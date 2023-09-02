Луис Суарес: «Неймар увидел, что 30 топ-игроков уже в Саудовской Аравии, и тоже уехал. Надо уважать его решение, как и решение уйти из «Барселоны»
Луис Суарес прокомментировал переходы Лионеля Месси в МЛС и Неймара к саудовцам.
«Думаю, они на разных этапах карьеры. Лео принимал решение уехать и получать от футбола чуть больше удовольствия там, где нет таких требований, как в Европе. Думаю, он принял верное решение. И он демонстрирует, что приехал не только хорошо проводить время, но и побеждать. Он уже взял трофей и поборется еще за один. Таков менталитет победителя.
Что касается Неймара, его внимание, должно быть, привлекло то, что 20-30 топ-футболистов уехали в Саудовскую Аравию. Это наверняка его подтолкнуло. В «ПСЖ» ему говорили, что больше на него не рассчитывают, к тому же свою роль сыграл финансовый аспект, хотя я не думаю, что он нуждается в деньгах.
Но он все обдумал, и его решение следует уважать, как и решение уйти из «Барселоны» в свое время.
Посмотрим, на какой уровень он вернется после травмы, сможет ли дальше показывать, что он среди лучших в мире», – сказал экс-форвард «Барселоны», представляющий «Гремио».
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Что касается Лео, то он сделал самое верное решение. ЛЧ также был бы в пролете. Если ехать, то только рекорд лч побить, а надо ли ему это? В остальном только критику получит, что он не взял лч с любой командой и параллельно не играл там и за защитника и за голкипера, не став лучшим ассистентом и бомбардиром во всех чемпах. После триумфа на чм спокойно на пенсию ушел. Лучшее решение и для него и для той жи Барсы.
https://youtu.be/fFljDfwnc94?si=73oswFADwddM_mqF
чувствую прилетит щас от Аль-Насровцев
😅😅😅
а если всерьёз, МНС тройка самая лучшая по мне.
А как кудесник Роналдиньо бесподобен.
Смотришь футбол, и ждёшь пока Гаучо получит мяч... Получил и думаешь: СЕЙЧАС БУДЕТ ЧУДО!!! и на тебе, получай!!!