«Аль-Наср» Роналду выиграл 4 матча подряд с общим счетом 18:3. У Криштиану 6 голов и 5 ассистов
Криштиану Роналду в составе «Аль-Насра» одержал четыре победы подряд.
Сегодня команда разгромила «Аль-Хазем» (5:1) в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
До этого клуб из Эр-Рияда с крупным счетом победил «Аль-Шабаб» (4:0) и «Аль-Фатех» (5:0), а также обыграл «Шабаб Аль-Ахли» в Лиге чемпионов Азии (4:2).
За эти четыре игры Роналду забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Каждый раз смотрю на эту топовую игру защитников в топовой американской лиге (по версии местных мессибоев) - затем восторженные комменты в ветке с его статой в очередном матче МЛС
И угораю))
Даже в женском и детском футболе подобного не видел, если честно