Неймар: «Надеюсь выиграть ЧМ, это мечта. У Зико нет победы на ЧМ, но это не определяет его дар. Ко мне это тоже подходит»

Неймар заявил, что мечтает выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии.

– Вы ожидаете, что футбол будет справедлив к вам и подарит трофей чемпиона мира?

– Я надеюсь (смеется). Дружище, я надеюсь. Конечно, я надеюсь, что однажды смогу осуществить самую большую мечту и выиграть чемпионат мира, это очевидно. Но иногда не получается.

В Бразилии есть топ-кумир, один из важнейших футболистов в истории страны. Это Зико, и у него нет победы на чемпионате мира. И это не определяет его качества и дар, который у него был. Ко мне эти слова тоже подходят, – сказал нападающий « ».

Зико стал бронзовым призером ЧМ-1978 в составе сборной Бразилии, а в 1995-м и 1996-м выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии по пляжному футболу.

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