартаке и один из быстрейших в России. Ровно по этому у него гигантское количество спринтов с форвардами.
Но речь вроде про РПЛ. Например, будет новостью, что в этом сезоне у него 75% выигранных верховых дуэлей?)
А как отнестись к тому, что с Краснодаром Кордоба ни разу не выиграл у него позицию, проиграв в личной дуэли вообще все, но затем унизил Дуарте?
А как отнестись к тому, что ты не осилишь перечислить хотя бы 2 привоза капитана за последний год?)
Ну и далее по списку.
(для всех участников процесса отмывки мясобабла) )))
Фпирётт, наркоманда!