«Аль-Наср» Роналду выиграл 4 матча подряд с общим счетом 18:3. У Криштиану 6 голов и 5 ассистов

Криштиану Роналду в составе «Аль-Насра» одержал четыре победы подряд.

Сегодня команда разгромила « » (5:1) в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

До этого клуб из с крупным счетом победил «Аль-Шабаб» (4:0) и «Аль-Фатех» (5:0), а также обыграл «Шабаб Аль-Ахли» в Лиге чемпионов Азии (4:2).

За эти четыре игры забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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