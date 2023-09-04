«Локомотив» ведет переговоры о трансфере Изидора с «Црвеной Звездой» и «Олимпиакосом»

«Локомотив» работает над продажей Вильзона Изидора в европейский клуб.

Ранее стало известно, что железнодорожники отказались отпускать нападающего в «Марсель» и «Метц». Футболист покинул Россию и не хочет возвращаться.

остается во Франции и, вероятно, не вернется в Россию как минимум до конца трансферного окна во всей Европе. Реальными вариантами для форварда является переход в Грецию (окно открыто до 11 сентября), Сербию или Турцию (до 15 сентября).

Предложения о трансфере игрока присылали « » и « », но российский клуб отклонил их, поскольку с финансовой точки зрения они были неприемлемыми. При этом « » направил ответные предложения, переговоры продолжаются.

Также интерес к Изидору проявляет один из клубов чемпионата Турции. Переговоры между сторонами начались, но официальных предложений еще не было.

В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Полную статистику француза можно найти здесь.

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