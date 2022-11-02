Гендиректор «Зенита» об интересе к Кассьерре: «Матео не покинет «Зенит» в ближайшее время»

Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к Матео Кассьерре.

, и «Генк» активно интересуются Кассьеррой? Матео не покинет «Зенит» в ближайшее время», – сказал гендиректор .

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» интересен «Црвене Звезде», «Генку» и «Галатасараю».

Кассьерра перешел в «Зенит» из минувшим летом. В нынешнем сезоне колумбиец отдал три результативные передачи в 12 матчах и выиграл с «Зенитом» Суперкубок России.