Глава ультрас «ПСЖ»: «Нет ненависти к Месси и Неймару – они ушли во благо клуба. С ними работала маркетинговая часть, а спортивная развалилась»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

Глава болельщиков «ПСЖ» заявил, что Неймар и Лионель Месси ушли во благо клуба.

Аргентинец после завершения контракта с парижанами перешел в «Интер Майами», а Неймар был продан в «Аль-Хилаль».

«Я не испытываю ненависти к этим футболистам.

Они являются частью не удавшегося, более маркетингового периода. Это сработало, но спортивная часть полностью развалилась.

«ПСЖ» и эти футболисты не могут играть вместе. Нет никакой ненависти.

Но им пришлось уйти во благо клуба и начать все сначала», – сказал Ромен Мабилль, глава ультрас «ПСЖ» в интервью RMC.

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49 комментариев

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rigobersong
К Месси ненависть за то, что выиграл ЧМ, к Неймару за то, что в одиночку вытащил ПСЖ в единственный финал ЛЧ в истории клуба:))
+110
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+85
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Философ Востока
"Они являются частью не удавшегося периода." - А когда у вас был "удавшийся" период? Был почти удавшийся период, благодаря как раз таки Неймару. А так по-прежнему 0 ЛЧ 😄
+65
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+59
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songbilong
глава Ультрас: до прихода шейхов, про нас никто не знал
+28
-3
+25
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zzzeeerrrooo
Теперь пацаны посмотрят на игру Дембеле и будут рыдать от восторга
+22
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Экспертное мнение
Что бы ни говорили эти ультрас, а шейхи до последнего пытались удержать Месси и контракт для него был готов. Но Месси не подписал. От такого игрока не отказываются по своей воле) Весь мир обсуждал ПСЖ, когда там был Лео. Сейчас этот клуб никому неинтересен.
+29
-10
+19
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Пирс Морган
Ответ rigobersong
К Месси ненависть за то, что выиграл ЧМ, к Неймару за то, что в одиночку вытащил ПСЖ в единственный финал ЛЧ в истории клуба:))
Теперь ПСЖ покажет удавшийся период с Руисом и Экитике, как бы их в ЛЕ не отправили
+20
-6
+14
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AnMe
Да всем плевать. Ушли, говорите о своем клубе и о своих игроках. Какие-то разговоры про бывших. Еще и представители ультрас, епт. Звание мощь.
+11
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Ничего Смешного
Неймар впервые вытащил это болото в финал - 🗿🗿🗿
+9
-1
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Блуждающий странник
Неудавшийся период? У вас с Неймаром самый успешный период в своей истории. Что они несут )
+12
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Салесар
Ответ Artuom Batishev
До прихода Неймара они тоже подряд несколько сезонов брали лигу. Как бы приход Нея ничего сильно не изменил, чтобы именно период при нем выделять. Мне по игре, например, период при Ибре нравился. Команда сплоченнее играла.
Только при Ибре максимум их был 1/4 лч. При Неймаре хотя бы был финал и полуфинал
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SRvR
Ответ &_Bishep_&
Болельщикам клуба нужны финалы и полуфиналы ЛЧ, а не обсуждения всего мира.
Ну поглядим как с Асенсио и Дембеле будут успехи в еврокубках
+8
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Очки Дани Алвеса
Чего-чего? А около домов поджидать - это не ненависть?
+7
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leon01
Многие забывают, что в 1/8 в первой игре практически не играл мбаппе, а во второй Неймар. Два привоза Вератти и донная защита. Проблема мне кажется в том , что Мбаппе стал выше клуба, президент страны его уговаривает, капитаном делают, шейхи любые деньги готовы дать , его мнение важнее чем тренера. Месси в ПСЖ был обслугой мбаппе, сейчас у них праймовые🤣дембеле и асенсио, поглядим , думаю не всё у них будет так сладко)
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A K
Спортивная часть развалилась из-за Нея и Лео? Что они там курят? Хотя, в принципе, понятно, что. Даже игра Месси на ЧМ и в МЛС, где у него партнёры по команде ни разу не Неймар и не Мбаппе, не наводит его на мысль о том, что проблема где-то в другом месте.
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Cruel Snake
Если не испытывает, то зачем тогда всякую 👒 про них, то вывешивают, то выкраивают. Этот клуб денежный мешок 💰, спортивная состовляющая это только внутривенние трофеи и то далеко не всегда
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shooher
эти двое голов и пасов голевых наколотили, больше, чем многие клубы всем составом.
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Febos_
Мбаппе за год избавился от всех латиносов , и подписал своих корешей в псж
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Artuom Batishev
До прихода Неймара они тоже подряд несколько сезонов брали лигу. Как бы приход Нея ничего сильно не изменил, чтобы именно период при нем выделять. Мне по игре, например, период при Ибре нравился. Команда сплоченнее играла.
Последний сезон Лиги 1 без Неймара. Чемпион: Монако

Последний сезон Лиги 1 без Месси. Чемпион:Лилль

)))
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TravenS
А как карма-то работает судя по группе лч)
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&_Bishep_&
Ответ Экспертное мнение
Что бы ни говорили эти ультрас, а шейхи до последнего пытались удержать Месси и контракт для него был готов. Но Месси не подписал. От такого игрока не отказываются по своей воле) Весь мир обсуждал ПСЖ, когда там был Лео. Сейчас этот клуб никому неинтересен.
Болельщикам клуба нужны финалы и полуфиналы ЛЧ, а не обсуждения всего мира.
+10
-8
+2
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&_Bishep_&
До прихода Месси результаты были не плохие, вплотную подобрались к трофею в ЛЧ.
+6
-4
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Oleg
Ответ &_Bishep_&
Болельщикам клуба нужны финалы и полуфиналы ЛЧ, а не обсуждения всего мира.
Вообще то болельщикам нужны трофеи, а не финалы и полуфиналы)
Фанат примитивного кринжа уж совсем в комплексах к Месси утонул.
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Rumov
Ты, прикольный французский ультрас-куколд. Лучше зааймись не Месси и Неймаром, а своей страной своей женой.
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Greatest Of All Time
Вот кто оказывается Имя Фамилия.
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Rus Donskoy
запели африканцы
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