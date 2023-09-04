Неймар: «Надеюсь выиграть ЧМ, это мечта. У Зико нет победы на ЧМ, но это не определяет его дар. Ко мне это тоже подходит»

Теги Сборная Бразилии по футболу Зико Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль чемпионат мира ЧМ-2026 Футбол

Неймар заявил, что мечтает выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии.

– Вы ожидаете, что футбол будет справедлив к вам и подарит трофей чемпиона мира?

– Я надеюсь (смеется). Дружище, я надеюсь. Конечно, я надеюсь, что однажды смогу осуществить самую большую мечту и выиграть чемпионат мира, это очевидно. Но иногда не получается.

В Бразилии есть топ-кумир, один из важнейших футболистов в истории страны. Это Зико, и у него нет победы на чемпионате мира. И это не определяет его качества и дар, который у него был. Ко мне эти слова тоже подходят, – сказал нападающий «Аль-Хилаля».

Зико стал бронзовым призером ЧМ-1978 в составе сборной Бразилии, а в 1995-м и 1996-м выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии по пляжному футболу.

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66 комментариев

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Filimon4ik
Это какая стадия - торг или принятие?
+38
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che kaif
Ответ Евгений Кузнецов
Неймар - волшебник! Наблюдать за его игрой - истинное удовольствие! Именно он сыграл решающую роль в 6-1 в великом мачте с ПСЖ! Именно он вёл Бразилию вперёд на ЧМ... но, тренер чуть отпустил вожжи (нельзя было давать игрокам праздновать голы так весело и беззаботно); профессиональный футбол - это не игра, а работа (как сказал Ивич) и минутная расслабленность помогла хорватам вернуться в ту игру.... Да, он совершил ошибку, уйдя в ПСЖ, но , надеюсь, возьмёт золото на следующем ЧМ, если выдержить все искушения и будет жить только футболом
Именно он сыграл решающую роль в 6-1 в великом мачте с ПСЖ!
Айтекину смешно
+38
-16
+22
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Павел Мельников
ЧМ в Америке - последний шанс Неймару закрыть гештальт, какой был и у Месси. Но такие красивые сказки очень редко случаются.
+14
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+13
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Леван Мкртчян
Ответ Filimon4ik
Это какая стадия - торг или принятие?
Ну очевидно же, что торг.
А так удивительно , что у, возможно, сильнейшей сборной в истории (Бразилия 1982) нет даже медали на этом турнире.
Один волшебный день просветления Росси , с его хет-триком и феноменальная команда бразилов с Зико и Сократесом поехала домой .
Все что нужно знать о формате турнира и элементе непредсказуемости на мундиале
+13
-1
+12
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Экспертное мнение
Ответ Сикарио
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Весь мир против нашей любимой клубники, мы всё поняли уже
+19
-8
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Сикарио
Ответ Евгений Кузнецов
Неймар - волшебник! Наблюдать за его игрой - истинное удовольствие! Именно он сыграл решающую роль в 6-1 в великом мачте с ПСЖ! Именно он вёл Бразилию вперёд на ЧМ... но, тренер чуть отпустил вожжи (нельзя было давать игрокам праздновать голы так весело и беззаботно); профессиональный футбол - это не игра, а работа (как сказал Ивич) и минутная расслабленность помогла хорватам вернуться в ту игру.... Да, он совершил ошибку, уйдя в ПСЖ, но , надеюсь, возьмёт золото на следующем ЧМ, если выдержить все искушения и будет жить только футболом
В великом матче с ПСЖ решающую роль сыграл Дениз Айтекин.
+26
-15
+11
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Павел Мельников
Ответ Сикарио
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Ну да, ну да. По катарцам, саудитам и китайцам не делали, а вот аргентинцам вдруг решили подарить золотые медали.
+11
-4
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Степан Панфилов
Ответ Blaumerc
а до этого был проект для Франции, Германии, Испании и Италии? как думаешь, почему фифа ни разу не сделала проект для Португалии? они о чём то догадываются?
Может они пытались, но Марокко оказалось слишком сильным)
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Бьорн Дэли
Ответ Buharoid
Ну если тоже будет такое щедрое судейство, то проблем не вижу.
Щедрое судейство это когда результат без проблем.
А когда у тебя две серии пенальти и ты на волоске, когда в твои ворота две пенки на последних минутах доп.времени в финале ЧМ, то о каком судействе речь, тем более щедром?
Фанатам роналду настолько больно от триумфа Лео на ЧМ, что готовы верить в откровенный бред.
+5
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salex_9000
Ответ Сикарио
у Мессе липовый
Так то и Марадона в 86-м под большим вопросом
+4
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Павел Мельников
Ответ Buharoid
Ну если тоже будет такое щедрое судейство, то проблем не вижу.
Щедрое судейство без проблем - это не в том случае, когда в финальной игре доходит до серии пенальти.
+3
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Евгений Кузнецов
Неймар - волшебник! Наблюдать за его игрой - истинное удовольствие!

