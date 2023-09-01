Глава ультрас «ПСЖ»: «Нет ненависти к Месси и Неймару – они ушли во благо клуба. С ними работала маркетинговая часть, а спортивная развалилась»

Глава болельщиков «ПСЖ» заявил, что Неймар и Лионель Месси ушли во благо клуба.

Аргентинец после завершения контракта с парижанами перешел в «Интер Майами», а Неймар был продан в «Аль-Хилаль».

«Я не испытываю ненависти к этим футболистам.

Они являются частью не удавшегося, более маркетингового периода. Это сработало, но спортивная часть полностью развалилась.

«ПСЖ» и эти футболисты не могут играть вместе. Нет никакой ненависти.

Но им пришлось уйти во благо клуба и начать все сначала», – сказал Ромен Мабилль, глава ультрас «ПСЖ» в интервью RMC.

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