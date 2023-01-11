Изидор поехал на сборы с «Локо», хотя не выходил на связь с клубом несколько дней назад. Он не хочет в ПАОК

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Вильзон Изидор Чемпионат.com Футбол

Нападающий Вильзон Изидор отказывается переходить в ПАОК из «Локомотива».

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Из-за отказа Изидора «Локомотив» все-таки решил взять форварда на сборы. Хотя еще несколько дней назад француз не брал трубки и не выходил на связь с московским клубом», – рассказал источник.

В этом сезоне на счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Orlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А может быть просто кто-то (с сайта Чемпионат) опять обосрался с инсайдом (про "Изидор не поедет на сборы с Локомотивом"), а теперь, когда клуб опубликовал видео с Изидором, проходящим медосмотр, этот кто-то пытается изобразить хорошую мину при плохой игре?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SVD44
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мало хайпа.
Напишите, что всего несколько несколько дней назад француз не брал трубки и не выходил на связь, а когда к нему приезжали на переговоры домой, он отстреливался от представителей клуба из автомата.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Плацкарт Вагоныч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Во Францию ему надо. Хотя, если он найдет в себе мотивацию, то будет и в РПЛ успешен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий