«Аль-Наср» Роналду выиграл 4 матча подряд с общим счетом 18:3. У Криштиану 6 голов и 5 ассистов

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хазем Футбол

Криштиану Роналду в составе «Аль-Насра» одержал четыре победы подряд.

Сегодня команда разгромила «Аль-Хазем» (5:1) в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

До этого клуб из Эр-Рияда с крупным счетом победил «Аль-Шабаб» (4:0) и «Аль-Фатех» (5:0), а также обыграл «Шабаб Аль-Ахли» в Лиге чемпионов Азии (4:2).

За эти четыре игры Роналду забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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59 комментариев

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HostileAxelerat@mail.ru
Дворовая лига же. Не то, что Месси в первой лиге мира кляпает)
+97
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+80
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Фанат спорта01
кстати Аль-фат которому Роналду хет-трик положил уничтожил Аль-Ахли 5:1.
+55
-5
+50
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Любезный Коссутий
Ответ HostileAxelerat@mail.ru
Дворовая лига же. Не то, что Месси в первой лиге мира кляпает)
в этой дворовой лиге какие-то ноунеймы параллельно разнесли в пух и прах Фирмино, Мареха, Кесье и компанию 🤷‍♂️ не такая уж и дворовая, получается
+48
-7
+41
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Manu Maks
Молодец! Наверное у него есть цель 1000 голов за карьеру!
+27
-1
+26
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Геннадий Тимченко
Ответ Айрат Ситдиков
Комментарий скрыт
да там можно нарезку сделать, как телохранитель пешего по бровке бегает быстрее самого пешего и мячи ему подаёт 🤣🤣🤣👏
+23
-2
+21
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King_X
Ответ HostileAxelerat@mail.ru
Дворовая лига же. Не то, что Месси в первой лиге мира кляпает)
https://postimg.cc/yWmBpHWw

Каждый раз смотрю на эту топовую игру защитников в топовой американской лиге (по версии местных мессибоев) - затем восторженные комменты в ветке с его статой в очередном матче МЛС

И угораю))
Даже в женском и детском футболе подобного не видел, если честно
+23
-6
+17
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Великий Алонсо
Криштиану и сейчас лучший игрок планеты 🙌🙌👍👍🙏🙏🙏
+28
-11
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Любезный Коссутий
дед разрывает саудовскую лигу
+19
-5
+14
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Eziiko
Раньше в защите не хватало игроков у Аль Насра,много пропускали,но с приходом Ляпорта почти все линии укомплектованы, особенно атака конечно
+14
-1
+13
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Штаны Габора Кирая
Дед хорош, конечно, в конкурентном чемпике разрывает. Это всё-таки не голы в Кубке KFC, но тоже ничего.
+22
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annayeweziz95@gmail.com
тяжёлое время настало для хейтерков Криша.мне искренно их жаль😣
+12
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udiekemen
Ответ Любезный Коссутий
дед разрывает саудовскую лигу
Ппхх, в 38 зажигает )
+13
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Streetbor
Португалец сперва дал фору всяким Малкомам, а теперь сам взялся забивать.
+9
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annayeweziz95@gmail.com
Ответ VERBLYUD
Неужели хоть где-то станет лучшим ассистентом сезона в чемпионате? За 20 лет в Европе ни разу не был)))
его обязанность как форвард забивать. а не ассистировать)). Впрочем он и с тем и с другим справляется на ура.
+7
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JealousNobody
GOAT
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Фёдор Кузнецов
Ответ Борис Энгельгардт
чёто уже Теллес не проходит в основу, саудиты подтянулись или лимит?
Конан есть на позиции, моложе и точно не слабее
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Роман
Роналду уже лучший ассистент и бомбардир лиги.
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Tristan...
Не зря был признан игроком месяца чемпионата Саудовской Аравии!...
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Док163
К слову, теперь , когда в СА подписали столько звезд, сложно упрекать его в легкости его голов и достижений.
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splint
Ответ Hella black
Шлак и шляпа эти голы и победы,против Брозовича,Садио Мане,Эмерика Ляпорта играют пастухи ! Но даже на их фоне,на фоне пастухов,ваш герой ничем не выделяется кроме как стоять на подсосе. Чушь не впаривайте,отвлекая людей от действительности.
Чел, ты неисправим...
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Доброжелатель98
Ответ annayeweziz95@gmail.com
его обязанность как форвард забивать. а не ассистировать)). Впрочем он и с тем и с другим справляется на ура.
И поэтому его пять раз признавали лучшим плеймейкером мира. 😄🤭..
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Temp LC
Ответ Hella black
Да хоть 10 10 грош цена 💲 Вы посмотрите в какой футбол они пытаются играть там,уровень двора из любого микроша ! Мир РПЛ на три головы выше ☝🏼этого цирка с заморскими зверушками
А почему им не пытаться играть в современный футбол? Или тебя так это задевает?))) Ну уж прости
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Нубчик Супчик
Рональду и Месси зажигают в последнее времена, просто лучшие :з
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Борис Энгельгардт
Ответ Eziiko
Раньше в защите не хватало игроков у Аль Насра,много пропускали,но с приходом Ляпорта почти все линии укомплектованы, особенно атака конечно
чёто уже Теллес не проходит в основу, саудиты подтянулись или лимит?
+1
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Геннадий Тимченко
Ответ Dazdingo
команда Малкома помощнее чем у Бензема или Роналду.
там каким-то образом надо выманить на поле самого высокооплачиваемого игрока клуба - пока тренерский штаб эту задачу решить не может🤷🤦
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