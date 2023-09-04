Баринов о том, лучший ли Дзюба российский форвард: «В топ-3, наверное, входит»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Футбол

Дмитрий Баринов считает, что Артем Дзюба входит в топ-3 форвардов России.

– Дзюба – лучший нападающий РПЛ с российским паспортом?

– В топ-3, наверное, да, входит.

– Кто на второй строчке?

– Я тебе сейчас, что, всех футболистов буду перечислять?

– Всего две позиции – ты же сказал, что список из топ-3.

– Я тебе сказал, что Дзюба в топ-3 – значит, топ-3. Еще какие вопросы есть? Я тебе ответил на твой вопрос? Ну, и все, – сказал капитан «Локомотива».

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 2 гола и 2 результативные передачи в 5 матчах Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.

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9 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Не тот ли 19-летний спрашивал? Уж больно негативная реакция от Бари
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Dmitry Orlov
Ответ Очки Дани Алвеса
Не тот ли 19-летний спрашивал? Уж больно негативная реакция от Бари
"Источник РБ Спорт", так что возможно.

Бара вроде не на интервью, а к нему докопались. А после того, как назвал бы, к примеру "Чалов и Тюкавин", к нему бы докопались "А почему не назвал Соболева/Заболотного?"
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Dmitry Orlov
Ответ Михаил1970
Если из действующих, то еще Смолов и Кокорин. Только у этих троих сейчас более 100 забитых голов за карьеру.
Так им обоим за 30, так что так себе критерий.
Тюкавин в 21 год уже в одной только РПЛ 20 забил (а ещё были голы в кубке), Смолов в его годы был игрок-мем со статистикой 1 гол в год.
Чалову 25, у него 78 голов, у Соболева - 76 в 26 лет, и если ничего не случится, то добить до 100 голов для обоих - лишь вопрос времени.
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Zenith forever
Понятно же кто остальные - посмотрите нынешний состав сборной. Хотя среди них Дзюба номер один, пожалуй.
+1
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Ильдар Исмагилов
«Ты»🤡 Журналисты недоделанные
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Spaten
А кто на первой базе?
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Roman
1) Зе Болотный 2) Полуяхтов 3) Дзюба
Все верно
0
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Михаил1970
Если из действующих, то еще Смолов и Кокорин. Только у этих троих сейчас более 100 забитых голов за карьеру.
0
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goleodor
Ответ Dmitry Orlov
"Источник РБ Спорт", так что возможно. Бара вроде не на интервью, а к нему докопались. А после того, как назвал бы, к примеру "Чалов и Тюкавин", к нему бы докопались "А почему не назвал Соболева/Заболотного?"
Дал уклончивый ответ.
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