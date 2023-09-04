Баринов о том, лучший ли Дзюба российский форвард: «В топ-3, наверное, входит»

Дмитрий Баринов считает, что Артем Дзюба входит в топ-3 форвардов России.

– Дзюба – лучший нападающий с российским паспортом?

– В топ-3, наверное, да, входит.

– Кто на второй строчке?

– Я тебе сейчас, что, всех футболистов буду перечислять?

– Всего две позиции – ты же сказал, что список из топ-3.

– Я тебе сказал, что в топ-3 – значит, топ-3. Еще какие вопросы есть? Я тебе ответил на твой вопрос? Ну, и все, – сказал капитан « ».

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 2 гола и 2 результативные передачи в 5 матчах Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.

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