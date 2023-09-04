«Локомотив» ведет переговоры о трансфере Изидора с «Црвеной Звездой» и «Олимпиакосом»

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Турция высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

«Локомотив» работает над продажей Вильзона Изидора в европейский клуб.

Ранее стало известно, что железнодорожники отказались отпускать нападающего в «Марсель» и «Метц». Футболист покинул Россию и не хочет возвращаться

Изидор остается во Франции и, вероятно, не вернется в Россию как минимум до конца трансферного окна во всей Европе. Реальными вариантами для форварда является переход в Грецию (окно открыто до 11 сентября), Сербию или Турцию (до 15 сентября).

Предложения о трансфере игрока присылали «Олимпиакос» и «Црвена Звезда», но российский клуб отклонил их,  поскольку с финансовой точки зрения они были неприемлемыми. При этом «Локомотив» направил ответные предложения, переговоры продолжаются. 

Также интерес к Изидору проявляет один из клубов чемпионата Турции. Переговоры между сторонами начались, но официальных предложений еще не было. 

В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Полную статистику француза можно найти здесь.

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10 комментариев

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VanyaVanya063
С Црвеной Звездой хороший вариант так как она в ЛЧ , проявит себя Изидор в ЛЧ там и предложение от команды посолиднее будет.
+10
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ractorosan527@gmail.com
игроков покупайте один Артём не справится
+4
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+4
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Никита Самарин
Олимпиакос норм варик 👍 (если по деньгам сойдутся)
+3
-1
+2
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Kit244098
Лучше бы его оставить в паровозах. Хоть какая-то вариативность.
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Сергей Зотов
Может это про него Зенит говорил, что трансфер сенсационный, молодой и универсальный парень?))
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Собака хаски в маске
Только отдаем игроков, никого не покупая. Странно
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Ызяя
Ответ ractorosan527@gmail.com
игроков покупайте один Артём не справится
или меняйте .... того же Изидора на приличного серба.
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goleodor
Ответ Kit244098
Лучше бы его оставить в паровозах. Хоть какая-то вариативность.
Вряд он будет мотивирован. Будет отбывать номер. А скорее всего не вернется.
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