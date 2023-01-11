Изидор поехал на сборы с «Локо», хотя не выходил на связь с клубом несколько дней назад. Он не хочет в ПАОК
Нападающий Вильзон Изидор отказывается переходить в ПАОК из «Локомотива».
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Из-за отказа Изидора «Локомотив» все-таки решил взять форварда на сборы. Хотя еще несколько дней назад француз не брал трубки и не выходил на связь с московским клубом», – рассказал источник.
В этом сезоне на счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.
Напишите, что всего несколько несколько дней назад француз не брал трубки и не выходил на связь, а когда к нему приезжали на переговоры домой, он отстреливался от представителей клуба из автомата.