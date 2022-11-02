Гендиректор «Зенита» об интересе к Кассьерре: «Матео не покинет «Зенит» в ближайшее время»

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Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к Матео Кассьерре.

«Галатасарай», «Црвена Звезда» и «Генк» активно интересуются Кассьеррой? Матео не покинет «Зенит» в ближайшее время», – сказал гендиректор «Зенита».

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» интересен «Црвене Звезде», «Генку» и «Галатасараю».

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» минувшим летом. В нынешнем сезоне колумбиец отдал три результативные передачи в 12 матчах РПЛ и выиграл с «Зенитом» Суперкубок России.

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