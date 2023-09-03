Роналду после гола «Аль-Хазему»: «850 – и это не конец! «Аль-Наср» становится все сильнее»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хазем соцсети Футбол

Криштиану Роналду пообещал, что продолжит забивать.

Гол форварда «Аль-Насра» в ворота «Аль-Хазема» (5:1) стал для него 850-м в карьере.

«Еще одно великолепное командное выступление! Мы продолжаем становиться сильнее. Вперед, «Аль-Наср»!

850 голов за карьеру – и это еще не конец!» – написал 38-летний футболист.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

150 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igoru
Ovechkin 822, Ronaldo 850, Gretsky 894
+123
-9
+114
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
📌📌📌Народ я болельщик Месси. Но вы не поленитесь прочитайте вот это. Этого человека умудряются хейтить. Лучший бомбардир в истории футбола в официальных матчах по версии МФФИИС и ФИФА: 838 голов
Лучший бомбардир в истории национальных сборных: 123 гола
Рекордсмен национальных сборных по числу сыгранных матчей: 200
Лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы: 14 голов[406]
Рекордсмен чемпионатов Европы по количеству сыгранных матчей: 24 матча
Лучший бомбардир в истории отборочных турниров чемпионата Европы: 32 гола
Лучший бомбардир в истории сборной Португалии: 123 гола
Рекордсмен сборной Португалии по количеству сыгранных матчей: 200 матчей
Лучший бомбардир в истории международных матчей на клубном уровне: 140 голов
Рекордсмен по количеству проведённых матчей в еврокубках: 185 матчей
Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов УЕФА: 140 голов
Лучший ассистент в истории Лиги чемпионов УЕФА: 42 голевые передачи
Лучший бомбардир в истории Клубного чемпионата мира: 7 голов
Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА и Кубка европейских чемпионов по количеству голов в сезоне: 17 голов
Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА по количеству хет-триков за карьеру: 8 хет-триков[j]
Лучший бомбардир в истории «Реал Мадрид»: 450 голов
Рекордсмен «Реал Мадрид» по количеству голов в сезоне: 61 гол
Рекордсмен «Ювентуса» по количеству голов в сезоне: 37 голов
Лучший бомбардир в истории мадридского дерби: 22 гола
Единственный игрок, получивший все три призовых мяча ФИФА: бронзовый (2007), серебряный (2009), золотой (2008)
Единственный игрок в истории испанского футбола, забивавший 50 и более голов во всех соревнованиях в течение 6 сезонов подряд
Единственный игрок в истории Лиги чемпионов УЕФА, забивавший 10 и более голов в течение 7 сезонов подряд
Рекордсмен чемпионата Испании по количеству хет-триков за сезон: 8 хет-триков[j]
Рекордсмен чемпионата Италии по количеству матчей подряд, в которых удалось отметиться голом: 11 матчей[k]
Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА по количеству матчей подряд, в которых удалось отметиться голом: 11 матчей
Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА по количеству хет-триков за сезон: 3 хет-трика[l]
Рекордсмен по количеству голов в международных матчах в течение календарного года: 32 гола[407]
+142
-60
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kahn01
Ответ Oleg
Комментарий скрыт
Что за бред? Причём здесь индивидуальная статистика и уровень и кубок мира? А если бы Месси родился в Лихтенштейне? Он бы был менее великим? Глупость несусветная, нельзя сравнивать командные достижения и индивидуальные.
+70
-5
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салесар
Ответ Oleg
Комментарий скрыт
Про Бицана вообще никто и никогда не слышал, пока Месси и Рон не догнали его по голам
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ответ Oleg
Комментарий скрыт
Вечный хейтер Роналлу.
С такой же логикой, Пеле с 3 ЧМ намного величественее месси с одним ЧМ, ведь ЧМ по твоим словам это определяющий фактор величия, не так ли?
Пеле >>> Месси, так?)
+34
-7
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Да комы нужны эти второсортные турниры, которые кстати Рон пропускал не редко. Я говорю про ЛЧ- Криш его лучший снайпер, лучший снайпер в истории сборных, лучший снайпер в истории Реала, лучший снайпер отборочных игр евро, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир клубного ЧМ, лучший ассистент ЛЧ, ну и тогда ли…. А ты говоришь кубок италии)
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Ответ igoru
Ovechkin 822, Ronaldo 850, Gretsky 894
В хоккее гораздо легче забивать, от этого рекорд Роналду просто феноменален
+23
-14
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Народ давайте без сравнения с Месси. Ну не великий футболист а…. 850 голов, и в каждом турнире кроме чм где участвовал лучший снайпер в истории.
+20
-13
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vanya Bacekin
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ты под каждой веткой с новостями о Роналду, прикол
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ромарио Влас
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А ты наверное сменил пару работ за свою жизнь,с монтера на слесаря. И,везде ты нужен и тебя все знают? Выйдешь на пенсию 65,и нигде опозориться не сможешь. Потому что твоя жизнь это унылое .....
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Betenya
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Боже мой, как же это жалко :D Прекрати позориться!
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mars
пора переходить ко мне во двор, тут тысячу выбьет
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Играя с кем он набивает стату,раскройте свои глаза.
Третий подряд соперник,который больше трёх передач друг-другу отдать не могут. Что же вы бомбардиров с Кувейта с Бахрейна с Сомали тогда не пиарите ? Эти голы мусор 🗑️
Где же он был на ЧМ в Катаре-2022 ?
Он даже в основу у ЭТХ не проходил в Европе,где же он был эксперты ?
Пришел в богатейший клуб СА,набрали профессионалов и потешаться на пастухах ! Это и есть ваше величие ? Грош цена
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Он и в старости на турнире ветеранов будет голы считать и посты выкладывать
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
Ответ H23
Комментарий удален модератором
У меня только одно объяснение слепому поклонению криштику. Многим Месси не заходит чисто внешне (мелкий, скромный, все дела). Эти бедолаги прекрасно видят, что так как играет он, они не смогут сыграть даже во сне. И никто не сможет. Но "гнум" и всë тут.

