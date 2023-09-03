Роналду после гола «Аль-Хазему»: «850 – и это не конец! «Аль-Наср» становится все сильнее»

Криштиану Роналду пообещал, что продолжит забивать.

Гол форварда «Аль-Насра» в ворота « » (5:1) стал для него 850-м в карьере.

«Еще одно великолепное командное выступление! Мы продолжаем становиться сильнее. Вперед, « »!

850 голов за карьеру – и это еще не конец!» – написал 38-летний футболист.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку