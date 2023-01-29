Трансфер форварда «Локо» Раконяца в «Црвену Звезду» сорвался. У игрока 0 голов в 15 матчах
Марко Раконяц мог покинуть «Локомотив».
Интерес к 22-летнему черногорскому форварду проявляла «Црвена Звезда».
Сербский клуб собирался арендовать Марко с возможностью выкупа, но стороны не пришли к соглашению.
«Переговоры между клубами сорвались», – сказал агент футболиста Игор Глушевич.
Раконяц перешел в «Локомотив» прошлым летом из клуба «Чукарички» за 2,5 млн евро.
За «Локо» он провел 15 матчей и не забил ни одного мяча. Подробная статистика игрока – здесь.
А ведь контракт на 4 года подписан.
Такая корова нужна самому (С)
Нападающий Драман Траоре, который на фоне перечисленных топ))
За один полуудачный сезон в Сербии рискнули с подписанием.
Извиняюсь перед Петром
Я этого чудика как то в Заре встретил
Ну можно ещё кого нибудь повспоминать
Челидзе, тебе на Е