Именно он сыграл решающую роль в 6-1 в великом мачте с ПСЖ! Именно он вёл Бразилию вперёд на ЧМ... но, тренер чуть отпустил вожжи (нельзя было давать игрокам праздновать голы так весело и беззаботно); профессиональный футбол - это не игра, а работа (как сказал Ивич) и минутная расслабленность помогла хорватам вернуться в ту игру....

Да, он совершил ошибку, уйдя в ПСЖ, но , надеюсь, возьмёт золото на следующем ЧМ, если выдержить все искушения и будет жить только футболом
+16
-14
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Blaumerc
Ответ Сикарио
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а до этого был проект для Франции, Германии, Испании и Италии?
как думаешь, почему фифа ни разу не сделала проект для Португалии? они о чём то догадываются?
+5
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Recreated
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит!
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Леван Мкртчян
Ответ Hi Hi
сильнейшая сборная бразилия была в 2002 во главе с Роналдо, Ривалдо, Роберто, Рональдиньо и другими
Даже сами бразильцы считают по-другому.
Сильнейшая для них сборная 1982, потом идут 1970 и 2002.
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Anton Kortenko
Ответ Filimon4ik
Это какая стадия - торг или принятие?
у Неймара всегда торг
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Rus Donskoy
все возможно
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AurelioDeLaurentis
Я скажу так, если Неймар каким то чудом выиграет ЧМ, он все равно не будет великим и не станет легендой футбола. С таким мерзким характером (издеватся над соперниками, подло симулировать чтоб соперника удалили или дали ж/к) и наплевательским отношением к болельщикам (каждый год запланированно получать травму аккурат в ДР сестренки, кто знает может специально) никакой игрок не будет великим.
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Lari
Ответ Бьорн Дэли
Щедрое судейство это когда результат без проблем. А когда у тебя две серии пенальти и ты на волоске, когда в твои ворота две пенки на последних минутах доп.времени в финале ЧМ, то о каком судействе речь, тем более щедром? Фанатам роналду настолько больно от триумфа Лео на ЧМ, что готовы верить в откровенный бред.
Ещё австралиец темнокожий на последних секундах попал в Мартинеса, попали в ворота, было бы доп время, а тем как сложилось ни кто не знает.
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vova123456
Ответ che kaif
Именно он сыграл решающую роль в 6-1 в великом мачте с ПСЖ! Айтекину смешно
Неймар повлиял на большую часть голов, так что он реально сыграл решающую роль в том матче, как бы больно тебе небыло от этого.
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Lari
Ответ Сикарио
у Мессе липовый
Насчёт липовости, это у Марадоны который рукой забил англичанам.
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Бьорн Дэли
Ответ Lari
Ещё австралиец темнокожий на последних секундах попал в Мартинеса, попали в ворота, было бы доп время, а тем как сложилось ни кто не знает.
Да явно австралийца шейхи купили или фифа, он специально не попал)))
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Kulik-001
Вполне возможно, тем более в США Бразилия уже выигрывала ЧМ с Ромарио и Бебето)
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Edwin_Hubble
Как будет по-португальски «дружище»?
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Я Гражданин Мира
Бедный, сам себя хвалить.
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