Трансфер форварда «Локо» Раконяца в «Црвену Звезду» сорвался. У игрока 0 голов в 15 матчах

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы агенты Р-Спорт Марко Раконяц Футбол

Марко Раконяц мог покинуть «Локомотив».

Интерес к 22-летнему черногорскому форварду проявляла «Црвена Звезда».

Сербский клуб собирался арендовать Марко с возможностью выкупа, но стороны не пришли к соглашению.

«Переговоры между клубами сорвались», – сказал агент футболиста Игор Глушевич.

Раконяц перешел в «Локомотив» прошлым летом из клуба «Чукарички» за 2,5 млн евро.

За «Локо» он провел 15 матчей и не забил ни одного мяча. Подробная статистика игрока – здесь.

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32 комментария

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Матвей Суицидин
Ответ Юрий Кечко
Я думал бездарнее Петра Шкулетича не будет нападающего у Локо Но снизу постучал Раконьяц
Портнягин: подержи мое пиво!
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Чётко_как_чечётка
Ответ Георгий Янцевич
А как же Хенти, за 15 лет точно большего пассажира не было. Шкулетич хотя бы забивал что-то
Уж если пассажир, то однозначно Сапатер.
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Никита Новосельцев
Ответ Юрий Кечко
Я думал бездарнее Петра Шкулетича не будет нападающего у Локо Но снизу постучал Раконьяц
Лука Джорджевич не согласится с тобой
0
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slow focus
работает стратегия!
0
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Фут.Боль
Ответ Павел Гребнев
Какой Конти и кем подписан? Загуглил и никакой инфы касательно "Локо" и Андреа Конти(если это он) не нашел.
Херман Конти, пишут, что подписал контракт с Локо.
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0
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SVD44
Ответ Юрий Кечко
А ну как я мог забыть про Хенти Извиняюсь перед Петром Я этого чудика как то в Заре встретил
А ещё Джиби Фалль 😁
+1
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SVD44
Да уж, потерялся парень у нас совсем, даже жалко его как-то.
А ведь контракт на 4 года подписан.
0
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Павел Гребнев
Ответ Дядя ТУРА
Конти подписан и 0 информации об этом. Под 30 номером будет играть
Какой Конти и кем подписан? Загуглил и никакой инфы касательно "Локо" и Андреа Конти(если это он) не нашел.
0
-1
-1
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SVD44
Ответ Фахрик
Бездарнее Шкулетича? Вот сейчас где-то Франческо Руополо усмехнулся...
Шкулетича?))) Хе, не так давно ты за Локо следишь)
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samarskij-kuzmich
Зачем же бурёнка тебя продаю??
Такая корова нужна самому (С)
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Иван Шуткин
Кто это?) Первый раз слышу и у него ещё 15 матчей?) Или 15 матчей по 3 минуты
+1
-1
0
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Юрий Кечко
Ответ Дядя ТУРА
Хамину Драман вошёл в чат
Хамину Драман полузащитник был
Нападающий Драман Траоре, который на фоне перечисленных топ))
+2
-1
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STB
Ответ Дядя ТУРА
Хамину Драман вошёл в чат
Он не был нападающим
+1
-1
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Дядя ТУРА
Ответ В небе над Калининградом
Бай Джиби Фаль ржёт над вами🤣
Хамину Драман вошёл в чат
+4
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Ярик01
Контракт на 4 года.
За один полуудачный сезон в Сербии рискнули с подписанием.
0
-1
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Усатый КозлоБык ©
Ограбил шубохранишище
0
-1
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Фахрик
Ответ Юрий Кечко
А ну как я мог забыть про Хенти Извиняюсь перед Петром Я этого чудика как то в Заре встретил
Может из-за того, что этот чудик Хенти был как-никак воспитанником Милана?)
+1
-1
0
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В небе над Калининградом
Ответ Юрий Кечко
Я думал бездарнее Петра Шкулетича не будет нападающего у Локо Но снизу постучал Раконьяц
Бай Джиби Фаль ржёт над вами🤣
+7
0
+7
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Юрий Кечко
Ответ Георгий Янцевич
А как же Хенти, за 15 лет точно большего пассажира не было. Шкулетич хотя бы забивал что-то
Да да я свой комментарий про Хенти писал ещё не видев твой )))
+1
-1
0
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Юрий Кечко
Ответ Фахрик
Бездарнее Шкулетича? Вот сейчас где-то Франческо Руополо усмехнулся...
А ну как я мог забыть про Хенти
Извиняюсь перед Петром

Я этого чудика как то в Заре встретил
+3
-1
+2
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krealpmoney
Ответ Дядя ТУРА
Конти подписан и 0 информации об этом. Под 30 номером будет играть
какой Конти? неужто легенда МиланЛаба?
+1
-3
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Юрий Кечко
Ответ Фахрик
Бездарнее Шкулетича? Вот сейчас где-то Франческо Руополо усмехнулся...
Ну Руополо помнится в Кубке Уефа даже забил вроде , что уже выгодно его отличает)))
Ну можно ещё кого нибудь повспоминать

Челидзе, тебе на Е
+8
0
+8
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Георгий Янцевич
Ответ Юрий Кечко
Я думал бездарнее Петра Шкулетича не будет нападающего у Локо Но снизу постучал Раконьяц
А как же Хенти, за 15 лет точно большего пассажира не было. Шкулетич хотя бы забивал что-то
+28
0
+28
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Сергей Сунчилиев
Да заберите же наконец то. Зачем нам второй Шкулетич?
0
-1
-1
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Фахрик
Ответ Юрий Кечко
Я думал бездарнее Петра Шкулетича не будет нападающего у Локо Но снизу постучал Раконьяц
Бездарнее Шкулетича? Вот сейчас где-то Франческо Руополо усмехнулся...
+26
-1
+25
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