А какая единственная альтернатива Месси по статке? Криштик. Ещё и мордашка после всех операций как надо) Вот собственно и всë
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доброжелатель98
Ответ Александр Заиц
Не так давно я уже писал схожий коммент. Продублирую его, поскольку, как мне кажется, он по теме. Рон, конечно, великий голеодор и, безусловно, забьет больше всех мячей по итогу. Но.... У Месси, на данный момент, забито не то 818, не то 819 мячей(не 600, не 700...тоже, за 800+). Не сильно меньше, чем у Рона. Но Месси сыграл на 150+ матчей меньше(за абсолютную точность не ручаюсь...+/-). Вопрос, конечно, риторический и мы, к сожалению, никогда не узнаем, сколько он забил бы, сыграв столько же матчей сколько сыграл Рон. Вот тогда можно было бы сравнивать их стату...
Это говорит о том, что Месси эффективней и намного. Играя при этом одной левой. При этом и с игры Месси забил больше голов.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Алексей Игоревич
Никто и не спорит что он велик, хорош и прочие эпитеты Но зачем всерьез считать эти голы, забитые на уровне первенства Ессентуков по футболу?
Да роналду сам понимает какие у него фанаты, для них и пост.
Остальные либо мимо проходят, либо троллят.
+15
-11
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Выкиньте товарняки Месси и увидете насколько он позади.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Игоревич
Никто и не спорит что он велик, хорош и прочие эпитеты

Но зачем всерьез считать эти голы, забитые на уровне первенства Ессентуков по футболу?
+21
-18
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Сидоров
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ты нормальный? Да, именно там, где ты и писал, он лучший снайпер как минимум в нескольких сезонах был, а ещё ЛЧ, лучший в истории
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Ответ Barcelonec1986
Начало 2005...Шла середина 2023 и их продолжали сравнивать, кричать ,бить кулаками в грудки, и с пенкой у ртов доказывать, он - нет он...А для какого самым великим остался Зидан, для второго Марадона, для третьего Бергкамп и т.д...Толпа, она и есть толпа, с прогнившей моралью и мимолётными ценностями ;)
А для самых утончённых ценителей лучшим всегда будет Дзюба.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Ответ Алексей Игоревич
Никто и не спорит что он велик, хорош и прочие эпитеты Но зачем всерьез считать эти голы, забитые на уровне первенства Ессентуков по футболу?
Ну такого правила статистики, голы Месси за Майами тоже учитываются. Но а как по другому, они играют официально в профессиональных лигах, не товарняки же
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ромарио Влас
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Вот сразу видно по ответу,что человек не реализовался как личность. Говорит,что материальные ценности его не интересуют,и тут же он может купить себе все что хочет. И лучше тратить время на зарабатывания денег,намекая на статус руководителя. Типичный хвастун,выдающий желаемое за действительное. И дело не в профессиях,я нормально отношусь ко всем профессиям. Дело в контексте твоего посыла,осуждающего посыла дилетанта. Вот и все,поэтому я выбрал такой пример. Я хотел показать тебе насколько ты никчёмный ,так как осуждаешь других людей,за то что они успешней тебя. И добились этого собственным крапотливым трудом. А тебя грызёт зависть.Ты не можешь смериться с тем,что ты очередной Петя или Вася. О котором не знает никто.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Seven2482
шакалить стату будет лет до 50, хоть на первенстве пивзавода будет мотаться
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlados 86
Ему отдельный раздел на Спортс нужен. Там же и чемпионат СА. Чтоб не засорять новости нормального футбола топ-50 лигой.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий