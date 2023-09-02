Луис Суарес: «Неймар увидел, что 30 топ-игроков уже в Саудовской Аравии, и тоже уехал. Надо уважать его решение, как и решение уйти из «Барселоны»

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС Лионель Месси Луис Суарес Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

Луис Суарес прокомментировал переходы Лионеля Месси в МЛС и Неймара к саудовцам.

«Думаю, они на разных этапах карьеры. Лео принимал решение уехать и получать от футбола чуть больше удовольствия там, где нет таких требований, как в Европе. Думаю, он принял верное решение. И он демонстрирует, что приехал не только хорошо проводить время, но и побеждать. Он уже взял трофей и поборется еще за один. Таков менталитет победителя.

Что касается Неймара, его внимание, должно быть, привлекло то, что 20-30 топ-футболистов уехали в Саудовскую Аравию. Это наверняка его подтолкнуло. В «ПСЖ» ему говорили, что больше на него не рассчитывают, к тому же свою роль сыграл финансовый аспект, хотя я не думаю, что он нуждается в деньгах.

Но он все обдумал, и его решение следует уважать, как и решение уйти из «Барселоны» в свое время.

Посмотрим, на какой уровень он вернется после травмы, сможет ли дальше показывать, что он среди лучших в мире», – сказал экс-форвард «Барселоны», представляющий «Гремио».

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14 комментариев

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Ностальгическое Дерьмо
он увидел топ-30 контрактов и решил уехать
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Этот Райола хочет денег
Неймар, а точнее его окружение и родня, всегда выбирали деньги. Поэтому он так и останется золотым талантливым мальчиком, не реализовавшим свой волшебный потенциал
+20
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AnMe
А чего Неймар добьется сейчас? Возраст + после операции. ЛЧ светит только с командами, в которые его не взяли. Остался бы ради статы и игры в самой Европе. Меня тоже напрягает его решение и разрушенная карьера. Но выжимает деньги столько, сколько это сейчас возможно под конец. Да и играть он все равно будет за сборную. Со сборной вот может взять что-то. Сам также говорил, что не вывозит давление на него в футболе и думает о раннем завершении.
Что касается Лео, то он сделал самое верное решение. ЛЧ также был бы в пролете. Если ехать, то только рекорд лч побить, а надо ли ему это? В остальном только критику получит, что он не взял лч с любой командой и параллельно не играл там и за защитника и за голкипера, не став лучшим ассистентом и бомбардиром во всех чемпах. После триумфа на чм спокойно на пенсию ушел. Лучшее решение и для него и для той жи Барсы.
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Гамаль Хайдаров
Ответ rigobersong
Для меня не смотря на то, что Барселона как команды была лучше при Пепе, именно Барселона Рональдиньо и Неймара были лучшими командами, каждый матч можно было лицезреть магию кудесников мяча, то что они творили как они уничтожали соперника, это было самое настоящее феноменальное шоу:) Очень жаль что он покинул Барселону и так построил дальше свою карьеру:) А его гол Вильярреалу это вообще за какой-то гранью гениальности и футбольного искусства:))
правильнее разрушал, построил он ее в Барселоне
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rigobersong
Для меня не смотря на то, что Барселона как команды была лучше при Пепе, именно Барселона Рональдиньо и Неймара были лучшими командами, каждый матч можно было лицезреть магию кудесников мяча, то что они творили как они уничтожали соперника, это было самое настоящее феноменальное шоу:) Очень жаль что он покинул Барселону и так построил дальше свою карьеру:) А его гол Вильярреалу это вообще за какой-то гранью гениальности и футбольного искусства:))
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rigobersong
Еще вспомнился гол Сельте, вот кто еще так мог в этом эпизоде сыграть?:) Гений:))

https://youtu.be/fFljDfwnc94?si=73oswFADwddM_mqF
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Lindeman
Его решения безусловно нужно уважать, но такими решениями карьеру себе испортил и это факт
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Olimjon Nazarov
Хотелось бы увидеть его в АПЛ, но думаю уже позно😏😔
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Гамаль Хайдаров
Ответ Этот Райола хочет денег
Неймар, а точнее его окружение и родня, всегда выбирали деньги. Поэтому он так и останется золотым талантливым мальчиком, не реализовавшим свой волшебный потенциал
Этот Неймар хочет денег
+1
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Dydo4kin
Ответ rigobersong
Для меня не смотря на то, что Барселона как команды была лучше при Пепе, именно Барселона Рональдиньо и Неймара были лучшими командами, каждый матч можно было лицезреть магию кудесников мяча, то что они творили как они уничтожали соперника, это было самое настоящее феноменальное шоу:) Очень жаль что он покинул Барселону и так построил дальше свою карьеру:) А его гол Вильярреалу это вообще за какой-то гранью гениальности и футбольного искусства:))
Полностью поддерживаю ,все говорят о том что Рони недолго зажигал ,но он и Неймар это и есть футбол ,если брать только их игру на поле ,это эталон красивой игры
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ rigobersong
Еще вспомнился гол Сельте, вот кто еще так мог в этом эпизоде сыграть?:) Гений:)) https://youtu.be/fFljDfwnc94?si=73oswFADwddM_mqF
да он в пустые ворота забил ... так и любой сможет кто около ворот ошивается...
чувствую прилетит щас от Аль-Насровцев
😅😅😅

а если всерьёз, МНС тройка самая лучшая по мне.
А как кудесник Роналдиньо бесподобен.
Смотришь футбол, и ждёшь пока Гаучо получит мяч... Получил и думаешь: СЕЙЧАС БУДЕТ ЧУДО!!! и на тебе, получай!!!
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Steppenwolf
А куда ещё ? Топ клубы не хотят не мотивированных игроков, в непонятно какой форме.
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Bunyod Turgunov
Ответ Ностальгическое Дерьмо
он увидел топ-30 контрактов и решил уехать
Возможно топ-5, может и топ-3
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Eden Hazard
Ответ Этот Райола хочет денег
Неймар, а точнее его окружение и родня, всегда выбирали деньги. Поэтому он так и останется золотым талантливым мальчиком, не реализовавшим свой волшебный потенциал
Оуэн останется этим золотым талантливым мальчиком. Ему травмы помешали реализоваться. А не тяга к деньгам.
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