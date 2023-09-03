Роналду после гола «Аль-Хазему»: «850 – и это не конец! «Аль-Наср» становится все сильнее»
Криштиану Роналду пообещал, что продолжит забивать.
Гол форварда «Аль-Насра» в ворота «Аль-Хазема» (5:1) стал для него 850-м в карьере.
«Еще одно великолепное командное выступление! Мы продолжаем становиться сильнее. Вперед, «Аль-Наср»!
850 голов за карьеру – и это еще не конец!» – написал 38-летний футболист.
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Лучший бомбардир в истории национальных сборных: 123 гола
Рекордсмен национальных сборных по числу сыгранных матчей: 200
Лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы: 14 голов[406]
Рекордсмен чемпионатов Европы по количеству сыгранных матчей: 24 матча
Лучший бомбардир в истории отборочных турниров чемпионата Европы: 32 гола
Лучший бомбардир в истории сборной Португалии: 123 гола
Рекордсмен сборной Португалии по количеству сыгранных матчей: 200 матчей
Лучший бомбардир в истории международных матчей на клубном уровне: 140 голов
Рекордсмен по количеству проведённых матчей в еврокубках: 185 матчей
Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов УЕФА: 140 голов
Лучший ассистент в истории Лиги чемпионов УЕФА: 42 голевые передачи
Лучший бомбардир в истории Клубного чемпионата мира: 7 голов
Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА и Кубка европейских чемпионов по количеству голов в сезоне: 17 голов
Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА по количеству хет-триков за карьеру: 8 хет-триков[j]
Лучший бомбардир в истории «Реал Мадрид»: 450 голов
Рекордсмен «Реал Мадрид» по количеству голов в сезоне: 61 гол
Рекордсмен «Ювентуса» по количеству голов в сезоне: 37 голов
Лучший бомбардир в истории мадридского дерби: 22 гола
Единственный игрок, получивший все три призовых мяча ФИФА: бронзовый (2007), серебряный (2009), золотой (2008)
Единственный игрок в истории испанского футбола, забивавший 50 и более голов во всех соревнованиях в течение 6 сезонов подряд
Единственный игрок в истории Лиги чемпионов УЕФА, забивавший 10 и более голов в течение 7 сезонов подряд
Рекордсмен чемпионата Испании по количеству хет-триков за сезон: 8 хет-триков[j]
Рекордсмен чемпионата Италии по количеству матчей подряд, в которых удалось отметиться голом: 11 матчей[k]
Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА по количеству матчей подряд, в которых удалось отметиться голом: 11 матчей
Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА по количеству хет-триков за сезон: 3 хет-трика[l]
Рекордсмен по количеству голов в международных матчах в течение календарного года: 32 гола[407]
С такой же логикой, Пеле с 3 ЧМ намного величественее месси с одним ЧМ, ведь ЧМ по твоим словам это определяющий фактор величия, не так ли?
Пеле >>> Месси, так?)
Третий подряд соперник,который больше трёх передач друг-другу отдать не могут. Что же вы бомбардиров с Кувейта с Бахрейна с Сомали тогда не пиарите ? Эти голы мусор 🗑️
Где же он был на ЧМ в Катаре-2022 ?
Он даже в основу у ЭТХ не проходил в Европе,где же он был эксперты ?
Пришел в богатейший клуб СА,набрали профессионалов и потешаться на пастухах ! Это и есть ваше величие ? Грош цена
А какая единственная альтернатива Месси по статке? Криштик. Ещё и мордашка после всех операций как надо) Вот собственно и всë
Остальные либо мимо проходят, либо троллят.
Но зачем всерьез считать эти голы, забитые на уровне первенства Ессентуков по футболу?