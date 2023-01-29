Трансфер форварда «Локо» Раконяца в «Црвену Звезду» сорвался. У игрока 0 голов в 15 матчах

мог покинуть «Локомотив».

Интерес к 22-летнему черногорскому форварду проявляла « ».

Сербский клуб собирался арендовать Марко с возможностью выкупа, но стороны не пришли к соглашению.

«Переговоры между клубами сорвались», – сказал агент футболиста Игор Глушевич.

Раконяц перешел в « » прошлым летом из клуба «Чукарички» за 2,5 млн евро.

За «Локо» он провел 15 матчей и не забил ни одного мяча. Подробная статистика игрока – здесь.