Неймар: «Надеюсь выиграть ЧМ, это мечта. У Зико нет победы на ЧМ, но это не определяет его дар. Ко мне это тоже подходит»
Неймар заявил, что мечтает выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии.
– Вы ожидаете, что футбол будет справедлив к вам и подарит трофей чемпиона мира?
– Я надеюсь (смеется). Дружище, я надеюсь. Конечно, я надеюсь, что однажды смогу осуществить самую большую мечту и выиграть чемпионат мира, это очевидно. Но иногда не получается.
В Бразилии есть топ-кумир, один из важнейших футболистов в истории страны. Это Зико, и у него нет победы на чемпионате мира. И это не определяет его качества и дар, который у него был. Ко мне эти слова тоже подходят, – сказал нападающий «Аль-Хилаля».
Зико стал бронзовым призером ЧМ-1978 в составе сборной Бразилии, а в 1995-м и 1996-м выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии по пляжному футболу.
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Айтекину смешно
А так удивительно , что у, возможно, сильнейшей сборной в истории (Бразилия 1982) нет даже медали на этом турнире.
Один волшебный день просветления Росси , с его хет-триком и феноменальная команда бразилов с Зико и Сократесом поехала домой .
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А когда у тебя две серии пенальти и ты на волоске, когда в твои ворота две пенки на последних минутах доп.времени в финале ЧМ, то о каком судействе речь, тем более щедром?
Фанатам роналду настолько больно от триумфа Лео на ЧМ, что готовы верить в откровенный бред.
Именно он сыграл решающую роль в 6-1 в великом мачте с ПСЖ! Именно он вёл Бразилию вперёд на ЧМ... но, тренер чуть отпустил вожжи (нельзя было давать игрокам праздновать голы так весело и беззаботно); профессиональный футбол - это не игра, а работа (как сказал Ивич) и минутная расслабленность помогла хорватам вернуться в ту игру....
Да, он совершил ошибку, уйдя в ПСЖ, но , надеюсь, возьмёт золото на следующем ЧМ, если выдержить все искушения и будет жить только футболом
как думаешь, почему фифа ни разу не сделала проект для Португалии? они о чём то догадываются?
Сильнейшая для них сборная 1982, потом идут 1970 и 2002.