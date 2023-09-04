Геннадий Орлов: «Такие оды Абаскалю были после 3-го тура! А сейчас поняли, что что-то не то. «Спартак» должен получать опытного тренера, который не может экспериментировать»

Журналист Геннадий Орлов высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«В Москве журналисты, в частности Игорь Рабинер, пишут, что если надо менять , то уже сейчас. Как изменилось все быстро. После 3-го тура такие оды были в адрес Абаскаля! А сейчас уже поняли, что что-то не то. Ну это, как говорится, их проблемы. Но 34 года Абаскалю – что вы от него ждали? Почему он что-то должен? У него опыта нет.

Такая команда, как «Спартак», должна получать опытного тренера, который не может экспериментировать. Тактика, связки между игроками – это все делается на сборах. А затем уже это наигрывается и развивается. Но у « » совсем не так, они по ходу экспериментируют, и это к добру не приведет. Сейчас они на девятом месте», – сказал в эфире «Радио Зенит».

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