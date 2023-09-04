Баринов о том, лучший ли Дзюба российский форвард: «В топ-3, наверное, входит»
Дмитрий Баринов считает, что Артем Дзюба входит в топ-3 форвардов России.
– Дзюба – лучший нападающий РПЛ с российским паспортом?
– В топ-3, наверное, да, входит.
– Кто на второй строчке?
– Я тебе сейчас, что, всех футболистов буду перечислять?
– Всего две позиции – ты же сказал, что список из топ-3.
– Я тебе сказал, что Дзюба в топ-3 – значит, топ-3. Еще какие вопросы есть? Я тебе ответил на твой вопрос? Ну, и все, – сказал капитан «Локомотива».
В этом сезоне у 35-летнего нападающего 2 гола и 2 результативные передачи в 5 матчах Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.
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Бара вроде не на интервью, а к нему докопались. А после того, как назвал бы, к примеру "Чалов и Тюкавин", к нему бы докопались "А почему не назвал Соболева/Заболотного?"
Тюкавин в 21 год уже в одной только РПЛ 20 забил (а ещё были голы в кубке), Смолов в его годы был игрок-мем со статистикой 1 гол в год.
Чалову 25, у него 78 голов, у Соболева - 76 в 26 лет, и если ничего не случится, то добить до 100 голов для обоих - лишь вопрос времени.
Все верно